LPG की टेंशन छोड़िए, अब Electric Pressure Cooker और इंस्टेंट पॉट से घर में बनाएं सस्ता खाना, जानें कैसे काम करते हैं ये आधुनिक उपकरण?

(Photo Credits AI)

नई दिल्ली/मुंबई. घरेलू रसोई गैस (LPG) की लगातार बढ़ती कीमतों और कई क्षेत्रों में सिलेंडर के 'आउट ऑफ स्टॉक' होने की समस्या ने आम उपभोक्ताओं को वैकल्पिक रास्तों की तलाश करने पर मजबूर कर दिया है. इस बीच, आधुनिक किचन गैजेट्स जैसे इलेक्ट्रिक प्रेशर कुकर (Electric Pressure Cooker) और इंस्टेंट पॉट (Instant Pot) एक गेम-चेंजर साबित हो रहे हैं. ये उपकरण न केवल बिना गैस के पूरी तरह बिजली से चलते हैं, बल्कि दाल, चावल और सब्जी जैसे रोजाना के पकवानों को पारंपरिक चूल्हे की तुलना में अधिक तेजी और कम खर्च में तैयार करने में सक्षम हैं.

कैसे काम करते हैं ये आधुनिक उपकरण?

इलेक्ट्रिक प्रेशर कुकर एक ऑटोमैटिक डिवाइस है जिसमें हीटिंग एलिमेंट और प्रेशर सेंसर लगे होते हैं. इसमें आपको बस सामग्री डालकर प्रोग्राम सेट करना होता है. यह डिवाइस भाप के दबाव को नियंत्रित कर खाने को समान रूप से पकाता है. इसमें 'वन-टच' बटन की सुविधा होती है, जिससे अलग-अलग डिश के लिए तापमान और समय अपने आप सेट हो जाता है. यह भी पढ़े: LPG Price Today: गैस सिलेंडर की कीमतों में उछाल, 11 मार्च को नई दरें लागू, जानें दिल्ली-मुंबई समेत अपने शहर में एलपीजी के दाम

गैस के मुकाबले भारी बचत

ऊर्जा विशेषज्ञों के अनुसार, एक मानक एलपीजी सिलेंडर के मुकाबले इलेक्ट्रिक कुकिंग लगभग 20% से 30% तक सस्ती पड़ सकती है. चूंकि ये उपकरण थर्मल इंसुलेटेड होते हैं, इसलिए इनकी गर्मी बाहर नहीं निकलती और कम ऊर्जा में खाना पक जाता है. इसके अतिरिक्त, इसमें मौजूद 'कीप वार्म' (Keep Warm) फीचर खाने को लंबे समय तक गर्म रखता है, जिससे इसे बार-बार गर्म करने की आवश्यकता नहीं पड़ती और बिजली की बचत होती है.

सुरक्षा और समय का सही प्रबंधन

पारंपरिक प्रेशर कुकर में अक्सर सीटी गिनने और फटने का डर बना रहता है, लेकिन इलेक्ट्रिक वर्जन में मल्टी-लेयर सुरक्षा फीचर्स होते हैं. इसमें ऑटोमैटिक प्रेशर रिलीज और ओवरहीटिंग प्रोटेक्शन जैसे सेंसर होते हैं जो किसी भी खतरे की स्थिति में बिजली की सप्लाई काट देते हैं. साथ ही, इसमें 'टाइमर' की सुविधा होने के कारण आप खाना चढ़ाकर अन्य काम कर सकते हैं; खाना पकते ही यह अपने आप बंद हो जाता है.

वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए उपयोगी

समय की कमी से जूझ रहे लोगों और छोटे परिवारों के लिए यह किसी वरदान से कम नहीं है. पोर्टेबल होने के कारण इसे कहीं भी ले जाया जा सकता है. यह उन लोगों के लिए भी एक बेहतरीन विकल्प है जिनके पास गैस कनेक्शन उपलब्ध नहीं है या जो सिलेंडर रिफिल कराने की लंबी प्रक्रिया से बचना चाहते हैं. बाजार में अब कई किफायती मॉडल्स उपलब्ध हैं जो एक सामान्य इंडक्शन कुकटॉप से भी अधिक स्मार्ट फीचर्स प्रदान करते हैं.