Shivsena UBT And MNS BMC Election 2026 Candidate List: बीजेपी को कड़ी टक्कर देने के लिए शिवसेना और एमएनएस ने इन कैंडिडेट को उतारा, मुंबई से ठाकरे बंधू ने जारी किए पूरी लिस्ट

Shivsena UBT And MNS Candidate List BMC Election 2026: देश की सबसे अमीर नगरपालिकाओं में शामिल बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) चुनाव एक बार फिर राजनीतिक दलों के लिए प्रतिष्ठा की लड़ाई बन चुका है. लगभग ढाई दशक बाद बदले हुए राजनीतिक समीकरणों के बीच यह चुनाव सिर्फ नगरसेवकों का नहीं, बल्कि मुंबई की भविष्य की दिशा तय करने वाला माना जा रहा है. बीएमसी में कुल 227 सीटें हैं. महाराष्ट्र राज्य चुनाव आयोग ने मुंबई बीएमसी चुनावों का ऐलान हो गया है. मुंबई में 15 जनवरी को वोट डाले जाएंगे, जबकि अगले दिन यानी 16 जनवरी को मतों की गिनती होगी. मुंबई में आखिरी बार चुनाव 2017 में हुए थे. यह भी पढ़ें: BMC Election 2017 vs 2026: 2017 से 2026 तक कितनी बदल गई बीएमसी? 8 साल में बदलते आंकड़े और नया राजनैतिक समीकरण

आगामी बीएमसी इलेक्शन के लिए एमएनएस के कैंडिडेट्स की सही संख्या के बारे में जानकारी मिली है. एमएनएस मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन चुनाव 52 सीटों पर लड़ेगी. 29 दिसंबर को देर रात तक 49 कैंडिडेट्स ने एप्लीकेशन जमा किए हैं. हालांकि, एमएनएस ने अभी तक कैंडिडेट्स की लिस्ट अनाउंस नहीं की है. एमएनएस कैंडिडेट्स के नाम आखिरी समय तक सीक्रेट रखेगी. कुछ कैंडिडेट्स आज अपना नॉमिनेशन पेपर जमा करेंगे, लेकिन जो कैंडिडेट्स इंटरेस्टेड हैं, उन पर विचार किया जाएगा.

राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे मिलकर इस बार बीएमसी का चुनाव लड़ेंगे. बीएमसी में 227 सीटों के लिए वोटिंग होगी. इसमें एमएनएस के लिए 52 सीटें तय हुई हैं. शिवसेना (उद्धव गुट) की तरफ से अब तक 135 AB फॉर्म दिए जा चुके हैं. AB फॉर्म अभी भी दिए जा रहे हैं. शिवसेना (उद्धव गुट) 160 से 165 AB फॉर्म देगी. जबकि नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी शरद पवार की पार्टी के लिए 10 से 12 सीटें छोड़ेगी. इस बीच, मुंबई में बीजेपी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना को कड़ी टक्कर देने के लिए ठाकरे भाइयों ने एमएनएस और शिवसेना (ठाकरे गुट) से किसे उम्मीदवारी दी, इसकी पूरी लिस्ट सामने आ गई है. मुंबई समेत राज्य की सभी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में 15 जनवरी, 2026 को वोटिंग होगी. वोटों की गिनती 16 जनवरी को होगी.

मुंबई नगर निगम के लिए एमएनएस उम्मीदवारों की लिस्ट (MNS Candidate List BMC Election 2026)

1. वार्ड नंबर 8 - कस्तूरी रोहेकर

2. वार्ड नंबर 10 - विजय कृष्ण पाटिल

3. वार्ड नंबर 11 - कविता बागुल माने

4. वार्ड नंबर 18 - सदीचा मोरे

5. वार्ड नंबर 20 - दिनेश साल्वी

6. वार्ड नंबर 21 - सोनाली देव मिश्रा

7. वार्ड नंबर 27 - आशा विष्णु चंदर

8. वार्ड नंबर 38 - सुरेखा परब लोके

9. वार्ड नंबर 55 - शैलेंद्र मोरे

10. वार्ड नंबर 58 - वीरेंद्र जाधव

11. वार्ड नंबर 67 - कुशल सुरेश धुरी

12. वार्ड नंबर 68 - संदेश देसाई

13. वार्ड नंबर 81 - शबनम शेख

14. वार्ड नंबर 84 - रूपाली दलवी

15. वार्ड नंबर 98 - दीप्ति काटे

16. वार्ड नंबर 102 - अनंत हजारे

17. वार्ड नंबर 106 – सत्यवान दलवी

18. वार्ड नंबर 110 – हरिनाक्षी मोहन चिरथ

19. वार्ड नंबर 115 – ज्योति अनिल राजभोज

20. वार्ड नंबर 129 – विजया गीते

21. वार्ड नंबर 133 – भाग्यश्री अविनाश जाधव

22. वार्ड नंबर 139 – शिरोमणि येशु जगली

23. वार्ड नंबर 143 – प्रांजल राणे

24. वार्ड नंबर 150 – सविता मौली थोरवे

25. वार्ड नंबर 152 – सुधांशु दुनबाले

26. वार्ड नंबर 183 – परुबाई कटके

27. वार्ड नंबर 192 – यशवंत किलेदार

28. वार्ड नंबर 197 – रचना सालवी

29. वार्ड नंबर 205 – सुप्रिया दलवी

30. वार्ड नंबर 2070 – शलाका आर्यन

31. वार्ड नंबर 209 – हसीना माहिमकर

32. वार्ड नंबर 214 – मुकेश भालेराव

33. वार्ड नंबर 217 – नीलेश शिरधनकर

34. वार्ड नंबर 226 – बबन महादिक

35. वार्ड नंबर 36 - प्रशांत महादिक

36. वार्ड नंबर 216 - राजश्री नागरे

37. वार्ड नंबर 223 - प्रशांत गांधी

जैसे-जैसे नाम आएंगे, लिस्ट अपडेट की जाएगी.

शिवसेना (उद्धव गुट) के उम्मीदवारों की लिस्ट (Shivsena UBT Candidate List BMC Election 2026)

1) वार्ड नंबर 1 – फोरम परमार

2) वार्ड नंबर 2 – धनश्री कोलगे

3) वार्ड नंबर 3 – रोशनी गायकवाड़

4) वार्ड नंबर 4 – राजू मुल्ला

5) वार्ड नंबर 5 – सुजाता पाटेकर

6) वार्ड नंबर 7 – सौरभ घोसालकर

7) वार्ड नंबर 9 – संजय भोसले

8) वार्ड नंबर 12 – सारिका झोरे

9) वार्ड नंबर 13 – असावरी पाटिल

10) वार्ड नंबर 16 – स्वाति बोरकर

11) वार्ड नंबर 25 – माधुरी भोईर

12) वार्ड नंबर 26 – धर्मेंद्र काले

13) वार्ड नंबर 29 – सचिन पाटिल

14) वार्ड नंबर 41 – सुहास वाडकर

15) वार्ड नंबर 47 – शंकर गुरव

16) वार्ड नंबर 49 – संगीता सुतार

17) वार्ड नंबर 54 – अंकित प्रभु

18) वार्ड नंबर 56 – लक्ष्मी भाटिया

19) वार्ड नंबर 57 – रोहन शिंदे

20) वार्ड नंबर 59 – शैलेश फांसे

21) वार्ड नंबर 60 – मेघना विशाल काकड़े माने

22) वार्ड नंबर 61 – सेजल दयानंद सावंत

23) वार्ड नंबर 62 – जीशान चंगेज़ मुल्तानी

24) वार्ड नंबर 63 – देवेंद्र (बाला) अंबरकर

25) वार्ड नंबर 64 – सबा हारून खान

26) वार्ड नंबर 65 – प्रसाद आयरे

27) वार्ड नंबर 75 – प्रमोद सावंत

28) वार्ड नंबर 87 – पूजा महादेश्वर

29) वार्ड नंबर 89 – गीतेश राउत

30) वार्ड नंबर 93 – रोहिणी कांबले

31) वार्ड नंबर 95 – हरि शास्त्री

32) वार्ड नंबर 100 – साधना वरस्कर

33) वार्ड नंबर 105 – अर्चना चौरे

34) वार्ड नंबर 109 – सुरेश शिंदे

35) वार्ड नंबर 111 – दीपक सावंत

36) वार्ड नंबर 114 – राजोल पाटिल

37) वार्ड नंबर 117 – श्वेता पावस्कर

38) वार्ड नंबर 118 – सुनीता जाधव

39) वार्ड नंबर 120 – विश्वास शिंदे

40) वार्ड नंबर 122 – नीलेश सालुंखे

41) वार्ड नंबर 123 – सुनील मोरे

42) वार्ड नंबर 124 – सकीना शेख

43) वार्ड नंबर 125 – सतीश पवार

44) वार्ड नंबर 126 – शिल्पा भोसले

45) वार्ड नंबर 127 – स्वरूपा पाटिल

46) वार्ड नंबर 130 – आनंद कोठावड़े

47) वार्ड नंबर 132 – क्रांति मोहिते

48) वार्ड नंबर 134 – सकीना बानू

49) वार्ड नंबर 135 – समीक्षा साकरे

50) वार्ड नंबर 137 – महादेव आंबेकर

51) वार्ड नंबर 138 – अर्जुन शिंदे

52) वार्ड नंबर 141 – विट्ठल लोकरे

53) वार्ड नंबर 142 – सुनंदा लोकरे

54) वार्ड नंबर 144 – निमिश भोसले

55) वार्ड नंबर 148 – प्रमोद शिंदे

56) वार्ड नंबर 153 – मीनाक्षी पाटनकर

57) वार्ड नंबर 155 – स्नेहल शिवकर

58) वार्ड नंबर 156 – संजना संतोष कासले

59) वार्ड नंबर 157 – डॉ. सरिता म्हस्के

60) वार्ड नंबर 158 – चित्रा सोमनाथ सांगले

61) वार्ड नंबर 160 – राजेंद्र पाखरे

62) वार्ड नंबर 164 – साईनाथ साधु कटके

63) वार्ड नंबर 167 – सुवर्णा मोरे

64) वार्ड नंबर 168 – सुधीर खाटू वार्ड

65) वार्ड नंबर 173 – प्रणिता वाघधरे

66) वार्ड नंबर 179 – दीपाली खेडेकर

67) वार्ड नंबर 180 – अस्मिता गांवकर

68) वार्ड नंबर 182 – मिलिंद वैद्य

69) वार्ड नंबर 184 – वर्षा वसंत नकाशे

70) वार्ड नंबर 185 – टी. एम. जगदीश

71) वार्ड नंबर 187 – जोसेफ कोली

72) वार्ड नंबर 189 – हर्षला मोरे

73) वार्ड नंबर 190 – वैशाली पाटिल

74) वार्ड नंबर 191 – विशाखा राउत

75) वार्ड नंबर 194 – निशिकांत शिंदे

76) वार्ड नंबर 195 – विजय भांगे

77) वार्ड नंबर 196 – पद्मजा चेंबूरकर

78) वार्ड नंबर 198 – अबोली खाड्ये

79) वार्ड नंबर 199 – किशोरी पेडनेकर

80) वार्ड नंबर 200 – उर्मिला पांचाल

81) वार्ड नंबर 201 – रेखा कांबले

82) वार्ड नंबर 206 – सचिन पडवाल

83) वार्ड नंबर 208 – रमाकांत रहाटे

84) वार्ड नंबर 210 – सोनम जमसुतकर

85) वार्ड नंबर 213 – श्रद्धा सर्वे

86) वार्ड नंबर 215 – किरण बलसरफ

87) वार्ड नंबर 218 – गीता अहिरेकर

88) वार्ड नंबर 219 – राजेंद्र गायकवाड़

89) वार्ड नंबर 220 – संपदा मायेकर

90) वार्ड नंबर 222 – संपत ठाकुर

91) वार्ड नंबर 225 – अजिंक्य धात्रक

92) वार्ड नंबर 227 – रेहाना गफूर शेख.

मुंबई में 114 सीटों के जादुई आंकड़े तक कौन पहुंचेगा?

राज और उद्धव ठाकरे ने 24 दिसंबर को एक ऐतिहासिक गठबंधन का ऐलान किया, मुंबई की राजनीति में नए समीकरण बन गए हैं. आने वाले मुंबई नगर निगम चुनावों में अब 'ठाकरे बंधु बनाम महायुति' का सीधा मुकाबला खेला जाएगा. मुंबई नगर निगम में सत्ता पर कब्जा करने के लिए बहुमत के आंकड़े 114 तक पहुंचना जरूरी है. आने वाले मुंबई नगर निगम चुनावों में भाजपा और एकनाथ शिंदे की शिवसेना (महायुति) मिलकर लड़ेंगे. इसलिए यह देखना भी अहम होगा कि इस चुनाव में बहुमत के जादुई आंकड़े यानी 114 सीटों तक कौन पहुंचेगा. मुंबई नगर निगम में 227 सीटों के लिए चुनाव होंगे.

मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन 2026 इलेक्शन शेड्यूल (BMC 2026 Election Date)

नॉमिनेशन - 23 दिसंबर से 30 दिसंबर

नॉमिनेशन पेपर्स की स्क्रूटनी - 31 दिसंबर

कैंडिडेट्स का नाम वापस लेना - 2 जनवरी 2026 तक

फाइनल लिस्ट और सिंबल - 3 जनवरी 2026

पोलिंग - 15 जनवरी 2026

काउंटिंग/रिजल्ट - 16 जनवरी 2026.

2017 की पार्टी वाइज स्ट्रेंथ - 227 कॉर्पोरेटर (Party Wise Corporator BMC 2017)

शिवसेना - 84

बीजेपी - 82

कांग्रेस - 31

नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी - 9

एमएनएस - 7

समाजवादी पार्टी - 6

एमआईएम - 2

इंडिपेंडेंट - 5.