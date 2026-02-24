Ramadan 2026 Sehri-Iftar Time Table: माहे रमजान का आज छठा रोजा, जानें दिल्ली से मुंबई तक आज के इफ्तार और 25 फरवरी की सहरी का सही समय

(Photo Credits Pixabay)

नई दिल्ली/मुंबई. इस्लाम धर्म के सबसे पवित्र महीने रमजान का आज, 24 फरवरी 2026 को छठा रोजा रखा जा रहा है. देश भर के मुसलमान खुदा की इबादत में डूबे हुए हैं और कड़े अनुशासन के साथ रोजा रख रहे हैं. चूंकि भारत के अलग-अलग शहरों में सूर्योदय और सूर्यास्त के समय में अंतर होता है, इसलिए सहरी और इफ्तार के वक्त में भी कुछ मिनटों का फासला रहता है.

सटीक समय का पालन करना रोजेदारों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है. आज हम आपको दिल्ली, मुंबई, लखनऊ और हैदराबाद समेत प्रमुख शहरों के लिए आज (24 फरवरी) के इफ्तार और कल (25 फरवरी) की सहरी का समय बता रहे हैं.

आज का इफ्तार और कल की सहरी (25 फरवरी 2026) का समय

नीचे दी गई तालिका में भारत के प्रमुख शहरों के लिए सटीक समय दिया गया है:

शहर आज इफ्तार (24 Feb) कल सहरी (25 Feb) दिल्ली (Delhi) 06:19 PM 05:31 AM मुंबई (Mumbai) 06:452 PM 05:39 AM लखनऊ (Lucknow) 06:05 PM 05:16 AM हैदराबाद (Hyderabad) 06:22 PM 05:24 AM कोलकाता (Kolkata) 05:39 PM 04:45 AM बेंगलुरु (Bengaluru) 06:29 PM 05:26 AM पटना (Patna) 05:48 PM 05:01 AM जयपुर (Jaipur) 06:26 PM 05:38 AM

रमजान का महत्व और छठे रोजे की फजीलत

रमजान का महीना आत्म-संयम, धैर्य और दान-पुण्य का महीना है. छठे रोजे तक आते-आते रोजेदार इस आध्यात्मिक प्रक्रिया में पूरी तरह ढल जाते हैं. इस दौरान पांच वक्त की नमाज के साथ-साथ रातों में 'तरावीह' की विशेष नमाज अदा की जा रही है. इस्लाम में मान्यता है कि इस महीने में की गई इबादत का फल कई गुना बढ़कर मिलता है.

सावधानी और सुझाव

सहरी का समय: सहरी हमेशा तय समय से 5-10 मिनट पहले खत्म कर लेनी चाहिए ताकि रोजे में कोई संदेह न रहे.

इफ्तार: सूर्यास्त की पुष्टि होने के बाद ही खजूर या पानी से रोजा खोलें.

स्वास्थ्य: बदलते मौसम को देखते हुए इफ्तार में तरल पदार्थों (जैसे जूस, रूह अफजा, नींबू पानी) का अधिक सेवन करें ताकि शरीर में पानी की कमी न हो.

रमजान का यह पवित्र महीना 19 फरवरी 2026 को शुरू हुआ था और चांद के दीदार के आधार पर 20 मार्च के आसपास ईद-उल-फितर का त्योहार मनाए जाने की संभावना है.