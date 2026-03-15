Gold Rate Today, March 15, 2026: सोने की कीमतों में स्थिरता, दिल्ली से मुंबई तक आज क्या हैं भाव? जानें 22K और 24K के ताजा रेट

Gold Rate Today, March 15, 2026: भारतीय सराफा बाजार में रविवार, 15 मार्च 2026 को सोने की कीमतों में स्थिरता दर्ज की गई है. पिछले एक हफ्ते में बाजार में काफी उतार-चढ़ाव देखने को मिला था, जिसके बाद आज कीमतें स्थिर बनी हुई हैं. गुडरिटर्न्स के ताजा आंकड़ों के अनुसार, देश में 24 कैरेट (शुद्ध) सोने की खुदरा कीमत 1,59,660 रुपये प्रति 10 ग्राम है. वहीं, आभूषणों के लिए मानक माने जाने वाले 22 कैरेट सोने का भाव 1,46,350 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बना हुआ है.

प्रमुख शहरों में आज सोने के भाव (प्रति 10 ग्राम)

भारत के विभिन्न शहरों में स्थानीय करों और परिवहन लागत के कारण कीमतों में मामूली अंतर देखा जाता है. आज के प्रमुख रेट इस प्रकार हैं: यह भी पढ़े: Gold Rate Today, March 13, 2026: भारत में सोने की कीमतों में हल्की बढ़त, 24 कैरेट का भाव ₹1,63,800 के पार; जानें अपने शहर का रेट

शहर 24K सोने का भाव 22K सोने का भाव दिल्ली ₹1,59,810 ₹1,46,500 मुंबई ₹1,59,660 ₹1,46,350 चेन्नई ₹1,61,020 ₹1,47,600 कोलकाता ₹1,59,660 ₹1,46,350 बेंगलुरु ₹1,59,660 ₹1,46,350 जयपुर ₹1,59,810 ₹1,46,500 लखनऊ ₹1,59,810 ₹1,46,500 अहमदाबाद ₹1,59,710 ₹1,46,400

बाजार की स्थिति और गिरावट का कारण

सोने की कीमतों में हाल ही में बड़ी गिरावट देखी गई है. मार्च की शुरुआत में 24 कैरेट सोना 1,73,090 रुपये के स्तर पर था, जिसमें अब तक लगभग 7 प्रतिशत की कमी आ चुकी है. विशेषज्ञों का मानना है कि अमेरिकी डॉलर की मजबूती और वैश्विक भू-राजनीतिक तनाव में मामूली कमी के कारण कीमतों में यह 'कूलिंग पीरियड' आया है. हालांकि, मिडिल ईस्ट में जारी अस्थिरता अभी भी सोने को एक सुरक्षित निवेश (Safe-haven) बनाए हुए है, जिससे कीमतें एक निश्चित स्तर से नीचे नहीं गिर रही हैं.

चांदी की कीमतों का हाल

सोने की तरह ही चांदी की कीमतों में भी आज कोई बड़ा बदलाव नहीं देखा गया है. दिल्ली और मुंबई जैसे महानगरों में चांदी 2,75,000 रुपये प्रति किलोग्राम पर बिक रही है. वहीं, चेन्नई और हैदराबाद जैसे दक्षिण भारतीय बाजारों में चांदी की मांग अधिक होने के कारण इसकी कीमत 2,80,000 रुपये प्रति किलोग्राम के आसपास बनी हुई है.

ग्राहकों के लिए क्या है सलाह?

आने वाले शादियों के सीजन को देखते हुए खुदरा ग्राहकों के लिए यह स्थिरता खरीदारी का एक अच्छा अवसर हो सकती है. हालांकि, निवेशक अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने की हाजिर कीमत (Spot Price) पर नजर बनाए हुए हैं, जो वर्तमान में 5,023 डॉलर प्रति औंस के करीब है. यदि वैश्विक स्तर पर डॉलर और मजबूत होता है, तो घरेलू बाजार में सोने के दाम और नीचे आ सकते हैं.