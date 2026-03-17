Vadodara Balcony Collapse: वडोदरा में बड़ा हादसा, रिहायशी बिल्डिंग की बालकनी गिरी, कड़ी मशक्कत के बाद सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया; VIDEO

Vadodara Balcony Collapse

Vadodara Balcony Collapse Video: गुजरात के वडोदरा शहर में सोमवार को एक बड़ा हादसा टल गया. शहर के सोम तालाब इलाके में एक बहुमंजिला आवासीय इमारत की बालकनी अचानक ढह गई. इस घटना के बाद इमारत में रहने वाले कई लोग अंदर ही फंस गए थे. सूचना मिलते ही वडोदरा फायर एंड इमरजेंसी सर्विस की टीम मौके पर पहुंची और युद्ध स्तर पर राहत कार्य शुरू किया.

रेस्क्यू ऑपरेशन और राहत कार्य

घटना की जानकारी देते हुए फायर ऑफिसर अमित चौधरी (Fire Officer Amit Chaudhary) ने बताया कि कंट्रोल रूम से सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को तुरंत घटनास्थल के लिए रवाना किया गया था. यह इमारत तीन मंजिला (G+3) है. यह भी पढ़े: Building Balcony Collapse in Ahmedabad: गुजरात के अहमदाबाद में बड़ा हादस, जगन्नाथ रथ यात्रा के दौरान इमारत की बालकनी गिरी, 11 लोग घायल- Video

अधिकारी के अनुसार, इमारत के बाईं ओर सीढ़ियों के पास स्थित बालकनी का हिस्सा अचानक गिर गया. बालकनी गिरने से रास्ता ब्लॉक हो गया और ऊपर की मंजिलों पर मौजूद लोग अंदर ही फंस गए थे.

वडोदरा में बड़ा हादसा

#WATCH | Gujarat | Balcony of a residential building collapses in the Soma Talab area of ​​Vadodara. Rescue operations underway. Fire Officer Amit Chaudhary says, "The Vadodara Fire Emergency Service received a call from the control room and fire tenders were immediately… pic.twitter.com/risPUpM3JK — ANI (@ANI) March 16, 2026

सभी सुरक्षित, इमारत खाली कराई गई

फायर विभाग की टीम ने तत्परता दिखाते हुए मलबे के बीच फंसे सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया है. गनीमत यह रही कि इस हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है. सुरक्षा कारणों को देखते हुए पूरी इमारत को फिलहाल खाली करा लिया गया है और आसपास के क्षेत्र को घेर लिया गया है.

जांच के दायरे में जर्जर निर्माण

स्थानीय सूत्रों के अनुसार, इमारत के इस हिस्से की स्थिति पहले से ही कमजोर हो सकती है. हालांकि, विभाग अब इस बात की जांच कर रहा है कि क्या इमारत पुरानी थी या निर्माण में किसी तरह की तकनीकी कमी थी. आग लगने की शुरुआती खबरों के बीच राहत दल ने स्थिति पर पूरी तरह नियंत्रण पा लिया है.

नगर निगम के अधिकारियों को भी घटना की सूचना दे दी गई है ताकि इमारत की स्थिरता (Structural Stability) की जांच की जा सके.