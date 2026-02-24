England vs Pakistan, T20 World Cup 2026 45th Match Prediction: अहम मुकाबले में पाकिस्तान को हराकर बढ़त बनाना चाहेगा इंग्लैंड, मैच से पहले जानें कौनसी टीम मार सकती है बाजी

इंग्लैंड बनाम पाकिस्तान (Photo Credit: X Formerly Twitter)

England National Cricket Team vs Pakistan National Cricket Team, ICC Men's T20 World Cup 2026 45th Match Winner Prediction: टी20 वर्ल्ड कप 2026 का 45वां मुकाबला आज यानी 24 फरवरी को इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला पल्लेकेले (Pallekele) के पल्लेकेले इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम (Pallekele International Cricket Stadium) में भारतीय समयानुसार शाम 7:00 बजे से खेला जाएगा. सुपर-8 के ग्रुप-2 का यह मुकाबला दोनों टीमों के लिए बेहद अहम होने वाला है. इंग्लैंड की टीम गहरी बल्लेबाजी और मजबूत ऑलराउंड विकल्पों के साथ मैदान में उतरेगी. टीम का खेल आक्रामक और आधुनिक सोच पर आधारित है. वहीं पाकिस्तान की टीम अपने अनिश्चित लेकिन खतरनाक अंदाज के लिए जानी जाती है. इंग्लैंड की कमान हैरी ब्रुक (Harry Brook) के हाथों में है, जबकि पाकिस्तान की कप्तानी सलमान आगा (Salman Agha) कर रहे हैं. यह भी पढ़ें: England vs Pakistan, T20 World Cup 2026 45th Match Weather Update: इंग्लैंड बनाम पाकिस्तान मुकाबले में बारिश डालेगी खलल या फैंस उठाएंगे पूरे मैच का लुफ्त? यहां जानें पल्लेकेले के मौसम का हाल

इंग्लैंड ने अपने पिछले मुकाबलों में संतुलित और आक्रामक प्रदर्शन किया है. जोस बटलर, फिलिप सॉल्ट और बेन डकेट टीम को तेज शुरुआत दे सकते हैं. मिडिल ऑर्डर में हैरी ब्रुक और ऑलराउंडर सैम करन टीम की मजबूती हैं. गेंदबाजी में आदिल राशिद और जोफ्रा आर्चर बड़ा असर डाल सकते हैं.

दूसरी ओर पाकिस्तान की टीम अपनी अनिश्चित लेकिन खतरनाक शैली के लिए जानी जाती है. बाबर आजम, फखर जमान और साहिबजादा फरहान बल्लेबाजी की रीढ़ हैं. गेंदबाजी में शाहीन अफरीदी, नसीम शाह और अबरार अहमद मैच का रुख बदलने की क्षमता रखते हैं.

इंग्लैंड बनाम पाकिस्तान टी20 हेड टू हेड रिकॉर्ड (ENG vs PAK T20I Head To Head Record)

टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच अब तक 31 मुकाबले खेले गए हैं. इंग्लैंड ने 21 मैच जीते हैं, जबकि पाकिस्तान को 9 मुकाबलों में जीत मिली है. एक मैच बेनतीजा रहा है. टी20 वर्ल्ड कप में दोनों टीमों के बीच तीन मैच हुए हैं और तीनों में इंग्लैंड ने जीत दर्ज की है. 2022 के टी20 वर्ल्ड कप फाइनल में भी इंग्लैंड ने पाकिस्तान को पांच विकेट से हराया था.

ये टीम मार सकती है बाजी (ENG vs PAK Match Winner Prediction)

मौजूदा फॉर्म, गहराई और संतुलन को देखते हुए इंग्लैंड का पलड़ा थोड़ा भारी नजर आता है. पल्लेकेले की संतुलित पिच पर इंग्लैंड के बल्लेबाज बड़ा स्कोर खड़ा कर सकते हैं. हालांकि पाकिस्तान की गेंदबाजी आक्रमण किसी भी समय मैच पलटने की क्षमता रखता है. अगर शाहीन अफरीदी शुरुआती विकेट निकालते हैं तो मुकाबला पूरी तरह बदल सकता है.

इंग्लैंड की जीत की संभावना: 60%

पाकिस्तान की जीत की संभावना: 40%

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर (ENG vs PAK 45th Match Playing Prediction)

इंग्लैंड: हैरी ब्रुक (कप्तान), जोस बटलर, फिलिप सॉल्ट, बेन डकेट, विल जैक्स, सैम करन, लियाम डॉसन, आदिल राशिद, जोफ्रा आर्चर, जेमी ओवरटन, ल्यूक वुड.

पाकिस्तान: सलमान आगा (कप्तान), बाबर आजम, फखर जमान, साहिबजादा फरहान, सैम अयूब, मोहम्मद नवाज, शादाब खान, शाहीन अफरीदी, नसीम शाह, अबरार अहमद, फहीम अशरफ.

नोट: इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.