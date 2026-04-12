8th Pay Commission Update: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर, 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर पर निर्भर होगी सैलरी बढ़ोतरी!

8वां वेतन आयोग (Photo Credits: File Image)

8th Pay Commission Update: केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारी और पेंशनभोगी लंबे समय से 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के गठन और वेतन संशोधन की प्रतीक्षा कर रहे हैं. इस प्रक्रिया में 'फिटमेंट फैक्टर' (Fitment Factor) एक अत्यंत महत्वपूर्ण कड़ी बनकर उभरा है, जो कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में होने वाली वृद्धि को निर्धारित करेगा. हालांकि सरकार की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन वेतन ढांचे में बदलाव की चर्चाओं ने कर्मचारियों के बीच उम्मीदें बढ़ा दी हैं.

क्या है फिटमेंट फैक्टर और इसका महत्व?

फिटमेंट फैक्टर वह गुणांक (multiplier) है, जिसका उपयोग केंद्रीय वेतन आयोग कर्मचारियों के मूल वेतन (basic pay) को संशोधित करने के लिए करता है। यह फैक्टर महंगाई के रुझान, कर्मचारियों की आवश्यकताओं और सरकार की वित्तीय क्षमता जैसे कई पहलुओं को ध्यान में रखकर तय किया जाता है। वेतन आयोग द्वारा तय किया गया यह मल्टीप्लायर न केवल बेसिक सैलरी को प्रभावित करता है, बल्कि यह पेंशन और अन्य भत्तों (allowances) की गणना में भी मुख्य भूमिका निभाता है. यह भी पढ़े: 8th Pay Commission Update: 8वें वेतन आयोग पर ताजा अपडेट, क्या फिटमेंट फैक्टर पर बन गई बात? 13 अप्रैल की बैठक पर टिकी कर्मचारियों की नजरें

वेतन वृद्धि की गणना कैसे की जाती है?

7वें वेतन आयोग के दौरान 2.57 का फिटमेंट फैक्टर लागू किया गया था, जिससे न्यूनतम मूल वेतन बढ़कर 18,000 रुपये हो गया था। 8वें वेतन आयोग में भी इसी तरह की कार्यप्रणाली अपनाए जाने की संभावना है। नए वेतन की गणना के लिए निम्नलिखित मानक फॉर्मूले का उपयोग किया जाएगा:

संशोधित मूल वेतन = वर्तमान मूल वेतन × फिटमेंट फैक्टर

विशेषज्ञों का मानना है कि फिटमेंट फैक्टर में होने वाली कोई भी वृद्धि कर्मचारियों के 'टेक-होम पे' (हाथ में आने वाली सैलरी) को सीधे तौर पर बढ़ा देगी। चूंकि बेसिक पे का सीधा असर महंगाई भत्ते (DA) और मकान किराया भत्ते (HRA) पर भी पड़ता है, इसलिए फिटमेंट फैक्टर में मामूली बदलाव भी कुल वेतन में बड़ी वृद्धि का कारण बन सकता है।

वेतन संरचना और कर्मचारी श्रेणियां

वर्तमान में सरकारी कर्मचारियों को वेतन मैट्रिक्स (Pay Matrix) के तहत 18 स्तरों में बांटा गया है. वेतन आयोग इन्हीं स्तरों के आधार पर बेसिक सैलरी में संशोधन की सिफारिश करता है:

लेवल 1: एंट्री-लेवल/ग्रुप डी कर्मचारी

लेवल 2 से 9: ग्रुप सी कर्मचारी

लेवल 10 से 12: ग्रुप बी कर्मचारी

लेवल 13 से 18: ग्रुप ए कर्मचारी (कैबिनेट सचिव सहित वरिष्ठ अधिकारी)

सरकारी वेतन के मुख्य घटक

एक केंद्रीय कर्मचारी के वेतन में कई महत्वपूर्ण घटक शामिल होते हैं, जिनमें बेसिक पे लगभग 51.5 प्रतिशत, महंगाई भत्ता (DA) 30.9 प्रतिशत, मकान किराया भत्ता (HRA) 15.4 प्रतिशत और परिवहन भत्ता (Transport Allowance) 2.2 प्रतिशत के आसपास होता है। फिटमेंट फैक्टर में बदलाव का सबसे बड़ा प्रभाव बेसिक पे पर पड़ता है, जो इन सभी अन्य घटकों के लिए एक आधार (base) का काम करता है.

फिलहाल, कर्मचारी और पेंशनभोगी आधिकारिक अधिसूचना का इंतजार कर रहे हैं। सरकार द्वारा महंगाई और आर्थिक स्थितियों का आकलन करने के बाद ही इस संबंध में स्पष्ट निर्देश जारी किए जाएंगे। तब तक किसी भी अनौपचारिक अटकलबाजी के बजाय आधिकारिक सरकारी घोषणाओं पर निर्भर रहना ही उचित है.