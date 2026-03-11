Mumbai News: मुंबई में विधानभवन के बाहर आत्मदाह की कोशिश, शख्स को पुलिसकर्मियों ने लिया हिरासत में

(Photo Credits File)

Mumbai News: महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में बुधवार, 11 मार्च को विधानभवन के बाहर उस वक्त अफरा-तफरी मच गई जब एक व्यक्ति ने सार्वजनिक रूप से आत्मदाह (Self-Immolation) करने की कोशिश की. यह घटना उस समय हुई जब विधानभवन के भीतर महाराष्ट्र बजट सत्र 2026 की कार्यवाही चल रही थी. वहां मौजूद मुंबई पुलिस के जवानों ने समय रहते हस्तक्षेप किया और व्यक्ति को ज्वलनशील पदार्थ छिड़कने के बाद आग लगाने से रोक लिया. पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए उसे हिरासत में ले लिया है और पूछताछ के लिए स्थानीय थाने ले गई है.

पुलिस की तत्परता से बची जान

प्रत्यक्षदर्शियों और शुरुआती रिपोर्टों के अनुसार, संबंधित व्यक्ति अचानक विधानभवन के मुख्य प्रवेश द्वार के पास पहुंचा और अपने साथ लाए गए ज्वलनशील पदार्थ (संभवतः मिट्टी का तेल) को खुद पर उड़ेल लिया. इससे पहले कि वह खुद को आग लगा पाता, वहां तैनात सुरक्षाकर्मियों ने उसे दबोच लिया. पुलिस ने उसके पास से माचिस और अन्य सामग्री जब्त कर ली है. यह भी पढ़े: Atal Setu Suicide: महिला डॉक्टर ने मुंबई के नवनिर्मित अटल सेतु से लगाई छलांग, सुसाइड नोट में सामने आई खुदकुशी की वजह

सुरक्षा व्यवस्था और बजट सत्र

विधानभवन परिसर को मुंबई के सबसे सुरक्षित इलाकों में गिना जाता है, विशेष रूप से बजट सत्र के दौरान वहां भारी पुलिस बल तैनात रहता है. ऐसे में एक व्यक्ति का ज्वलनशील पदार्थ लेकर गेट तक पहुंच जाना सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करता है. घटना के तुरंत बाद पूरे इलाके में सुरक्षा और कड़ी कर दी गई है. अधिकारियों का कहना है कि वे इस बात की जांच कर रहे हैं कि सुरक्षा घेरे में चूक कैसे हुई.

आत्मघाती कदम के पीछे का कारण स्पष्ट नहीं

फिलहाल हिरासत में लिए गए व्यक्ति की पहचान और उसके इस चरम कदम के पीछे के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है. प्राथमिक जांच में इसे किसी व्यक्तिगत शिकायत या सरकारी तंत्र के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के रूप में देखा जा रहा है. पुलिस जांच कर रही है कि क्या वह व्यक्ति किसी विशेष मुद्दे को लेकर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता था.

महाराष्ट्र में पूर्व की घटनाएं

बता दें कि मंत्रालय और विधानभवन के बाहर अपनी मांगों को लेकर आत्मदाह की कोशिश करने के मामले पहले भी सामने आते रहे हैं. प्रशासन द्वारा इन क्षेत्रों में सुरक्षा जाल (Security Nets) और कड़े प्रतिबंध लगाए जाने के बावजूद इस तरह की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं. पुलिस का कहना है कि वे आरोपी के परिवार और पृष्ठभूमि की जांच कर रहे हैं ताकि मामले की तह तक पहुंचा जा सके.