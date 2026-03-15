Netanyahu Death News: क्या ईरान के हमले में मारे गए बेंजामिन नेतन्याहू? अफवाहों के बीच इजरायली PMO ने तोड़ी चुप्पी, कहा- प्रधानमंत्री पूरी तरह सुरक्षित

Netanyahu

Netanyahu Death News: इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के स्वास्थ्य और उनके कथित निधन को लेकर सोशल मीडिया पर चल रही अटकलों पर उनके कार्यालय ने पूर्ण विराम लगा दिया है. रविवार को नेतन्याहू के कार्यालय (PMO) ने आधिकारिक बयान जारी कर स्पष्ट किया कि प्रधानमंत्री पूरी तरह स्वस्थ हैं. यह स्पष्टीकरण उन दावों के बाद आया है जिनमें सोशल मीडिया पर यह कहा जा रहा था कि प्रधानमंत्री की हत्या कर दी गई है या वे गंभीर रूप से अस्वस्थ हैं.

कैसे शुरू हुई मौत की अफवाह?

अनादोलु एजेंसी के एक संवाददाता द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब में पीएमओ ने कहा, "ये सभी खबरें पूरी तरह फर्जी (Fake News) हैं. प्रधानमंत्री ठीक हैं." दरअसल, पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर नेतन्याहू की अनुपस्थिति को लेकर कई तरह के दावे किए जा रहे थे. शुक्रवार को उनके आधिकारिक 'X' अकाउंट से एक वीडियो साझा किया गया था, जिसे लेकर विवाद और बढ़ गया. यह भी पढ़े: Israel-Iran War: ईरान-इजरायल तनाव के बीच मध्य पूर्व में चीन की बढ़ती कूटनीति, क्या अमेरिकी प्रभाव को मिल रही चुनौती?

यहां पढ़े पोस्ट

🌍 NETANYAHU: WHAT IS REALLY HAPPENING? The official statement raising new questions In the past few hours, a message published by the official account of the Israeli Prime Minister has circulated widely online. The statement reads: “Rumors circulating on social media about… pic.twitter.com/dGgxhueAjO — 100% Biodegradabile® (@100xcentoBio) March 14, 2026

AI वीडियो और 'छह उंगलियों' का विवाद

प्रधानमंत्री द्वारा साझा किए गए प्रेस कॉन्फ्रेंस के वीडियो को कई यूजर्स ने 'AI-जनरेटेड' करार दिया. सोशल मीडिया पर लोगों ने दावा किया कि वीडियो के 0:35 मिनट पर नेतन्याहू के दाहिने हाथ में छह उंगलियां दिखाई दे रही हैं, जिसे 'AI ग्लिच' माना गया. अमेरिकी राजनीतिक टिप्पणीकार कैंडिस ओवेन्स सहित कई चर्चित हस्तियों ने सवाल उठाया कि नेतन्याहू का कार्यालय 'फेक वीडियो' क्यों जारी कर रहा है.

इसके अलावा, वीडियो के बैकग्राउंड में पर्दे हिलने और झंडे स्थिर रहने को भी तकनीकी हेरफेर का संकेत बताया गया. हालांकि, प्लेटफॉर्म 'X' के AI चैटबॉट 'ग्रोक' (Grok) ने इन दावों को खारिज करते हुए कहा कि यह केवल छाया (Shadow) और कैमरे के एंगल के कारण हुआ भ्रम है. आधिकारिक फुटेज में उनके हाथ सामान्य दिखाई दे रहे हैं.

युद्ध के बीच बढ़ता तनाव

यह घटनाक्रम ऐसे समय में सामने आया है जब इजरायल, अमेरिका और ईरान के बीच भीषण युद्ध जारी है. 28 फरवरी को शुरू हुए इस संघर्ष के 16वें दिन भी हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं. युद्ध के शुरुआती दौर में ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत के बाद ईरान ने जवाबी हमले तेज कर दिए हैं.

वैश्विक अर्थव्यवस्था पर असर

ईरान ने तेल आपूर्ति के सबसे महत्वपूर्ण मार्ग 'स्ट्रेट ऑफ होर्मुज' को बंद कर दिया है. इस जलडमरूमध्य से दुनिया का लगभग 20 प्रतिशत तरल प्राकृतिक गैस (LNG) व्यापार और प्रतिदिन 20 मिलियन बैरल तेल का परिवहन होता है. इस रास्ते के बंद होने से वैश्विक बाजार में ईंधन की आपूर्ति बाधित हुई है और व्यापारिक जगत में भारी चिंता देखी जा रही है.