Haji Salim Qureshi Attacked: बांद्रा में शिंदे गुट से शिवसेना उम्मीदवार हाजी सलीम कुरैशी पर चाकू से जानलेवा हमला; BMC चुनाव से पहले मुंबई में बढ़ा तनाव

Haji Salim Qureshi Attacked: बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) चुनावों से ठीक पहले मुंबई की राजनीति में हिंसा की एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। बुधवार को बांद्रा इलाके में चुनाव प्रचार के दौरान शिवसेना (एकनाथ शिंदे गुट) के आधिकारिक उम्मीदवार हाजी सलीम कुरैशी पर जानलेवा हमला हुआ। वार्ड नंबर 92 से चुनाव लड़ रहे कुरैशी को प्रचार के दौरान चाकू मार दिया गया, जिसके बाद से इलाके में तनाव व्याप्त है.

चुनाव प्रचार के दौरान हुआ हमला

जानकारी के अनुसार, हाजी सलीम कुरैशी बांद्रा ईस्ट के ज्ञानेश्वर नगर इलाके में घर-घर जाकर प्रचार (डोर-टू-डोर कैंपेन) कर रहे थे. इसी दौरान अज्ञात हमलावरों ने उन्हें रोका और उनके पेट में चाकू घोंप दिया। वारदात को अंजाम देने के बाद हमलावर मौके से फरार हो गए. यह भी पढ़े: IAS Iqbal Singh Chahal: BMC चुनाव में आईएएस इकबाल सिंह चहल को मिली बड़ी जिम्मेदारी, राज्य चुनाव आयोग ने इलेक्शन पर्यवेक्षक की सौंपी कमान

घायल कुरैशी को तुरंत पास के महात्मा गांधी अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है. डॉक्टरों के अनुसार, उनकी स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। घटना की खबर मिलते ही एकनाथ शिंदे नीत शिवसेना के समर्थक बड़ी संख्या में अस्पताल और बांद्रा इलाके में जमा हो गए और सुरक्षा में चूक का आरोप लगाते हुए नाराजगी जताई.

भारी पुलिस बल तैनात, जांच शुरू

बीएमसी चुनाव के लिए मतदान 15 जनवरी को होना है और ऐसे में इस घटना ने कानून-व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। तनाव को देखते हुए पुलिस ने पूरे वार्ड में भारी सुरक्षा बल तैनात कर दिया है ताकि किसी भी तरह की जवाबी हिंसा को रोका जा सके।

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया, "हमने इलाके की घेराबंदी कर दी है और हमलावरों की पहचान के लिए सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। हमले के पीछे का मकसद अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन हम राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता सहित सभी संभावित कोणों से जांच कर रहे हैं.

महाराष्ट्र में चुनावी हिंसा का बढ़ता ग्राफ

यह घटना महाराष्ट्र में जारी चुनावी गहमागहमी के बीच हुई हिंसा की एकमात्र वारदात नहीं है. इससे कुछ घंटे पहले ही छत्रपति संभाजीनगर में पूर्व सांसद और एआईएमआईएम (AIMIM) नेता इम्तियाज जलील के प्रचार के दौरान भी भारी हंगामा हुआ था. वहां बैजीपुरा इलाके में एक भीड़ ने जलील के वाहन पर हमला करने की कोशिश की थी.

जलील ने आरोप लगाया है कि उनके विरोधियों और स्थानीय मंत्रियों ने मतदाताओं को डराने के लिए यह साजिश रची थी। नगर निगम चुनावों के करीब आते ही विभिन्न राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं के बीच झड़पों और जुबानी जंग में तेजी देखी जा रही है, जिसे देखते हुए पुलिस प्रशासन ने संवेदनशील इलाकों में हाई अलर्ट जारी किया है.