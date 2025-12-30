How To Check Your Name In Latest Voter List: क्या आपका नाम BMC Election 2025 की वोटर लिस्ट में है? बीएमसी ने जारी की वार्ड-वाइज वोटर लिस्ट, ऐसे करें अपना नाम ऑनलाइन चेक

Bihar SIR Final Voter List 2025

Mumbai BMC Ward Wise Voter List 2026 PDF – Check Name And Download: देश की सबसे अमीर नगरपालिकाओं में शामिल बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) चुनाव एक बार फिर राजनीतिक दलों के लिए प्रतिष्ठा की लड़ाई बन चुका है. लगभग ढाई दशक बाद बदले हुए राजनीतिक समीकरणों के बीच यह चुनाव सिर्फ नगरसेवकों का नहीं, बल्कि मुंबई की भविष्य की दिशा तय करने वाला माना जा रहा है. बीएमसी में कुल 227 सीटें हैं. महाराष्ट्र राज्य चुनाव आयोग ने मुंबई बीएमसी चुनावों का ऐलान हो गया है. मुंबई में 15 जनवरी को वोट डाले जाएंगे, जबकि अगले दिन यानी 16 जनवरी को मतों की गिनती होगी. मुंबई में आखिरी बार चुनाव 2017 में हुए थे. यह भी पढ़ें: Shivsena UBT And MNS BMC Election 2026 Candidate List: बीजेपी को कड़ी टक्कर देने के लिए शिवसेना और एमएनएस ने इन कैंडिडेट को उतारा, मुंबई से ठाकरे बंधू ने जारी किए पूरी लिस्ट

मुंबई में होने वाले बीएमसी इलेक्शन से पहले वोटर्स के लिए सबसे ज़रूरी काम है. यह सुनिश्चित करना कि उनका नाम वोटर लिस्ट (मतदाता सूची) में दर्ज है या नहीं. कई बार पते में बदलाव, वार्ड री-डिमिलिटेशन या टेक्निकल कारणों से नाम लिस्ट से गायब भी हो जाता है. ऐसे में मतदान से पहले वोटर लिस्ट की जांच करना बेहद जरूरी है.

बीएमसी ने चुनाव से पहले वार्ड-वाइज वोटर लिस्ट जारी कर दी है. मतदाताओं के लिए यह ज़रूरी है कि वे मतदान से पहले यह सुनिश्चित कर लें कि उनका नाम मतदाता सूची (Electoral Roll) में मौजूद है या नहीं. बीएमसी द्वारा जारी नई सूची में कई वार्डों में सीमांकन, पते के बदलाव और डुप्लिकेट एंट्री हटाने जैसी वजहों से संशोधन किए गए हैं. ऐसे में नागरिकों को सलाह दी गई है कि वे अपने वार्ड की वोटर लिस्ट अवश्य चेक करें.

वोटर लिस्ट में नाम कैसे चेक करें? (Step-by-Step Guide)

सबसे पहले अपना वार्ड नंबर पता करें. अगर आपको अपना वार्ड नंबर नहीं पता है, तो अपना पिन कोड / लोकल एरिया खोजें. इसके बाद इलाके का नाम दर्ज करें. फिर संबंधित नबीएमसी वार्ड नंबर नोट करें. अक्सर यह जानकारी बीएमसी/महानगरपालिका पोर्टल या वार्ड ऑफिस पर उपलब्ध होती है.

BMC Ward-Wise Voter List सेक्शन पर जाएं (नोट: PDF यहां से डाउनलोड कर सकते हैं)

बीएमसी द्वारा जारी Ward-Wise Electoral Roll पेज खोलें.

ज़िला/शहर के रूप में Mumbai / Mumbai Suburban चुनें.

अपना Ward Number / Ward Name सिलेक्ट करें.

इसके बाद आपके वार्ड की PDF वोटर लिस्ट डाउनलोड के लिए दिखाई देगी. अपने इलाके / बूथ वाली PDF डाउनलोड करें. हर वार्ड की सूची में कई भाग (भाग संख्या / Part Number) होते हैं:

अपने घर/बिल्डिंग के पास वाले

Polling Booth / Area / Locality वाले पार्ट को चुनें

संबंधित PDF फाइल डाउनलोड करें

PDF में अपना नाम सर्च करें

PDF खोलें

सर्च ऑप्शन में अपना

नाम / उपनाम

पिता / पति का नाम

घर का नंबर

टाइप करें

यदि नाम दर्ज है, तो साथ में दिखाई देगा:

ईपीआईसी नंबर (मतदाता पहचान संख्या)

मतदान केंद्र का पता

भाग क्रमांक/क्रमांक.

किसका नाम हट सकता है?

एड्रेस चेंज / नया वार्ड अलॉट होने पर

लंबे समय से वोट न करने पर

डुप्लिकेट एंट्री हटने पर

ऐसी स्थिति में आपको फॉर्म-6 से नाम रजिस्ट्रेशन या करेक्शन करवाना होगा.

जरूरी सलाह

चुनाव से पहले वोटर स्टेटस ज़रूर चेक करें

स्क्रीनशॉट अपने पास रखें

EPIC नंबर साथ रखें

मतदान के दिन वोटर ID / आधार / सरकारी फोटो ID साथ रखें.