Silver Rate Today, March 15, 2026: देश के बड़े शहरों में चांदी के दाम स्थिर, दिल्ली, मुंबई और चेन्नई में आज क्या है सिल्वर का रेट? जानें लेटेस्ट अपडेट

Silver jewellery (Photo Credits: Pixabay)

Silver Rate Today, March 15, 2026: भारतीय सराफा बाजार में रविवार, 15 मार्च 2026 को चांदी की कीमतों में स्थिरता दर्ज की गई है. पिछले सप्ताह हुई भारी गिरावट और उतार-चढ़ाव के बाद आज कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है. गुडरिटर्न्स के आंकड़ों के अनुसार, दिल्ली और मुंबई जैसे उत्तर और पश्चिम भारत के प्रमुख शहरों में चांदी आज 2,75,000 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव पर बिक रही है. कीमतों का यह स्तर इस महीने के उच्चतम स्तर से लगभग 6.78 प्रतिशत नीचे है.

चांदी के रेट

भारत के दक्षिणी राज्यों में मांग और लॉजिस्टिक लागत अधिक होने के कारण चांदी उत्तर भारत की तुलना में महंगी बिक रही है. प्रमुख शहरों के भाव नीचे दिए गए हैं: यह भी पढ़े: Gold Rate Today, March 15, 2026: सोने की कीमतों में स्थिरता, दिल्ली से मुंबई तक आज क्या हैं भाव? जानें 22K और 24K के ताजा रेट

शहर चांदी की कीमत (आज) दिल्ली ₹2,75,000 मुंबई ₹2,75,000 बेंगलुरु ₹2,75,000 अहमदाबाद ₹2,75,000 चेन्नई ₹2,80,000 हैदराबाद ₹2,80,000 केरल ₹2,80,000 कोलकाता ₹2,75,000

वैश्विक कारकों का असर

बाजार विश्लेषकों का कहना है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में अमेरिकी डॉलर की मजबूती के कारण चांदी की कीमतों पर दबाव बना हुआ है. अंतरराष्ट्रीय बाजार में चांदी शुक्रवार को 81.34 डॉलर प्रति औंस के करीब बंद हुई थी. डॉलर के तीन महीने के उच्चतम स्तर पर होने के कारण भारतीय खरीदारों के लिए चांदी महंगी हो गई है, जिससे मांग में कमी आई है. इसके अलावा, कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों (100 डॉलर प्रति बैरल के पार) ने भी निवेशकों का ध्यान अन्य संपत्तियों की ओर आकर्षित किया है.

मार्च महीने में उतार-चढ़ाव का दौर

मार्च 2026 निवेशकों के लिए काफी उतार-चढ़ाव भरा रहा है. चांदी ने इस महीने की शुरुआत 2,95,000 रुपये पर की थी और 2 मार्च को यह 3,15,000 रुपये के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई थी. हालांकि, हालिया गिरावट के बाद अब कीमतें अपने महीने के निचले स्तर पर पहुंच गई हैं. याद दिला दें कि जनवरी 2026 में चांदी की कीमतें 4.10 लाख रुपये प्रति किलोग्राम तक चली गई थीं.

निवेशकों के लिए भविष्य का संकेत

बाजार विशेषज्ञों के मुताबिक, 2.75 लाख रुपये का स्तर अल्पावधि (short term) के लिए एक सपोर्ट जोन के रूप में काम कर सकता है. हालांकि, अगले सप्ताह आने वाले अमेरिकी फेडरल रिजर्व के आर्थिक आंकड़ों पर निवेशकों की नजर रहेगी. यदि ब्याज दरों में कटौती में देरी होती है, तो डॉलर की मजबूती के कारण चांदी की कीमतों पर और दबाव देखा जा सकता है. फिलहाल, स्थानीय बाजारों में शादी-ब्याह के सीजन की मांग कीमतों को बहुत नीचे गिरने से रोक सकती है.