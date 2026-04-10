8th Pay Commission Update: 8वें वेतन आयोग पर ताजा अपडेट, क्या फिटमेंट फैक्टर पर बन गई बात? 13 अप्रैल की बैठक पर टिकी कर्मचारियों की नजरें

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8th Pay Commission Update: केंद्र सरकार के करीब 1.10 करोड़ कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए 8वें वेतन आयोग (8th CPC) को लेकर एक महत्वपूर्ण अपडेट आया है. सोशल मीडिया पर चल रही उन खबरों के बीच, जिनमें दावा किया जा रहा था कि फिटमेंट फैक्टर तय हो गया है. हालांकि सरकार ने स्पष्ट किया है कि अभी तक ऐसा कोई आधिकारिक निर्णय नहीं लिया गया है. सरकार ने कर्मचारियों को सलाह दी है कि वे बिना पुष्टि वाली खबरों और अफवाहों से सावधान रहें.

क्या है फिटमेंट फैक्टर और क्यों है यह महत्वपूर्ण?

फिटमेंट फैक्टर वह मुख्य गुणक (Multiplier) है जिसका उपयोग 7वें वेतन आयोग से 8वें वेतन आयोग में जाने पर मूल वेतन (Basic Pay) और पेंशन निर्धारित करने के लिए किया जाता है. क्योंकि यही आंकड़ा तय करता है कि कर्मचारी के हाथ में आने वाली वास्तविक सैलरी कितनी बढ़ेगी, इसलिए यह वर्तमान में चर्चा का सबसे बड़ा केंद्र बना हुआ है.

आधिकारिक समयसीमा और रिपोर्ट की स्थिति

8वें वेतन आयोग का गठन आधिकारिक तौर पर 3 नवंबर, 2025 को किया गया था. वित्त मंत्रालय ने लोकसभा में स्पष्ट किया है कि आयोग को अपनी अंतिम रिपोर्ट सौंपने के लिए 18 महीने का समय दिया गया है.

रिपोर्ट की तारीख: आधिकारिक सिफारिशें मई 2027 तक आने की उम्मीद है.

प्रभावी तिथि: हालांकि नई वेतन संरचना कागजों पर 1 जनवरी, 2026 से प्रभावी मानी जाएगी, लेकिन वास्तविक भुगतान रिपोर्ट जमा होने और कैबिनेट की मंजूरी के बाद ही शुरू होगा.

13 अप्रैल की बैठक और कर्मचारी संगठनों की मांग

कर्मचारी यूनियनों का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था 'नेशनल काउंसिल (JCM)' की 13 अप्रैल, 2026 को एक महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है. इस बैठक में एक साझा मेमोरेंडम (ज्ञापन) को अंतिम रूप दिया जाएगा. रिपोर्ट्स के मुताबिक, कर्मचारी संगठन कम से कम 3.0 के फिटमेंट फैक्टर की मांग कर रहे हैं, जबकि कुछ वरिष्ठ स्तरों पर इसे 3.25 तक ले जाने का दबाव है.

पिछले वेतन आयोगों के 'एरियर' का गणित

8वें वेतन आयोग में देरी के कारण कर्मचारियों को मिलने वाले एरियर (बकाया) पर भी नजरें टिकी हैं. इतिहास गवाह है कि जब भी वेतन आयोग लागू होने में देरी हुई है, कर्मचारियों को एकमुश्त मोटी रकम मिली है:

छठा वेतन आयोग: 32 महीनों के अंतर के लिए न्यूनतम वेतन वालों को लगभग 71,000 रुपये मिले थे.

सातवां वेतन आयोग: 6 महीने की देरी के लिए करीब 13,500 रुपये का भुगतान किया गया था.

संभावित वेतन परिदृश्य (अनुमानित आंकड़े)

यदि विभिन्न फिटमेंट फैक्टर लागू होते हैं, तो वेतन का स्तर कुछ इस प्रकार हो सकता है:

वेतन स्तर (Pay Level) 2.57 फैक्टर (अनुमान) 3.0 फैक्टर (मांग) 3.25 फैक्टर (उच्च मांग) लेवल 1–4 ₹46,260 – ₹65,535 ₹54,000 – ₹76,500 ₹58,500 – ₹94,900 लेवल 5–8 ₹75,044 – ₹1,22,332 ₹87,600 – ₹1,42,800 ₹1,15,050 – ₹1,82,325 लेवल 9–12 ₹1,36,467 – ₹2,02,516 ₹1,59,300 – ₹2,36,400 ₹2,20,025 – ₹2,56,100

(नोट: ये आंकड़े मौजूदा वेतनमानों पर आधारित अनुमान हैं और आयोग की आधिकारिक सिफारिशों के अनुसार बदल सकते हैं.)

कर्मचारियों के लिए सुझाव

वर्तमान में वेतन आयोग विभिन्न राज्यों के दौरे और परामर्श के चरण में है. कर्मचारियों को सलाह दी जाती है कि वे केवल वित्त मंत्रालय या 8वें वेतन आयोग के आधिकारिक पोर्टल से मिलने वाली जानकारी पर ही भरोसा करें. तब तक, कर्मचारियों को साल में दो बार मिलने वाले महंगाई भत्ते (DA) के जरिए राहत मिलती रहेगी.