Delhi Horror: दिल्ली में दिल दहला देने वाला हत्याकांड, समयपुर बादली में मां और तीन मासूम बच्चियों की गला रेतकर हत्या; पति फरार
परिवार के चार लोगों के शव मिले, तलाश शुरू (Photo Credits: IANS)

नई दिल्ली: देश की राजधानी के बाहरी दिल्ली (Delhi) इलाके में बुधवार (25 फरवरी 2026) की सुबह एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है. समयपुर बादली (Samaypur Badli) के चंदन पार्क (Chandan Park) इलाके में एक ही परिवार के चार सदस्यों—एक महिला और उसकी तीन मासूम बेटियों—की गला रेतकर हत्या कर दी गई. पुलिस ने मृतका के पति, मुनचुन केवट को इस सामूहिक हत्याकांड का मुख्य संदिग्ध माना है. आरोपी फिलहाल फरार है और पुलिस की कई टीमें उसकी तलाश में जुटी हैं.

डीसीपी (बाहरी दिल्ली) हरेश्वर वी. स्वामी के अनुसार, पुलिस को सुबह लगभग 8:00 बजे चंदन पार्क इलाके से एक पीसीआर कॉल मिली थी. मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने एक किराए के कमरे में महिला और उसकी तीन बेटियों के शव खून से लथपथ पाए. शुरुआती जांच में पता चला है कि चारों की हत्या किसी धारधार हथियार से गला रेतकर की गई है. मृतकों की पहचान अनीता और उसकी तीन बेटियों (उम्र तीन, चार और पांच वर्ष) के रूप में हुई है.

पति पर हत्या का संदेह

संदिग्ध मुनचुन केवट मूल रूप से बिहार के पटना का रहने वाला है और दिल्ली की आजादपुर मंडी में सब्जी (अदरक) बेचने का काम करता था. पुलिस का कहना है कि मंगलवार रात परिवार में किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ था, जिसके बाद इस खूनी वारदात को अंजाम दिया गया. घटना के बाद से ही मुनचुन लापता है, जिससे उस पर शक और गहरा गया है.

पड़ोसियों ने बयां किया खौफनाक मंजर

स्थानीय निवासियों ने बताया कि यह परिवार पिछले छह-सात महीनों से यहाँ किराए पर रह रहा था. एक पड़ोसी ने बताया, 'सुबह करीब 7:00 बजे लगातार रोने की आवाज सुनकर मुझे लगा कि कोई बच्चा गिर गया है. जब मैं देखने गया, तो वहां का नजारा देखकर दंग रह गया.' पड़ोसियों के अनुसार, मुनचुन आमतौर पर सुबह 4:00 बजे काम के लिए निकल जाता था, लेकिन बुधवार सुबह वह कहीं नजर नहीं आया.

फॉरेंसिक जांच और कानूनी कार्रवाई

घटनास्थल पर क्राइम टीम और फॉरेंसिक विशेषज्ञों को बुलाया गया है ताकि साक्ष्य जुटाए जा सकें. पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भेज दिया है. इस मामले में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 103(1) के तहत हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया है.

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि आरोपी को पकड़ने के लिए दबिश दी जा रही है और जल्द ही उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा. इस सामूहिक हत्याकांड ने पूरे इलाके में दहशत का माहौल पैदा कर दिया है.