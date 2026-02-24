Delhi Shocker: दिल्ली के उत्तम नगर ईस्ट मेट्रो स्टेशन पर 45 वर्षीय व्यक्ति ने दी जान, 5 दिनों में दूसरी घटना से दहशत

प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: FIle Image)

नई दिल्ली: देश की राजधानी दिल्ली (Delhi) के उत्तम नगर ईस्ट मेट्रो स्टेशन (Uttam Nagar East Metro Station) पर मंगलवार (24 फरवरी 2026) सुबह एक हृदयविदारक घटना सामने आई. यहाँ एक 45 वर्षीय व्यक्ति ने चलती मेट्रो के सामने कूदकर अपनी जीवनलीला समाप्त कर ली. चौंकाने वाली बात यह है कि पिछले महज पांच दिनों के भीतर इसी मेट्रो स्टेशन (Metro Station) पर यह आत्महत्या (Suicide) की दूसरी घटना है. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है. यह भी पढ़ें: Murder Caught on Camera: ग्रेटर नोएडा में युवक की सरेआम गोली मारकर हत्या, CCTV में कैद हुई खौफनाक वारदात; देखें VIDEO

सुबह 10 बजे हुई घटना

मेट्रो पुलिस (DCP) कुशल पाल सिंह द्वारा जारी आधिकारिक बयान के अनुसार, पुलिस को मंगलवार सुबह 10:12 बजे स्टेशन कंट्रोलर के माध्यम से सूचना मिली कि एक व्यक्ति ने प्लेटफॉर्म नंबर-1 से ट्रैक पर छलांग लगा दी है. सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक व्यक्ति की मौत हो चुकी थी. कड़ी मशक्कत के बाद शव को ट्रैक से बाहर निकाला गया.

मृतक की पहचान और पारिवारिक पृष्ठभूमि

मृतक की पहचान 45 वर्षीय महाराज सिंह के रूप में हुई है, जो मूल रूप से राजस्थान के करौली जिले का रहने वाला था. महाराज सिंह पेशे से सफेदी (पेंटर) का काम करता था और हाल ही में अपने बड़े भाई की बेटी की शादी में शामिल होने के लिए दिल्ली आया था. उसके परिवार में पत्नी के अलावा तीन बच्चे (एक 18 वर्षीय बेटी और 17 व 20 साल के दो बेटे) हैं.

डिप्रेशन से जूझ रहा था पीड़ित

शुरुआती जांच में यह बात सामने आई है कि महाराज सिंह पिछले कई वर्षों से मानसिक तनाव और डिप्रेशन (अवसाद) से जूझ रहा था. उसका इलाज दिल्ली के आरएमएल (RML) अस्पताल में चल रहा था. बताया जा रहा है कि इस आत्मघाती कदम को उठाने से महज एक दिन पहले यानी सोमवार को भी वह अस्पताल में डॉक्टर से मिलने गया था. यह भी पढ़ें: Meerut Shocker: मेरठ में दुखद हादसा, घर में आग लगने से एक ही परिवार के 5 बच्चे और 1 महिला की मौत; VIDEO

5 दिनों में दूसरी दुखद घटना

उत्तम नगर ईस्ट मेट्रो स्टेशन पर सुरक्षा व्यवस्था और यात्रियों की मानसिक स्थिति को लेकर अब सवाल उठने लगे हैं.

पिछला मामला: बीते शुक्रवार को इसी स्टेशन पर एक 17 वर्षीय किशोर ने ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली थी.

बीते शुक्रवार को इसी स्टेशन पर एक 17 वर्षीय किशोर ने ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली थी. पुलिस कार्रवाई: मंगलवार की घटना के बाद पुलिस ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 194 के तहत मामला दर्ज कर लिया है और आत्महत्या के पीछे के सटीक कारणों की गहनता से जांच कर रही है.

मेट्रो अधिकारियों और पुलिस ने यात्रियों से अपील की है कि वे किसी भी तरह के मानसिक तनाव की स्थिति में हेल्पलाइन नंबरों की मदद लें.