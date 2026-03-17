Heaven Terrace 72 Cafe Tinder: मुंबई डेटिंग स्कैम का भंडाफोड़, दोस्तों ने 'जासूस' बनकर अंधेरी कैफे में चल रहे रैकेट को पकड़ा; आठ आरोपी गिरफ्तार

प्रतिकात्मक तस्वीर (Photo : X)

देश की आर्थिक राजधानी में डेटिंग ऐप्स के जरिए धोखाधड़ी का एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है. अंधेरी वेस्ट स्थित एक कैफे में चल रहे इस स्कैम को किसी पुलिस जांच ने नहीं, बल्कि कुछ दोस्तों की सतर्कता ने उजागर किया है. जब एक युवक को डेटिंग ऐप के जरिए बुलाकर कैफे में भारी-भरकम बिल थमाया गया, तो उसके दोस्तों ने खुद 'डिटेक्टिव' बनकर मामले की तहकीकात की. इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कैफे मैनेजर सहित आठ लोगों को गिरफ्तार कर लिया है.

कैसे शुरू हुआ पूरा मामला?

इस घटना की शुरुआत तब हुई जब एक पीड़ित युवक की मुलाकात 'टिंडर' (Tinder) पर एक महिला से हुई. महिला ने उसे मिलने के लिए अंधेरी के एक विशिष्ट कैफे में बुलाया. वहां पहुंचने के बाद महिला ने महंगी ड्रिंक्स और खाने का ऑर्डर दिया और कुछ ही देर में युवक को हजारों रुपये का बिल थमा दिया गया. जब युवक को शक हुआ, तो उसने अपने दोस्तों को इस बारे में जानकारी दी.

दोस्तों ने बिछाया जाल

अपने दोस्त के साथ हुई ठगी का पता चलते ही उसके दोस्तों ने खुद इस गिरोह को पकड़ने का फैसला किया. उन्होंने अलग-अलग प्रोफाइल्स के जरिए उसी कैफे से संपर्क किया और वहां की गतिविधियों पर नजर रखनी शुरू की. उन्होंने देखा कि गिरोह की महिलाएं अलग-अलग पुरुषों को वहां बुलाती थीं और कैफे स्टाफ के साथ मिलकर उन्हें लूटती थीं. पर्याप्त सबूत जुटाने के बाद उन्होंने मुंबई पुलिस को इसकी सूचना दी.

पुलिस की छापेमारी और गिरफ्तारियां

सूचना मिलते ही पुलिस ने कैफे पर छापा मारा. जांच में पता चला कि यह एक संगठित रैकेट था जिसमें कैफे मालिक, मैनेजर, वेटर और कुछ महिलाएं शामिल थीं. पुलिस ने अब तक इस मामले में आठ लोगों को हिरासत में लिया है. इन पर धोखाधड़ी, जबरन वसूली और साजिश रचने की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है. पुलिस कैफे के बैंक खातों और भुगतान के रिकॉर्ड की भी जांच कर रही है.

डेटिंग स्कैम का बढ़ता ट्रेंड

मुंबई और दिल्ली जैसे महानगरों में पिछले कुछ समय से 'कैफे स्कैम' के मामलों में तेजी आई है. इस ठगी में महिलाएं डेटिंग ऐप्स के जरिए पुरुषों को निशाना बनाती हैं और उन्हें ऐसे कैफे में ले जाती हैं जहां मेन्यू कार्ड पर कीमतें नहीं होतीं या फिर बहुत अधिक होती हैं. बिल का भुगतान करने के लिए पीड़ितों को डराया-धमकाया जाता है.

सुरक्षा के लिए अहम सुझाव

पुलिस ने नागरिकों को सलाह दी है कि वे डेटिंग ऐप्स पर अनजान लोगों से मिलते समय सतर्क रहें. किसी भी नए व्यक्ति से मिलने के लिए सार्वजनिक और भीड़भाड़ वाली जगहों का चुनाव करें और यदि कोई आपको किसी विशेष रेस्टोरेंट या कैफे में जाने के लिए मजबूर करे, तो सावधान हो जाएं. किसी भी संदिग्ध गतिविधि की स्थिति में तुरंत स्थानीय पुलिस या हेल्पलाइन नंबर 100 पर संपर्क करें.