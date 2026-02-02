मुंबई में मेयर पद को लेकर सस्पेंस बरक़रार! चुनाव के बाद आज कोंकण भवन में BJP और शिंदे गुट के नगरसेवक अलग-अलग कराएंगे रजिस्ट्रेशन

(Photo Credits Twitter)

मुंबई, 2 फरवरी. मुंबई महानगरपालिका (BMC) चुनाव 2026 के नतीजे आने के दो हफ्ते बाद, आज सत्ताधारी 'महायुति' के दो प्रमुख घटक-भारतीय जनता पार्टी (BJP) और शिवसेना (शिंदे गुट)-कोंकण भवन में अपना आधिकारिक पंजीकरण कराएंगे. पहले चर्चा थी कि दोनों दल एक ही समूह के रूप में पंजीकरण करेंगे, लेकिन मुंबई भाजपा अध्यक्ष अमित सातम ने स्पष्ट किया है कि दोनों दल 'अलग-अलग' समूहों के रूप में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे.

पंजीकरण में देरी का कारण

बीएमसी चुनाव के नतीजे 16 जनवरी को घोषित किए गए थे. कांग्रेस, शिवसेना (UBT) और मनसे जैसे विपक्षी दलों ने पहले ही अपना पंजीकरण पूरा कर लिया है. महायुति का पंजीकरण पिछले गुरुवार को होना था, लेकिन पूर्व उपमुख्यमंत्री अजीत पवार के आकस्मिक निधन और तीन दिवसीय राजकीय शोक के कारण इसे आज (सोमवार) तक के लिए स्थगित कर दिया गया था. यह भी पढ़े: Who Will Be Mumbai’s Next Mayor? मुंबई का अगला मेयर कौन? लॉटरी में महिला वर्ग आरक्षण की घोषणा के बाद बढ़ी राजनीतिक गहमागहमी

मेयर और समितियों के पदों पर खींचतान

चुनाव परिणामों में भाजपा 89 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, जबकि शिंदे सेना ने 29 सीटें जीती हैं. संख्या बल के आधार पर मेयर और स्थायी समिति (Standing Committee) का पद भाजपा के खाते में जाने की प्रबल संभावना है. हालांकि, शिंदे सेना ने अभी तक मेयर पद की अपनी मांग वापस नहीं ली है.

माना जा रहा है कि सुधार समिति (Improvement), शिक्षा, स्वास्थ्य और बेस्ट (BEST) जैसी महत्वपूर्ण समितियों के अध्यक्ष पदों को दोनों दलों के बीच साझा किया जाएगा.

मेयर पद के लिए दावेदार

इस बार मुंबई के मेयर का पद 'सामान्य महिला' श्रेणी के लिए आरक्षित है. भाजपा की ओर से वरिष्ठ नगरसेविका अलका केरकर और राजश्री शिरवाडकर के नाम सबसे आगे चल रहे हैं. पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी होने के बाद, फरवरी के दूसरे सप्ताह में मेयर चुनाव होने की उम्मीद है.

बीएमसी चुनाव 2026: एक नजर में

पार्टी सीटें जीतीं भाजपा (BJP) 89 शिवसेना (UBT) 65 शिवसेना (शिंदे) 29 कांग्रेस (alliance with VBA) 24 अन्य (MNS, AIMIM, SP, NCP) 20

विपक्षी खेमे की तैयारी

शिवसेना (UBT) ने अपनी रणनीति स्पष्ट कर दी है. पूर्व मेयर किशोरी पेडणेकर को पार्टी का समूह नेता चुना गया है. पूरी संभावना है कि मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव के बाद उन्हें ही 'नेता प्रतिपक्ष' (Leader of Opposition) घोषित किया जाएगा.