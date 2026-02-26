Bonu Komali Death: हैदराबाद में बीएससी छात्रा और यूट्यूबर बोनु कोमली की संदिग्ध मौत, मां को 'I Love You' मैसेज भेजकर उठाया आत्मघाती कदम

बोनू कोमाली (Photo Credits: X\@latesottglobal)

हैदराबाद: भाग्यनगर (Bhagyanagar) के मैसम्मगुडा (Maisammaguda) इलाके में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां 21 वर्षीय बीएससी छात्रा (BSC Student) और उभरती हुई यूट्यूबर बोनु कोमली (Bonu Komali) ने कथित तौर पर आत्महत्या (Suicide) कर ली. कोमली का शव 23 फरवरी को उनके किराए के फ्लैट में पंखे से लटका हुआ मिला. मूल रूप से विशाखापत्तनम (Visakhapatnam) के गाजुवाका (Gajuwaka) की रहने वाली कोमली पिछले 11 महीनों से हैदराबाद (Hyderabad) में अकेले रहकर अपनी पढ़ाई और यूट्यूब चैनल संभाल रही थीं. यह भी पढ़ें: Hyderabad: हैदराबाद में यूट्यूब लव स्टोरी का दुखद अंत, ब्रेकअप के बाद 21 वर्षीय क्रिएटर कोमाली ने की आत्महत्या; साथी व्लॉगर पर आरोप

आखिरी मैसेज: 'मम्मी आई लव यू, भाई का ख्याल रखना'

पुलिस रिपोर्ट के अनुसार, कोमली ने अपनी जान देने से पहले देर रात करीब 1:34 बजे अपनी मां, बी. सत्य वरलक्ष्मी को एक व्हाट्सएप मैसेज भेजा था. मैसेज में उन्होंने लिखा था, 'मम्मी, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूं. अपना ख्याल रखना और भाई को अच्छे से संभालना.' कोमली की मां, जो वर्तमान में कुवैत में काम करती हैं, उन्होंने मैसेज देखते ही तुरंत फोन किया, लेकिन कोमली का फोन स्विच ऑफ था. घबराकर उन्होंने कोमली के एक दोस्त को फ्लैट पर भेजा. जब बार-बार दरवाजा खटखटाने पर भी कोई जवाब नहीं मिला, तो पड़ोसियों ने रायदुर्गम पुलिस को सूचना दी.

पुलिस को मिली डायरी और सुसाइड नोट

पुलिस जब फ्लैट का दरवाजा तोड़कर अंदर दाखिल हुई, तो कोमली का शव साड़ी के सहारे पंखे से लटका हुआ मिला. मौके से पुलिस को एक सीढ़ी और एक डायरी बरामद हुई है. डायरी में कोमली ने अपने मन की व्यथा और भावनाओं का विस्तृत वर्णन किया है. जांच में सामने आया है कि वह पिछले 3 साल से एक 27 वर्षीय सॉफ्टवेयर इंजीनियर के साथ रिलेशनशिप में थीं, लेकिन पिछले कुछ समय से उनके बीच विवाद चल रहा था. यह भी पढ़ें: ब्रेकअप का मतलब आत्महत्या के लिए उकसाना नहीं: दिल्ली हाई कोर्ट की अहम टिप्पणी, आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोपी को मिली जमानत

पहले भी की थी जान देने की कोशिश

प्रारंभिक जांच में पुलिस ने पाया कि कोमली गहरे भावनात्मक तनाव (Emotional Distress) से गुजर रही थीं. यह भी खुलासा हुआ है कि उन्होंने करीब छह महीने पहले भी आत्महत्या का प्रयास किया था. पुलिस ने फिलहाल संदिग्ध मौत का मामला दर्ज कर लिया है और शव को पोस्टमार्टम के लिए उस्मानिया जनरल अस्पताल भेज दिया है.

जांच का अगला चरण

रायदुर्गम पुलिस अब कोमली के फोन रिकॉर्ड्स, पुराने मैसेज और उनके दोस्तों के बयानों की समीक्षा कर रही है. पुलिस उस सॉफ्टवेयर इंजीनियर से भी पूछताछ कर सकती है जिसके साथ कोमली के रिश्ते की बात सामने आई है. अधिकारी यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या उन्हें किसी तरह से उकसाया गया था या यह मामला केवल आपसी विवाद का है.