BMC Shivsena-BJP Group Leader: मुंबई में शिंदे गुट ने बीएमसी में अमेय घोले को बनाया ग्रुप लीडर, BJP ने गणेश खनकर को दी जिम्मेदारी

BMC Shivsena-BJP Group Leader: मुंबई महानगरपालिका (BMC) चुनाव 2026 के नतीजों के दो सप्ताह बाद सत्ताधारी महायुति गठबंधन ने नगर निगम के भीतर अपनी नेतृत्व टीम की घोषणा कर दी है. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना ने दादर से नगरसेवक का चुनाव जीतने वाले और स्वास्थ्य समिति के पूर्व अध्यक्ष अमेय घोले को पार्टी का गटनेता (Group Leader) नियुक्त किया है. वहीं, सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी भाजपा ने दहिसर से वरिष्ठ नगरसेवक गणेश खनकर (Ganesh Khankar) को इस महत्वपूर्ण जिम्मेदारी के लिए चुना है.

कोंकण भवन में अलग-अलग पंजीकरण

सोमवार दोपहर को महायुति के सभी नवनिर्वाचित नगरसेवक नवी मुंबई स्थित कोंकण भवन में कोंकण मंडल आयुक्त के पास अपना पंजीकरण कराएंगे. मुंबई भाजपा अध्यक्ष अमित सातम ने स्पष्ट किया है कि भाजपा और शिवसेना (शिंदे) के नगरसेवक एक संयुक्त समूह के बजाय 'अलग-अलग' समूहों के रूप में खुद को पंजीकृत करेंगे. यह भी पढ़े: मुंबई में मेयर पद को लेकर सस्पेंस बरक़रार! चुनाव के बाद आज कोंकण भवन में BJP और शिंदे गुट के नगरसेवक अलग-अलग कराएंगे रजिस्ट्रेश

पंजीकरण के लिए समय भी निर्धारित कर दिया गया है. भाजपा और शिवसेना नगरसेवकों को दोपहर 12:30 बजे का समय दिया गया है, जबकि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) के लिए दोपहर 3:30 बजे का स्लॉट आवंटित है.

देरी की मुख्य वजह

विपक्षी दलों जैसे शिवसेना (UBT), कांग्रेस और मनसे ने चुनाव परिणामों के कुछ ही दिनों के भीतर अपना पंजीकरण पूरा कर लिया था. महायुति का पंजीकरण पिछले गुरुवार को होना था, लेकिन पूर्व उपमुख्यमंत्री अजीत पवार के आकस्मिक निधन और राज्य में घोषित तीन दिवसीय राजकीय शोक के कारण इस प्रक्रिया को आज तक के लिए टाल दिया गया था.

मेयर और समितियों पर मंथन जारी

बीएमसी की 227 सीटों में से भाजपा ने 89 और शिंदे सेना ने 29 सीटें जीती हैं. संख्या बल में भाजपा बहुत आगे है, इसलिए मेयर पद और सबसे प्रभावशाली 'स्थायी समिति' (Standing Committee) का अध्यक्ष पद भाजपा के खाते में जाने की प्रबल संभावना है. हालांकि, शिंदे सेना भी मेयर पद की मांग कर रही है.

सूत्रों के अनुसार, मेयर और डिप्टी मेयर के अलावा सुधार (Improvement), शिक्षा, स्वास्थ्य और बेस्ट (BEST) जैसी वैधानिक समितियों के अध्यक्ष पदों को लेकर महायुति के भीतर सीटों के बंटवारे पर अंतिम निर्णय पंजीकरण प्रक्रिया पूरी होने के बाद लिया जाएगा.

आगे की राह

पंजीकरण के बाद नगर निगम सचिव मेयर चुनाव के लिए प्रशासनिक प्रक्रिया शुरू करेंगे. अनुमान है कि मुंबई के नए मेयर का चुनाव फरवरी के दूसरे सप्ताह में संपन्न हो जाएगा. विपक्ष की ओर से शिवसेना (UBT) ने पहले ही पूर्व मेयर किशोरी पेडणेकर को अपना समूह नेता नियुक्त कर दिया है.