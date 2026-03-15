Nagaland Dear Lottery Sambad Result Live Update: नागालैंड स्टेट लॉटरी रिजल्ट आज दोपहर 1 बजे ऑनलाइन होंगे घोषित, ‘डियर विश संडे’ के विजेताओं की लिस्ट यहां देखें

Nagaland State Lotteries. (Photo Credits: LatestLY)

Nagaland Dear Lottery Sambad Result Today 1 PM Live: नागालैंड राज्य लॉटरी निदेशालय ने रविवार, 15 मार्च 2026 को दोपहर 1:00 बजे 'डियर विश संडे' (Dear Wish Sunday) साप्ताहिक लॉटरी के परिणामों की घोषणा कर दी है. यह लॉटरी भारत की सबसे लोकप्रिय सरकारी लॉटरी में से एक मानी जाती है. आज के लकी ड्रा का लाइव प्रसारण कोहिमा स्थित ड्रा सेंटर से किया गया, जिसमें पारदर्शी तरीके से विजेताओं का चयन किया गया.

प्रथम पुरस्कार 1 करोड़ रुपये

नागालैंड की 'डियर विश संडे' लॉटरी अपने आकर्षक पुरस्कारों के लिए जानी जाती है. इस साप्ताहिक लॉटरी का प्रथम पुरस्कार 1 करोड़ रुपये (INR 1 Crore) रखा गया है. मात्र 6 रुपये की टिकट दर होने के कारण इसमें समाज के हर वर्ग के लोग उत्साह के साथ भाग लेते हैं. 1:00 बजे वाला ड्रा दिन के तीन प्रमुख ड्रा में से पहला होता है. यह भी पढ़े: Nagaland Dear Lottery Sambad Result Today 1 PM Live: नागालैंड Dear Shine Tuesday वीकली ड्रा के नतीजे जारी, देखें सट्टा मटका टाइप लॉटरी की विजेता सूची

परिणामों की जांच कैसे करें?

ड्रा संपन्न होने के तुरंत बाद आधिकारिक परिणाम विभिन्न डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध करा दिए गए हैं. प्रतिभागी अपने टिकट नंबर का मिलान निम्नलिखित तरीकों से कर सकते हैं:

आधिकारिक वेबसाइट nagalandlotteries.com पर जाकर पीडीएफ (PDF) फाइल डाउनलोड कर सकते हैं.

'लॉटरी संबाद' (Lottery Sambad) नेटवर्क और स्थानीय समाचार पत्रों में विजेता सूची देख सकते हैं.

यूट्यूब पर ड्रा की लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से भी नंबर चेक किए जा सकते हैं.

विजेताओं के लिए महत्वपूर्ण निर्देश

लॉटरी विभाग ने विजेताओं के लिए कुछ जरूरी नियम निर्धारित किए हैं. जिन लोगों के टिकट नंबर आज के ड्रा से मेल खाते हैं, उन्हें सलाह दी गई है कि वे अपने टिकट को सरकारी गजट से क्रॉस-वेरिफाई जरूर करें. पुरस्कार का दावा करने के लिए विजेताओं को परिणाम घोषित होने के 30 दिनों के भीतर अपनी रसीद और वैध पहचान पत्र के साथ कार्यालय में संपर्क करना होगा.

पारदर्शिता और सरकारी दिशा-निर्देश

नागालैंड राज्य लॉटरी का संचालन लॉटरी रेगुलेशन एक्ट के सख्त दिशा-निर्देशों के तहत किया जाता है. यह पूरी तरह से कानूनी और सुरक्षित है. रविवार की इस 'डियर विश' सीरीज के बाद अब शाम 6:00 बजे और रात 8:00 बजे के अन्य साप्ताहिक ड्रा आयोजित किए जाएंगे, जिनके परिणाम भी समय पर आधिकारिक पोर्टल पर अपडेट कर दिए जाएंगे.