Gold Rate Today March 17: सोने की कीमतों में गिरावट जारी, दिल्ली, मुंबई समेत प्रमुख शहरों में आज क्या हैं रेट? जानें लेटेस्ट अपडेट

Gold | Representational Image (Photo Credits: Pixabay)

Gold Rate Today, March 17, 2026: भारतीय सर्राफा बाजार में मंगलवार, 17 मार्च 2026 को सोने की कीमतों में गिरावट का सिलसिला जारी रहा. वैश्विक स्तर पर अमेरिकी डॉलर की मजबूती और अंतरराष्ट्रीय मांग में कमी के कारण घरेलू बाजार में लगातार तीसरे सत्र में सोने के दाम गिरे हैं. गुड रिटर्न्स के आंकड़ों के अनुसार, आज 24 कैरेट सोने की कीमत 1,57,410 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गई है. वहीं, आभूषणों के लिए मानक माने जाने वाले 22 कैरेट सोने का भाव 1,44,290 रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज किया गया है. शादी-ब्याह के सीजन के बीच कीमतों में आई यह कमी खरीदारों के लिए राहत भरी खबर है.

प्रमुख शहरों में सोने के दाम (17 मार्च, 2026)

भारत के विभिन्न शहरों में स्थानीय करों और बाजार की गतिशीलता के कारण सोने की कीमतों में अंतर देखा गया है. नीचे प्रमुख शहरों के ताजा रेट दिए गए हैं: यह भी पढ़े: Gold Rate Today, March 15, 2026: सोने की कीमतों में स्थिरता, दिल्ली से मुंबई तक आज क्या हैं भाव? जानें 22K और 24K के ताजा रेट

शहर 24K सोना (प्रति 10 ग्राम) 22K सोना (प्रति 10 ग्राम) दिल्ली INR 1,57,560 INR 1,44,440 मुंबई INR 1,57,410 INR 1,44,290 चेन्नई INR 1,60,470 INR 1,47,090 कोलकाता INR 1,57,410 INR 1,44,290 अहमदाबाद INR 1,57,460 INR 1,44,340 बेंगलुरु INR 1,57,410 INR 1,44,290 लखनऊ INR 1,57,560 INR 1,44,440 जयपुर INR 1,57,560 INR 1,44,440

वैश्विक बाजार और डॉलर का प्रभाव

बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि सोने की कीमतों में इस गिरावट का मुख्य कारण वैश्विक मौद्रिक रुख में बदलाव है. अमेरिकी डॉलर इंडेक्स में मजबूती आने से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सोना महंगा हो गया है, जिससे निवेशकों ने बिकवाली शुरू कर दी है. अंतरराष्ट्रीय बाजार में हाजिर सोना (Spot Gold) फिलहाल 5,010 डॉलर प्रति औंस के करीब कारोबार कर रहा है, जो इस साल के उच्च स्तर से काफी नीचे है.

इसके अतिरिक्त, कच्चे तेल की बढ़ती कीमतें और अमेरिका-ईरान संघर्ष भी बाजार को प्रभावित कर रहे हैं. हालांकि भू-राजनीतिक अस्थिरता आमतौर पर सोने को सुरक्षित निवेश बनाती है, लेकिन वर्तमान मुद्रास्फीति के दबाव के कारण निवेशकों को अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरों में कटौती की कम उम्मीद है.

शादी और त्योहारों की खरीदारी के लिए सही मौका

मार्च की शुरुआत से अब तक सोने की कीमतों में लगभग 9 प्रतिशत की सुधार (गिरावट) देखी गई है. यह समय भारतीय उपभोक्ताओं के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि गुड़ी पड़वा और उगादि जैसे त्योहार करीब हैं. साथ ही, शादी का सीजन चरम पर होने के कारण ज्वेलरी स्टोर पर पूछताछ बढ़ गई है. व्यापारियों का कहना है कि जो लोग आभूषण या सोने के सिक्के खरीदना चाहते हैं, उनके लिए यह एक अच्छा प्रवेश बिंदु (Entry Point) हो सकता है.

चांदी की कीमतों में भी भारी गिरावट

सोने की राह पर चलते हुए चांदी की कीमतों में भी मंगलवार को बड़ी गिरावट देखी गई. देश के प्रमुख शहरों में चांदी आज लगभग 2,69,900 रुपये प्रति किलोग्राम पर बिक रही है. वैश्विक बाजारों में लिक्विडिटी के दबाव और औद्योगिक मांग के अनुमानों में बदलाव के कारण चांदी की कीमतों पर भी दबाव बना हुआ है.