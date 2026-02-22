Air India Cancels All Flights: न्यूयॉर्क के लिए सभी उड़ानें रद्द, जानें क्या है वजह और यात्रियों के लिए नई एडवाइजरी

Representational Image | PTI

Air India Passengers Alert: एयर इंडिया ने न्यूयॉर्क जाने वाली अपनी सभी उड़ानों को अस्थायी रूप से रद्द कर दिया है, जिससे यात्रियों के बीच हड़कंप मच गया है. अचानक लिए गए इस फैसले के पीछे तकनीकी कारण, मौसम की खराबी या ऑपरेशनल दिक्कत जैसी वजहें बताई जा रही हैं. जिन यात्रियों ने पहले से टिकट बुक कर रखी थी, उन्हें अपनी यात्रा योजनाओं में बदलाव करना पड़ सकता है. ऐसे में जानिए क्या है पूरा मामला, किन फ्लाइट्स पर पड़ा असर और एयर इंडिया ने यात्रियों के लिए क्या नई एडवाइजरी जारी की है. अमेरिका के ईस्ट कोस्ट में आने वाले भीषण बर्फ़ीले तूफान 'Winter Storm Hernando' को देखते हुए 23 फरवरी की कई अंतरराष्ट्रीय और घरेलू उड़ानें रद्द कर दी गई हैं. प्रमुख एयरलाइंस ने यात्रियों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए एहतियाती कदम उठाए हैं.

एयर इंडिया ने न्यूयॉर्क और नेवार्क की सभी उड़ानें रद्द कीं

एयर इंडिया ने रविवार को घोषणा की कि 23 फरवरी को न्यूयॉर्क और नेवार्क से आने-जाने वाली उसकी सभी उड़ानें रद्द रहेंगी. एयरलाइन के मुताबिक 22 और 23 फरवरी को न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी और आसपास के इलाकों में भारी बर्फबारी की आशंका है, जिससे फ्लाइट ऑपरेशंस पर गंभीर असर पड़ सकता है.

एयर इंडिया ने कहा कि खराब मौसम के कारण रनवे पर बर्फ जमने, विजिबिलिटी कम होने और सुरक्षा जोखिम बढ़ने की संभावना को देखते हुए यह फैसला लिया गया है. यात्रियों को अपनी यात्रा योजना में बदलाव करने और आधिकारिक वेबसाइट से अपडेट चेक करने की सलाह दी गई है.

Delta Air Lines ने भी की प्रोएक्टिव कैंसिलेशन

अमेरिकी विमानन कंपनी Delta Air Lines ने भी ‘Winter Storm Hernando’ के मद्देनज़र पहले से ही कई उड़ानों को रद्द करने की घोषणा की है. एयरलाइन ने बताया कि वह रविवार से सोमवार तक संभावित व्यवधान को कम करने के लिए प्रोएक्टिव कदम उठा रही है. डेल्टा ने बोस्टन (BOS), न्यूयॉर्क के जॉन एफ केनेडी (JFK) और लागार्डिया (LGA) एयरपोर्ट पर कई उड़ानें रद्द की हैं. कंपनी ने यात्रियों को बिना चेंज फीस के अपनी यात्रा तिथि बदलने की सुविधा भी दी है.

न्यूयॉर्क में 2017 के बाद पहली बार ब्लिज़र्ड वार्निंग

अमेरिका के ईस्ट कोस्ट, खासकर न्यूयॉर्क सिटी, न्यू जर्सी और कनेक्टिकट के कुछ हिस्सों में ब्लिज़र्ड वार्निंग जारी की गई है. मौसम विभाग के अनुसार मिड-अटलांटिक से लेकर नॉर्थईस्ट तक भारी बर्फबारी और तेज हवाओं का अलर्ट है. पूर्वानुमान के मुताबिक न्यूयॉर्क सिटी और लॉन्ग आइलैंड के आसपास 1.5 फीट (करीब 46 सेंटीमीटर) तक बर्फ गिर सकती है. यह 2017 के बाद न्यूयॉर्क में पहली बार ब्लिज़र्ड वार्निंग है.

55 मील प्रति घंटे तक चलेंगी हवाएं, बाढ़ और बिजली गुल होने का खतरा

मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि रविवार रात से 25–35 मील प्रति घंटे (40–56 किमी/घंटा) की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं, जबकि झोंके 55 मील प्रति घंटे तक पहुंच सकते हैं. न्यू जर्सी से लेकर दक्षिण-पूर्वी न्यू इंग्लैंड के तटीय इलाकों में इसका ज्यादा असर देखने को मिल सकता है. भारी बर्फबारी और तेज हवाओं के संयुक्त प्रभाव से तटीय बाढ़, खतरनाक यात्रा परिस्थितियां और व्यापक स्तर पर बिजली गुल होने की आशंका जताई गई है. वहीं वॉशिंगटन डीसी और बाल्टीमोर में भी विंटर स्टॉर्म वॉच जारी है.

यात्रियों के लिए जरूरी सलाह

यात्रा से पहले एयरलाइन की वेबसाइट या हेल्पलाइन पर फ्लाइट स्टेटस जरूर चेक करें. यदि संभव हो तो यात्रा की तारीख बदलें या वैकल्पिक रूट देखें. एयरपोर्ट पहुंचने से पहले स्थानीय मौसम और ट्रैफिक अपडेट पर नजर रखें. आपात स्थिति में एयरलाइन की ट्रैवल एडवाइजरी पॉलिसी का लाभ उठाएं. ईस्ट कोस्ट में आने वाला यह बर्फ़ीला तूफान हवाई और जमीनी यातायात दोनों पर बड़ा असर डाल सकता है. ऐसे में यात्रियों को सतर्क रहने और आधिकारिक निर्देशों का पालन करने की सलाह दी गई है.