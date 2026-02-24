IndiGo Travel Advisory: UAE में खराब मौसम के कारण दुबई और अबू धाबी की उड़ानों पर असर, इंडिगो ने जारी की ट्रैवल एडवाइजरी; चेक डिटेल्स

इंडिगो/प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: ANI)

IndiGo Travel Advisory: संयुक्त अरब अमीरात (UAE) में छाई घनी धुंध और कोहरे ने अंतरराष्ट्रीय हवाई यातायात को बड़े पैमाने पर प्रभावित किया है. भारतीय विमानन कंपनी इंडिगो (IndiGo) ने मंगलवार को एक आधिकारिक ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर यात्रियों को सूचित किया है कि दुबई और अबू धाबी से आने-जाने वाली उड़ानों के संचालन में भारी बाधा आ सकती है. प्रतिकूल मौसम के कारण विमानों की लैंडिंग और टेक-ऑफ में देरी हो रही है, जिससे यात्रियों को हवाई अड्डे और विमान के भीतर लंबा इंतजार करना पड़ सकता है.

दृश्यता (Visibility) में भारी गिरावट

मौसम संबंधी डेटा के अनुसार, दुबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर दृश्यता घटकर महज 1.4 किलोमीटर रह गई है. सामान्य उड़ान संचालन के लिए यह स्थिति काफी चुनौतीपूर्ण मानी जाती है. हवा में 100% नमी और भारी कोहरे के कारण 'विजिबिलिटी' काफी कम हो गई है, जिससे पायलटों को विमान उड़ाने और उतारने में कठिनाई हो रही है. मौसम विभाग (AccuWeather) के मुताबिक, दुबई में अधिकतम तापमान 31°C के आसपास है, लेकिन धुंध के कारण वातावरण काफी जटिल बना हुआ है.

यात्रियों के लिए इंडिगो का संदेश

इंडिगो ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर जानकारी साझा करते हुए यात्रियों से सहयोग की अपील की है. एयरलाइन ने कहा:

"दुबई और अबू धाबी में खराब मौसम के कारण उड़ानें प्रभावित हो सकती हैं. जमीन पर और विमान के अंदर होने वाले लंबे इंतजार से यात्रियों को होने वाली असुविधा के लिए हमें खेद है. हमारी टीमें स्थिति को संभालने और यात्रियों की सहायता के लिए तत्पर हैं."

गर्मी और कोहरे का दोहरा प्रभाव

यूएई के मौसम विभाग के अनुसार, अबू धाबी और दुबई में तापमान में अचानक बढ़ोतरी दर्ज की गई है. अबू धाबी में तापमान 32°C तक पहुंच गया है. उमस और धूल भरी हवाओं के साथ मिलकर यह धुंध उड़ानों के लिए 'एडवर्स' यानी प्रतिकूल स्थिति पैदा कर रही है. दुबई हवाई अड्डे के क्षेत्र में नमी का स्तर 100% होने के कारण कोहरा छंटने में अधिक समय लग रहा है, जिससे उड़ानों का शेड्यूल लगातार बिगड़ रहा है.

यात्रियों के लिए महत्वपूर्ण निर्देश

हवाई यात्रा करने वाले लोगों को सलाह दी गई है कि वे घर से निकलने से पहले इन बातों का ध्यान रखें: