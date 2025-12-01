Hyderabad Shocker: नर्सरी की बच्ची के साथ महिला अटेंडेंट ने की मारपीट, जमीन पर लिटाकर पीटा, हैदराबाद में कर्मचारी की बर्बरता: VIDEO
Nursery girl assaulted (Credit-@thetatvaindia)

Hyderabad News: हैदराबाद (Hyderabad) के एक प्राइवेट स्कूल (Private School) में एक नर्सरी छात्रा (Nursery Student) के साथ हुए क्रूर व्यवहार का वीडियो सामने आने के बाद स्कूल की एक अटेंडेंट को हिरासत में लिया गया है. वायरल फुटेज में महिला अटेंडेंट (Lady Attendant) को बच्ची को बार-बार पीटते, धक्का देते और जमीन पर घसीटते हुए देखा गया.यह वीडियो पास के घर में रहने वाले एक व्यक्ति ने रिकॉर्ड किया, जिसमें अटेंडेंट बच्ची को कॉलर से पकड़ती, बाल खींचती और कई बार थप्पड़ मारते हुए दिखाई देती है.

फुटेज में बच्ची जमीन पर पड़ी हुई वापस उठने की कोशिश करती है, लेकिन अटेंडेंट फिर उसे लात मारती है और पैरों से दबाती है. इस वीडियो (Video) को सोशल मीडिया X पर @thetatvaindia नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. ये भी पढ़े:Jhalawar: छात्रों को मुर्गा बनाकर प्रिंसिपल ने बेरहमी से पीटा, झालावाड़ के रेजिडेंशियल स्कूल प्रशासन की करतूत, VIDEO सामने आने के बाद हुई कार्रवाई

स्कूल के ग्राउंड में मासूम की पिटाई

महिला अटेंडेंट ने कई बार पीटा

वीडियो में देखा जा सकते है कि अटेंडेंट बच्ची को स्कूल के खुले मैदान में ले जाकर कपड़े बदलने के बहाने उस पर हमला करती दिखती है. इस क्लिप में बच्ची को लगातार मारते और रोते हुए देखा जा सकता है.वीडियो देखने के बाद बच्ची के माता-पिता ने पहले स्कूल मैनेजमेंट से शिकायत की. बाद में स्थानीय लोगों की सलाह पर वे जीदीमेटला पुलिस स्टेशन (Police Station) पहुंचे और मामला दर्ज करवाया.पुलिस ने तुरंत केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी.पुलिस के अनुसार, बच्ची ने क्लास में पेशाब कर दिया था, जिसके बाद एक टीचर ने अटेंडेंट को उसे बाहर ले जाकर कपड़े बदलवाने के लिए कहा था. इसी दौरान अटेंडेंट ने उस पर बर्बर हमला किया.

पुलिस ने शुरू की जांच

वीडियो (Video) सबूत और शिकायत के आधार पर अटेंडेंट को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी गई है. पुलिस ने स्कूल मैनेजमेंट की भूमिका की भी जांच शुरू की है.बच्ची के माता-पिता आरोपी और स्कूल दोनों पर सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं.

 