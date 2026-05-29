8th Pay Commission Latest News: केंद्रीय कर्मचारियों ने उठाई नए 'पेंशन विकल्प' की मांग, जानें क्या है यूनियनों का पूरा प्रस्ताव

8वां वेतन आयोग (Photo Credits: File Image)

नई दिल्ली, 29 मई: आठवें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के परामर्श की प्रक्रिया जैसे-जैसे आगे बढ़ रही है, केंद्रीय कर्मचारी यूनियनों ने संरचनात्मक सेवानिवृत्ति सुधारों (Structural Retirement Reforms) को लेकर अपनी मांगें तेज कर दी हैं. यूनियनों ने सरकार से पुरजोर सिफारिश की है कि सरकारी कर्मचारियों को उनके भविष्य और सेवानिवृत्ति के बाद की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अपनी पसंद का पेंशन ढांचा चुनने की आजादी दी जानी चाहिए. इस मामले से जुड़े प्रतिनिधियों के अनुसार, कर्मचारियों को मौजूदा ढांचे के भीतर ही अपना पसंदीदा पेंशन विकल्प चुनने की अनुमति देने के लिए उच्च स्तरीय बातचीत चल रही है .यदि यह विचार-विमर्श सकारात्मक दिशा में बढ़ता है, तो आगामी दो से चार महीनों के भीतर एक औपचारिक प्रस्ताव तैयार हो सकता है, हालांकि सरकार ने अभी तक इस संबंध में कोई आधिकारिक अधिसूचना जारी नहीं की है. यह भी पढ़ें: 8th Pay Commission: 8वें वेतन आयोग पर बड़ी अपडेट, कर्मचारियों की सैलरी में होगी भारी बढ़ोतरी? जानें सरकार क्यों खारिज कर सकती है 3.83 फिटमेंट फैक्टर की मांग

'पेंशन विकल्प' के लचीलेपन पर सकारात्मक चर्चा जारी

इंडियाटुडे.इन (IndiaToday.in) से बात करते हुए एक केंद्रीय कर्मचारी यूनियन के सदस्य ने नाम न छापने की शर्त पर बताया, "पेंशन में लचीलेपन और कर्मचारियों को अपनी पसंद का विकल्प देने को लेकर इस समय सकारात्मक चर्चाएं हो रही हैं। कर्मचारी सेवानिवृत्ति के बाद मिलने वाले लाभों को लेकर अधिक स्पष्टता और सुरक्षा चाहते हैं."

यह घटनाक्रम इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि 8वें वेतन आयोग की क्षेत्रीय सुनवाइयों के दौरान सेवानिवृत्ति सुरक्षा मुख्य मुद्दा बनकर उभरी है. वेतन आयोग, जिसे केंद्रीय वेतन और पेंशन मैट्रिक्स की समीक्षा करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है, वर्तमान में देश भर के हितधारकों (Stakeholders) के साथ परामर्श कर रहा है. यूनियनों का प्रस्ताव है कि इस व्यवस्था से कर्मचारियों को मौजूदा सरकारी ढांचे के भीतर अलग-अलग पेंशन मार्गों को चुनने की सुविधा मिलेगी, जिससे सेवानिवृत्ति के बाद की स्थिरता को लेकर उनकी चिंताएं दूर हो सकेंगी.

वेतन आयोगों के तहत बदलता पेंशन परिदृश्य

वर्तमान व्यवस्था के अनुसार, 1 जनवरी 2004 के बाद भर्ती हुए केंद्रीय सरकारी कर्मचारी मुख्य रूप से राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) के तहत कवर होते हैं. एनपीएस एक अंशदान-आधारित (Defined-contribution) मॉडल पर काम करता है, जहां अंतिम पेंशन की राशि संचित कोष और बाजार से मिलने वाले रिटर्न पर निर्भर करती है. इसके विपरीत, पुरानी पेंशन योजना (OPS) में कर्मचारियों को उनके अंतिम आहरित मूल वेतन का 50 प्रतिशत और लागू महंगाई भत्ता (DA) मिलाकर एक निश्चित मासिक पेंशन की गारंटी मिलती थी. हाल ही में, सरकार ने योगदान-आधारित मापदंडों के साथ-साथ एक सुनिश्चित पेंशन घटक की पेशकश करने के लिए एकीकृत पेंशन योजना (UPS) को भी लागू किया है.

ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉइज फेडरेशन (AINPSEF) सहित विभिन्न कर्मचारी निकायों का तर्क है कि पूरी तरह से बाजार के प्रदर्शन पर निर्भर रहने से सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी आर्थिक रूप से असुरक्षित महसूस करते हैं. यूनियन प्रतिनिधि ने रेखांकित किया, "पूरी बहस कर्मचारियों को अधिक लचीलापन और विश्वास देने के बारे में है। कई कर्मचारी मौजूदा ढांचे के भीतर अपनी पसंद का लचीलापन बनाए रखने के साथ-साथ एक सुनिश्चित पेंशन सुरक्षा भी चाहते हैं."

स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति (VRS) पर तत्काल भुगतान की मांग

पेंशन ढांचे में सामान्य बदलावों के साथ-साथ यूनियनें स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति (Voluntary Retirement) के नियमों में सुधार के लिए भी आक्रामक रूप से दबाव बना रही हैं. प्रतिनिधियों का कहना है कि जो कर्मचारी समय से पहले स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का विकल्प चुनते हैं, उन्हें अपनी सेवा छोड़ने के ठीक अगले दिन से ही सुनिश्चित पेंशन लाभ मिलने की व्यवस्था की जानी चाहिए.

यूनियन सदस्य ने कहा, "दशकों तक देश की सेवा करने के बाद स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने वाले कर्मचारियों को पेंशन की उपलब्धता को लेकर किसी भी तरह की अनिश्चितता का सामना नहीं करना चाहिए." पुराने ओपीएस (OPS) मॉडल के तहत, योग्यता सेवा अवधि पूरी करने के बाद वीआरएस लेने वाले कर्मचारी बिना किसी बाधा के एक अनुमानित मासिक पेंशन संरचना में स्थानांतरित हो जाते थे. हालांकि, वर्तमान बाजार-संचालित और बड़े फंड आधारित प्रारूपों में, समय से पहले सेवानिवृत्त होने वालों के तत्काल लाभों की गणना करना वित्तीय रूप से जटिल और अनिश्चित बना हुआ है.

पुराने वेतन आयोगों के इतिहास के विपरीत, जहां अधिकांश चर्चाएं सीधे वेतन वृद्धि और तत्काल भत्तों के पक्ष में होती थीं, 8वें वेतन आयोग की चर्चाओं पर दीर्घकालिक वित्तीय स्थिरता के प्रश्न हावी हैं. आयोग के चल रहे दौरों और बैठकों से यह साफ है कि अब ध्यान केवल बुनियादी वेतन संशोधनों तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि कर्मचारियों के कार्यबल से बाहर निकलने के बाद उनके जीवन को संरचनात्मक गारंटी देने पर केंद्रित हो चुका है.