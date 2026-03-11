Kerala Lottery Result Live Update: केरल Dhanalekshmi DL-43 लॉटरी रिजल्ट के नतीजे आज 3 बजे होंगे घोषित, यहां देखें विजेताओं की लिस्ट लाइव

Kerala Dhanalekshmi DL-43 Lottery Result Live: केरल राज्य लॉटरी विभाग (Kerala State Lottery Department) ने आज, बुधवार 11 मार्च 2026 को 'धनलक्ष्मी DL-43' (Dhanalekshmi DL-43) साप्ताहिक लॉटरी के नतीजों की घोषणा कर दी है. इस बेहद लोकप्रिय लॉटरी का लकी ड्रा दोपहर 3:00 बजे तिरुवनंतपुरम के गोर्की भवन में आयोजित किया गया. इस ड्रॉ के तहत प्रथम पुरस्कार के रूप में 1 करोड़ रुपये की बड़ी राशि दी जाती है. विभाग ने आधिकारिक तौर पर विजेता नंबरों की सूची जारी करना शुरू कर दिया है.

कहां और कैसे देखें रिजल्ट?

लॉटरी में भाग लेने वाले प्रतिभागी अपना परिणाम और जीतने वाले नंबरों की सूची केरल लॉटरी विभाग की आधिकारिक वेबसाइट statelottery.kerala.gov.in पर देख सकते हैं. इसके अलावा, परिणाम keralalotteries.info और keralalotteryresult.net जैसे पोर्टलों पर भी उपलब्ध हैं. ड्रा की लाइव स्ट्रीमिंग भी ऑनलाइन माध्यमों पर उपलब्ध कराई गई है, ताकि पारदर्शिता बनी रहे. यह भी पढ़े: Kerala Lottery Result Live Update: केरल लॉटरी ‘Sthree Sakthi SS-508’ का परिणाम आज दोपहर 3 बजे होंगे घोषित, यहां देखें विजेताओं की सूची लाइव

यहां देखें विनर लिस्ट लाइव

पुरस्कार राशि और विजेताओं के लिए निर्देश

धनलक्ष्मी DL-43 लॉटरी न केवल 1 करोड़ का पहला इनाम देती है, बल्कि इसमें कई अन्य श्रेणियों में भी आकर्षक नकद पुरस्कार शामिल हैं. विजेताओं के लिए कुछ महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश निम्नलिखित हैं:

सत्यापन: विजेताओं को सलाह दी जाती है कि वे अपने टिकट नंबर का मिलान केरल सरकार के आधिकारिक गजट (Government Gazette) से अवश्य करें.

दावा करने की अवधि: पुरस्कार राशि पर दावा करने के लिए विजेताओं के पास ड्रा की तारीख से 30 दिनों का समय होता है.

टिकट की सुरक्षा: सुरक्षा के लिहाज से विजेताओं को अपने टिकट के पीछे तुरंत हस्ताक्षर कर देने चाहिए.

पुरस्कार राशि प्राप्त करने की प्रक्रिया

यदि आपने इनाम जीता है, तो आपको अपना मूल टिकट और पहचान पत्र (Aadhar or PAN) लेकर राज्य लॉटरी निदेशालय या किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में संपर्क करना होगा. 1 लाख रुपये से कम की पुरस्कार राशि को किसी भी स्थानीय लॉटरी एजेंसी से प्राप्त किया जा सकता है. हालांकि, बड़ी राशि के लिए निर्धारित प्रक्रिया और टैक्स कटौती (TDS) के नियमों का पालन करना अनिवार्य है.

केरल लॉटरी का महत्व

केरल में लॉटरी एक महत्वपूर्ण आर्थिक गतिविधि है, जिसका संचालन पूरी तरह से राज्य सरकार द्वारा किया जाता है. इससे होने वाली आय का उपयोग विभिन्न सामाजिक कल्याण योजनाओं और स्वास्थ्य सेवाओं के लिए किया जाता है. धनलक्ष्मी लॉटरी हर बुधवार को निकाली जाती है और यह उन लोगों के लिए एक बड़ा अवसर लेकर आती है जो अपनी किस्मत आजमाना चाहते हैं.