Murder Caught on Camera: ग्रेटर नोएडा में युवक की सरेआम गोली मारकर हत्या, CCTV में कैद हुई खौफनाक वारदात; देखें VIDEO

(Photo- Pixabay)

Murder Caught on Camera in Greater Noida: उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में मंगलवार, 24 फरवरी 2026 को कानून-व्यवस्था को चुनौती देते हुए बदमाशों ने एक युवक की उसके घर के बाहर सरेआम हत्या कर दी. इकोटेक-1 थाना क्षेत्र के लुक्सर गांव में हुई इस वारदात का एक विचलित करने वाला सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है. मृतक की पहचान नितिन के रूप में हुई है. पुलिस के अनुसार, तीन हमलावरों ने नितिन को घेरकर काफी करीब से कई गोलियां मारीं, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई.

सीसीटीवी में कैद हुई खौफनाक वारदात

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि हमलावरों ने नितिन पर उस वक्त हमला किया जब वह अपने घर के बाहर मौजूद था. वीडियो में तीन युवक उसे जमीन पर गिराकर बेरहमी से गोलियां मारते हुए दिखाई दे रहे हैं. इस अचानक हुए हमले से गांव में अफरा-तफरी मच गई. गोलियों की आवाज सुनकर जब तक लोग मदद के लिए दौड़ते, हमलावर मौके से फरार हो चुके थे. यह भी पढ़े: Nikki Murder Case: ग्रेटर नोएडा निक्की हत्याकांड में आरोपी पति ने की पुलिस कस्टडी से भागने की कोशिश, मुठभेड़ में घायल

युवक की सरेआम गोली मारकर हत्या

दिल्ली/एनसीआर का एक “सामान्य” दिन। ग्रेटर नोएडा में सरेआम एक व्यक्ति की गोली मार कर हत्या। pic.twitter.com/kZ8E8cOw6L — Narendra Nath Mishra (@iamnarendranath) February 24, 2026

अस्पताल में इलाज के दौरान तोड़ा दम

घटना के तुरंत बाद गंभीर रूप से घायल नितिन को लहूलुहान हालत में नजदीकी अस्पताल ले जाया गया. डॉक्टरों ने उसे बचाने की काफी कोशिश की, लेकिन घाव गहरे होने के कारण उसने दम तोड़ दिया. इस घटना के बाद लुक्सर गांव में भारी तनाव व्याप्त है, जिसे देखते हुए इलाके में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिया गया है.

पुरानी रंजिश का मामला

ग्रेटर नोएडा के एडिशनल डीसीपी (ADCP) सुधीर कुमार ने बताया कि शुरुआती जांच में यह मामला पुरानी रंजिश का लग रहा है. पुलिस के मुताबिक, सचिन और उसके साथियों ने पुराने विवाद के चलते नितिन को निशाना बनाया है.

एडिशनल डीसीपी सुधीर कुमार ने मीडिया को बताया, "आज 24 फरवरी 2026 को इकोटेक-1 थाना क्षेत्र के अंतर्गत पुरानी रंजिश के कारण सचिन और उसके साथियों ने नितिन पर फायरिंग की. नितिन गंभीर रूप से घायल हो गया था और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी मौत हो गई. मौके पर पुलिस बल मौजूद है और शांति व्यवस्था कायम है. आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीमें गठित कर दी गई हैं और कानूनी कार्रवाई जारी है."

जांच और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम

पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए हैं. पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज के आधार पर हमलावरों की पहचान पुख्ता कर रही है और उनके संभावित ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है. स्थानीय निवासियों ने दिनदहाड़े हुई इस वारदात पर सुरक्षा को लेकर चिंता जताई है. पुलिस प्रशासन ने ग्रामीणों से शांति बनाए रखने की अपील की है और जल्द ही मुख्य आरोपियों की गिरफ्तारी का आश्वासन दिया है.