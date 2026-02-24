Kerala Lottery Result Live Update: केरल लॉटरी 'Sthree Sakthi SS-508' का परिणाम आज दोपहर 3 बजे होंगे घोषित, यहां देखें विजेताओं की सूची लाइव

Kerala Lottery Result (Photo Credits: LatestLY)

Kerala Lottery Result Live Update: केरल राज्य लॉटरी विभाग आज, 24 फरवरी 2026 को 'स्त्री शक्ति SS-508' (Sthree Sakthi SS-508) साप्ताहिक लॉटरी के परिणामों की घोषणा करने के लिए तैयार है. इस लॉटरी का लकी ड्रा दोपहर 3 बजे तिरुवनंतपुरम के गोर्की भवन में आयोजित किया जाएगा. जिन लोगों ने इस सप्ताह के ड्रा के लिए टिकट खरीदे हैं, वे वास्तविक समय में विजेताओं के नाम जानने के लिए लाइव स्ट्रीमिंग देख सकते हैं.

चयन प्रक्रिया में पूर्ण पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए यह आधिकारिक घोषणा सरकारी अधिकारियों की निगरानी में की जाती है. यह भी पढ़े: Kerala Lottery Result: आज दोपहर 3 बजे घोषित होंगे ‘Suvarna Keralam SK-34’ के नतीजे, लकी ड्रा विजेता सूची देखें

ऑनलाइन परिणाम कैसे और कहाँ चेक करें?

लकी ड्रा संपन्न होने के तुरंत बाद प्रतिभागी केरल लॉटरी विभाग की आधिकारिक वेबसाइट statelottery.kerala.gov.in पर जाकर अपना परिणाम देख सकते हैं. वेबसाइट पर विजेताओं की पूरी सूची एक व्यवस्थित प्रारूप (PDF) में प्रकाशित की जाएगी, जिससे प्रतिभागियों के लिए अपने टिकट नंबर का मिलान करना आसान हो जाएगा.

आधिकारिक वेबसाइट के अलावा, परिणाम स्थानीय समाचार पत्रों में भी प्रकाशित किए जाते हैं. प्रतिभागियों को सलाह दी जाती है कि वे सोशल मीडिया पर प्रसारित होने वाली अपुष्ट जानकारी के बजाय केवल आधिकारिक स्रोतों पर ही भरोसा करें.

यहां देखें केरल लॉटरी के परिणाम Live

पुरस्कार श्रेणियां और विवरण

'स्त्री शक्ति SS-508' लॉटरी के तहत विभिन्न श्रेणियों में पुरस्कार दिए जाते हैं:

प्रथम पुरस्कार: विजेता को एक बड़ी राशि (अक्सर ₹75 लाख) प्रदान की जाती है.

द्वितीय पुरस्कार: उपविजेता के लिए निर्धारित राशि.

अन्य श्रेणियां: इसमें तृतीय पुरस्कार, सांत्वना पुरस्कार (Consolation Prize) और अन्य छोटे पुरस्कार शामिल हैं.

केरल राज्य लॉटरी द्वारा आयोजित अन्य लोकप्रिय साप्ताहिक ड्रा में सुवर्ण केरलम, धनलक्ष्मी और समृद्धि भी शामिल हैं, जो हर हफ्ते हजारों लोगों को आकर्षित करते हैं.

विजेताओं के लिए महत्वपूर्ण निर्देश

लकी ड्रा में नाम आने के बाद विजेताओं को कुछ महत्वपूर्ण नियमों का पालन करना अनिवार्य है:

टिकट की सुरक्षा: सुनिश्चित करें कि आपका टिकट सुरक्षित है और उस पर कोई काट-छांट नहीं है. टिकट के पीछे अपने हस्ताक्षर करना न भूलें. दावा प्रक्रिया: विजेताओं को परिणाम घोषित होने के 30 दिनों के भीतर अपने पुरस्कार का दावा करना होगा. दस्तावेज़: बड़ी पुरस्कार राशि के लिए पहचान सत्यापन (Aadhaar/PAN card) और आवश्यक दस्तावेज जमा करना अनिवार्य है. सत्यापन: टिकट नंबर को केवल आधिकारिक पीडीएफ परिणाम शीट से ही क्रॉस-चेक करें.

केरल लॉटरी विभाग ने स्पष्ट किया है कि क्षतिग्रस्त या फटे हुए टिकटों पर पुरस्कार राशि का भुगतान नहीं किया जाएगा. विजेताओं को सलाह दी जाती है कि वे आधिकारिक अधिसूचना में दिए गए दिशानिर्देशों का सावधानीपूर्वक पालन करें.