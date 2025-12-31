IAS Iqbal Singh Chahal: BMC चुनाव में आईएएस इकबाल सिंह चहल को मिली बड़ी जिम्मेदारी, राज्य चुनाव आयोग ने इलेक्शन पर्यवेक्षक की सौंपी कमान

(Photo Credits ANI)

BMC Elections 2026: देश की सबसे बड़ी और सबसे अमीर महानगरपालिका मुंबई में होने वाले BMC चुनाव 2026 को लेकर राज्य चुनाव आयोग (SEC) ने निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव सुनिश्चित करने के लिए बड़ा फैसला लिया है. आयोग ने अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) और वरिष्ठ IAS अधिकारी इकबाल सिंह चहल (IAS Iqbal Singh Chahal) को मुंबई महापालिका चुनाव का इलेक्शन पर्यवेक्षक नियुक्त किया है. इस संबंध में आदेश SEC द्वारा आधिकारिक रूप से जारी कर दिया गया है.

इस बार मुंबई में चुनाव बेहद कड़े और हाई-वोल्टेज होने की संभावना है। इस कारण SEC ने चुनाव प्रक्रिया को अधिक सक्षम और पारदर्शी बनाने के लिए चहल के साथ तीन अतिरिक्त कलेक्टरों को असिस्टेंट ऑब्जर्वर नियुक्त किया है. ये अधिकारी चुनावी प्रक्रिया पर कड़ी निगरानी रखेंगे और किसी भी अनियमितता की स्थिति में तुरंत कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे. यह भी पढ़े: How To Check Your Name In Latest Voter List: क्या आपका नाम BMC Election 2025 की वोटर लिस्ट में है? बीएमसी ने जारी की वार्ड-वाइज वोटर लिस्ट, ऐसे करें अपना नाम ऑनलाइन चेक

अन्य 28 नगर निगमों के लिए भी नियुक्त हुए पर्यवेक्षक

मुंबई सहित महाराष्ट्र की अन्य 28 महापालिकाओं के लिए भी SEC ने वरिष्ठ IAS अधिकारियों की नियुक्ति की है, ताकि पूरे प्रदेश में चुनाव शांतिपूर्ण और निष्पक्ष रूप से संपन्न हो सकें.

ठाणे महानगरपालिका – MIDC के CEO और पूर्व ठाणे कलेक्टर पी. वेलारसु विशेष पर्यवेक्षक.

कल्याण-डोंबिवली – MIDC के संयुक्त CEO मंटाडा राजा दयानिधि पर्यवेक्षक.

मीरा-भाईंदर – स्किल डेवलपमेंट कमिश्नर अमित सैनी.

उल्हासनगर – MTDC के MD निलेश गाटने.

भिवंडी-निजामपुर – आदिवासी कल्याण निगम के अतिरिक्त आयुक्त गोपिचंद कदम।

नवी मुंबई – संभावित राजनीतिक तनाव को देखते हुए, महाराष्ट्र पेट्रोकेमिकल्स कॉर्पोरेशन के MD भाऊसाहेब डांगडे को विशेष पर्यवेक्षक बनाया गया है.

वसई-विरार – महाराष्ट्र मैरीटाइम बोर्ड के CEO प्रदीप पी पर्यवेक्षक.

पनवेल महानगरपालिका – ICDS कमिश्नर कैलाश पगारे निगरानी करेंगे चहल 4 साल तक BMC में अपनी सेवा दे चुके हैं चहल 1989 बैच के IAS अधिकारी हैं और मई 2020 से लगभग चार वर्षों तक BMC कमिश्नर के रूप में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। BMC में उनके अनुभव को देखते हुए आयोग ने उन्हें यह जिम्मेदारी सौंपी है.

15 जनवरी को मतदान

बीएमसी सहित राज्य की 28 महानगरपालिकाओं के लिए चुनाव 15 जनवरी 2026 को होंगे. इसके नतीजे अगले दिन 16 जनवरी को घोषित किए जाएंगे. चुनाव को लेकर सभी प्रत्याशी अपना नामांकन दाखिल कर चुके हैं. नामांकन दकाहिल करने के बाद आज सभी के पेपर के जांच के बाद फाइनल उम्मीदवारों की सूची 3 जनवरी को जारी होगी.