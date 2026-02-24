Aligarh Shocker: यूपी के अलीगढ़ में बेटे की शादी से 5 दिन पहले मां भतीजे संग फरार, घर में शहनाइयां बजने से पहले खुशियां गम में बदलीं

(Photo Credits Pixabay)

Aligarh Shocker: उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के पालीमुकीम इलाके से रिश्तों को शर्मसार करने वाली एक घटना सामने आई है. यहां एक 42 वर्षीय महिला अपने ही 22 वर्षीय सगे भतीजे के साथ फरार हो गई. चौंकाने वाली बात यह है कि यह घटना महिला के बेटे की शादी से महज पांच दिन पहले हुई. इस घटना ने न केवल परिवार को गहरे सदमे में डाल दिया है, बल्कि शादी की खुशियों को भी मातम और बदनामी में बदल दिया है.

शादी की तैयारियों के बीच भागें

पीड़ित पति द्वारा पुलिस में दर्ज कराई गई शिकायत के अनुसार, घर में बेटे की शादी की तैयारियां अंतिम चरण में थीं. मेहमानों का आना शुरू हो चुका था और सभी लोग रस्मों में व्यस्त थे. इसी दौरान 20 फरवरी को महिला अचानक लापता हो गई. छानबीन करने पर पता चला कि घर के लॉकर से करीब 2 लाख रुपये नकद और भारी मात्रा में सोने के जेवर भी गायब हैं, जो शादी के लिए तैयार किए गए थे. यह भी पढ़े: Maharashtra: पूर्व पुलिसकर्मी को स्कूल के दिनों की शादीशुदा महिला से हुआ प्यार, घर से भागने के बाद की अपनी प्रेमिका की हत्या, गिरफ्तार

भतीजे के साथ चल रहा था प्रेम प्रसंग

परिजनों को संदेह तब हुआ जब उन्होंने पाया कि महिला के साथ-साथ उसका 22 वर्षीय भतीजा भी गायब है. वह भतीजा अक्सर शादी की तैयारियों में मदद करने के बहाने घर आता रहता था. पड़ोसियों ने भी दोनों को एक साथ देखा था. पुलिस की प्रारंभिक जांच में संकेत मिले हैं कि महिला और उसके भतीजे के बीच पिछले कई महीनों से प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिसकी भनक परिवार को व्यस्तता के कारण नहीं लग पाई.

पुलिस कर रही है तलाश

अलीगढ़ पुलिस ने पति की तहरीर पर मामला दर्ज कर लिया है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि दोनों के मोबाइल लोकेशन ट्रैक किए जा रहे हैं.

सीसीटीवी फुटेज: स्थानीय बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन के सीसीटीवी कैमरों को खंगाला जा रहा है ताकि उनके भागने के मार्ग का पता लगाया जा सके.

पुलिस का उद्देश्य: पुलिस का प्राथमिक लक्ष्य गायब व्यक्तियों का पता लगाना और चोरी किए गए कीमती सामान की बरामदगी करना है.

खतरे में पड़ी बेटे की शादी

इस घटना के बाद बेटे की शादी पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं. परिवार न केवल आर्थिक नुकसान से जूझ रहा है, बल्कि सामाजिक शर्मिंदगी का भी सामना कर रहा है. दूल्हे के पिता ने स्थानीय मीडिया को बताया कि उनकी प्रतिष्ठा को गहरा धक्का लगा है. जिस घर में नई बहू का स्वागत करने की तैयारी थी, वहां अब पुलिस और कानूनी कार्यवाही का माहौल बना हुआ है.

यह मामला पूरे अलीगढ़ में चर्चा का विषय बना हुआ है और लोग रिश्तों की इस नई परिभाषा को देखकर दंग हैं.