Mumbai Tinder Scam: अंधेरी के कैफे में चल रहे 'डेट ट्रैप' गिरोह का भंडाफोड़, 10 दोस्तों ने स्टिंग ऑपरेशन कर 8 को कराया गिरफ्तार

Tinder (Photo Credits : Flickr)

Mumbai Tinder Scam: मुंबई (Mumbai) के अंधेरी ईस्ट (Andheri East) इलाके में सक्रिय एक बड़े डेटिंग ऐप रैकेट (Dating App Racket) का भंडाफोड़ हुआ है. खास बात यह है कि इस गिरोह को पकड़वाने के लिए 10 दोस्तों के एक समूह ने खुद जासूस बनकर 'स्टिंग ऑपरेशन' (Sting Operation) को अंजाम दिया. इस ऑपरेशन के बाद साकीनाका पुलिस (Sakinaka Police) ने 13 मार्च को 'हेवन टेरेस 72 कैफे' (Heaven Terrace 72 Café) पर छापेमारी की और 8 आरोपियों को सलाखों के पीछे पहुंचाया. यह कार्रवाई तब हुई जब समूह के एक दोस्त से इसी कैफे में डेट के नाम पर 15,000 रुपये की ठगी की गई थी. यह भी पढ़ें: Heaven Terrace 72 Cafe Tinder: मुंबई डेटिंग स्कैम का भंडाफोड़, दोस्तों ने 'जासूस' बनकर अंधेरी कैफे में चल रहे रैकेट को पकड़ा; आठ आरोपी गिरफ्तार

गिरोह का 'हनी ट्रैप' और काम करने का तरीका

पुलिस की एफआईआर (FIR) के अनुसार, यह गिरोह टिंडर (Tinder) जैसे डेटिंग ऐप्स पर महिलाओं की फर्जी प्रोफाइल बनाता था। गिरोह की महिलाएं पुरुषों से चैटिंग कर उन्हें साकीनाका मेट्रो स्टेशन के पास मिलने के लिए बुलाती थीं। वहां से उन्हें सीधे 'हेवन टेरेस 72 कैफे' ले जाया जाता था।

कैफे के अंदर पहुंचते ही महिलाएं तेजी से महंगी शराब और खाने का ऑर्डर देती थीं. स्टिंग के दौरान भेजे गए 'डिकॉय' (छद्म ग्राहक) के मामले में, महिला ने मात्र 40 मिनट में 6 टकीला शॉट्स ऑर्डर कर दिए, जिससे 18,616 रुपये का बिल बन गया. यदि कोई ग्राहक बिल पर सवाल उठाता, तो कैफे के बाउंसर और कर्मचारी उसे झूठे यौन शोषण के मामले में फंसाने की धमकी देकर जबरन पैसे वसूलते थे.

दोस्तों ने खुद रचा जाल

इस पूरे ऑपरेशन का नेतृत्व 38 वर्षीय कपड़ा व्यवसायी पंकज यादव ने किया. अपने दोस्त के साथ हुई ठगी का बदला लेने और अन्य लोगों को जागरूक करने के लिए उन्होंने कई टिंडर प्रोफाइल बनाए. जब "माहिरा" नाम की एक महिला ने उनसे मैच किया और उसी कैफे में मिलने का सुझाव दिया, तो गिरोह की संलिप्तता की पुष्टि हो गई. समूह ने पुलिस को सूचित किया और जाल बिछाकर आरोपियों को रंगे हाथों पकड़वा दिया.

पुलिसिया कार्रवाई और आरोपियों की पहचान

डीसीपी दत्ता नलवाडे (जोन X) के मार्गदर्शन में साकीनाका पुलिस ने इस गिरोह के 8 सदस्यों को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार किए गए आरोपियों में मोहसिन जायद हुसैन खान (28), मयंक गुलचंद कतुरिया (20), मयूर सुभाष डिडोले (27), जतिन अरुण कुमार (22), फैजल अब्दुल सलाम अली (27), दीपक हरिपाल दास (26), साहिल महेश कुशवाहा (19) और रोहित विनोद कुमार साहू (23) शामिल हैं.

पुलिस अब नितेश अंबस्कर नामक मुख्य समन्वयक और कुछ अन्य फरार संदिग्धों की तलाश कर रही है. आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) और आईटी एक्ट की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है. शुरुआती जांच में यह भी पता चला है कि यह कैफे बिना किसी वैध लाइसेंस के चल रहा था.

बढ़ता 'डेटिंग ऐप' फ्रॉड का चलन

महानगरों में डेटिंग ऐप यूजर्स को निशाना बनाने का यह चलन तेजी से बढ़ रहा है. हाल ही में दिल्ली और बेंगलुरु में भी इसी तरह के मामले सामने आए हैं, जहां रेस्टोरेंट और कैफे मिलकर ग्राहकों को लूटते हैं. पुलिस ने नागरिकों को सलाह दी है कि वे डेटिंग ऐप पर मिलने वाले अनजान लोगों द्वारा बताए गए किसी विशिष्ट या अपरिचित स्थान पर जाने से बचें.