PM Modi Netherlands Visit: नीदरलैंड के द हेग में पीएम मोदी ने भारतीय समुदाय को किया संबोधित, 2014 के चुनावी नतीजों को किया याद; VIDEO

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PM Modi Netherlands Visit: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को नीदरलैंड के द हेग में आयोजित एक भव्य सामुदायिक कार्यक्रम में भारतीय प्रवासियों को संबोधित किया. पांच देशों की अपनी आधिकारिक यात्रा के दूसरे चरण के तहत नीदरलैंड पहुंचे प्रधानमंत्री का प्रवासी भारतीयों ने पारंपरिक अंदाज में गर्मजोशी से स्वागत किया. अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने 16 मई 2014 के ऐतिहासिक लोकसभा चुनाव परिणामों को याद करते हुए देश की प्रगति और प्रवासियों की भूमिका पर चर्चा की.

2014 के ऐतिहासिक जनादेश का उल्लेख

प्रधानमंत्री ने अपने भाषण की शुरुआत ठीक 12 वर्ष पहले, 16 मई 2014 को आए लोकसभा चुनाव के नतीजों का उल्लेख करते हुए की. उन्होंने कहा कि आज से 12 वर्ष पहले भारत में एक लंबे अंतराल के बाद स्थिर और पूर्ण बहुमत वाली सरकार का गठन सुनिश्चित हुआ था. उन्होंने भावुक होते हुए कहा कि देशवासियों के इसी अटूट विश्वास ने उन्हें पिछले 12 वर्षों से बिना रुके और बिना थके निरंतर देश सेवा करने की ऊर्जा दी है.

PM मोदी ने 2014 के चुनावी नतीजों को किया याद;

#WATCH नीदरलैंड्स: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, "आज से 12 वर्ष पहले 2014 में 16 मई 2014 कुछ खास हुआ था। 2014 में आज के ही दिन लोकसभा चुनाव के नतीजे आए थे। भारत में लंबे समय के बाद स्थिर और पूर्ण बहुमत वाली सरकार का बनना पक्का हुआ था। एक वो दिन था और एक आज का दिन है… pic.twitter.com/d4tFOoJCET — ANI_HindiNews (@AHindinews) May 16, 2026

'द हेग' बना भारत-डच मित्रता का प्रतीक

कार्यक्रम स्थल पर उपस्थित जनसमूह के उत्साह को देखकर प्रधानमंत्री ने कहा कि आज यहां का माहौल देखकर ऐसा प्रतीत होता है जैसे द हेग भारत-नीदरलैंड मित्रता का एक जीवंत प्रतीक बन गया है. उन्होंने प्रवासी भारतीयों की भावना की सराहना करते हुए कहा कि समय के साथ किसी व्यक्ति का पासपोर्ट, निवास का पता या टाइम ज़ोन बदल सकता है, लेकिन मां भारती की संतानों के भीतर की गर्मजोशी और जिंदगी का जश्न मनाने का जज़्बा कभी नहीं बदलता.

डच नेतृत्व द्वारा भारतीय समुदाय की सराहना

प्रधानमंत्री मोदी ने कार्यक्रम में बताया कि नीदरलैंड के राजनेताओं के साथ उनकी जब भी बातचीत होती है, वे हमेशा यहां रह रहे भारतीय समुदाय की मुक्त कंठ से प्रशंसा करते हैं. प्रवासी भारतीयों द्वारा नीदरलैंड के समाज और यहां की अर्थव्यवस्था में दिए जा रहे सकारात्मक योगदान पर हर भारतीय को गर्व है. प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर भारतीय प्रवासियों को सम्मान देने के लिए नीदरलैंड की जनता और वहां की सरकार के प्रति आभार व्यक्त किया.

आधिकारिक बैठकों का दौर

इस सामुदायिक कार्यक्रम के बाद प्रधानमंत्री मोदी नीदरलैंड के राजा विलेम-अलेक्जेंडर और रानी मैक्सिमा से मुलाकात करेंगे. इसके साथ ही, वे डच प्रधानमंत्री रॉब जेटेन (Rob Jetten) के साथ कई महत्वपूर्ण द्विपक्षीय और रणनीतिक विषयों पर विस्तार से चर्चा करेंगे. इस द्विपक्षीय वार्ता में मुख्य रूप से सेमीकंडक्टर, स्वच्छ ऊर्जा, जल प्रबंधन और भारत-ईयू मुक्त व्यापार समझौते (FTA) के तहत व्यापारिक सहयोग बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा.