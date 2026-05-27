RR vs SRH, IPL 2026 Eliminator Stats And Preview: राजस्थान रॉयल्स बनाम सनराइजर्स हैदराबाद मुकाबले के बीच आज होगा रोमांचक मुकाबला, आज के मैच में बन सकते हैं ये अनोखे रिकॉर्ड

राजस्थान रॉयल्स बनाम सनराइजर्स हैदराबाद (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Rajasthan Royals vs Sunrisers Hyderabad, TATA Indian Premier League 2026 Eliminator Record And Milestone: टाटा इंडियन प्रीमियर लीग 2026 (Indian Premier League 2026) का एलिमिनेटर मुकाबला आज यानी 27 मई को राजस्थान रॉयल्स बनाम सनराइजर्स हैदराबाद (RR vs SRH) के बीच खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला चंडीगढ़ (Chandigarh) के महाराजा यादविंद्र सिंह स्टेडियम, मुल्लांपुर (Maharaja Yadavindra Singh Stadium, Mullanpur) में भारतीय समयानुसार रात 7:30 बजे से खेला जाएगा. सनराइजर्स हैदराबाद इस सीजन में अब तक 9 मुकाबले जीत चुकी है, जबकि राजस्थान रॉयल्स ने 8 मुकाबलों में जीत दर्ज की है. सनराइजर्स हैदराबाद ने लीग चरण में तीसरे स्थान पर रहते हुए प्लेऑफ में जगह बनाई थी. वहीं, राजस्थान रॉयल्स चौथे स्थान पर रही थी. ऐसे में दोनों टीमों के बीच एक रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता है. इस सीजन में सनराइजर्स हैदराबाद की कप्तानी पैट कमिंस (Pat Cummins) कर रहे हैं, जबकि राजस्थान रॉयल्स की कमान रियान पराग (Riyan Parag) के हाथों में है. यह भी पढ़ें: RR vs SRH, IPL 2026 Eliminator Preview: आज मुल्लांपुर में खेला जाएगा राजस्थान रॉयल्स बनाम सनराइजर्स हैदराबाद के बीच महामुकाबला, मैच से पहले जानें हेड टू हेड, पिच रिपोर्ट, मिनी बैटल समेत सारे डिटेल्स

टाटा इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के एलिमिनेटर मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स का सामना सनराइजर्स हैदराबाद से होगा. ये मुकाबला मुल्लांपुर में खेला जाएगा. मौजूदा सीजन में सनराइजर्स हैदराबाद ने अब तक शानदार प्रदर्शन किया है. इस दौरान सनराइजर्स हैदराबाद की टीम ने 9 मुकाबलों में जीत हासिल की है. दूसरी तरफ, राजस्थान रॉयल्स की टीम ने इस सीजन में 8 मुकाबलों में जीत दर्ज की है.

राजस्थान रॉयल्स बनाम सनराइजर्स हैदराबाद हेड टू हेड (RR vs SRH Head To Head)

टाटा आईपीएल इतिहास में दोनों टीमों के बीच अब तक 23 मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान सनराइजर्स हैदराबाद का पलड़ा भारी रहा है. सनराइजर्स हैदराबाद को 14 मुकाबलों में जीत मिली है. जबकि, राजस्थान रॉयल्स की टीम 9 मैच अपने नाम कर पाई है. इस सीजन दोनों टीमों के बीच 2 मुकाबले खेले गए हैं और दोनों में सनराइजर्स हैदराबाद ने जीत दर्ज की है. पहले मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद ने राजस्थान रॉयल्स को 5 विकेट से हराया था. वहीं, दूसरे मुकाबले में 57 रन से जीत हासिल की थी. राजस्थान रॉयल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को आखिरी बार आईपीएल 2023 में हराया था.

राजस्थान रॉयल्स की टीम को अपने पिछले मुकाबले में मुंबई इंडियंस के खिलाफ 30 रन से जीत मिली थी. ऐसे में राजस्थान रॉयल्स अपनी प्लेइंग इलेवन में ज्यादा बदलाव नहीं करना चाहेगी. बल्लेबाजी में वैभव सूर्यवंशी और यशस्वी जायसवाल से बड़ी पारी की उम्मीद होगी. वहीं, ध्रुव जुरेल और रियान पराग मध्यक्रम में अहम भूमिका निभा सकते हैं. गेंदबाजी में जोफ्रा आर्चर और नांद्रे बर्गर टीम के लिए तुरुप का इक्का साबित हो सकते हैं.

दूसरी तरफ, सनराइजर्स हैदराबाद की टीम को अपने पिछले मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ 55 रन से जीत मिली थी. ऐसे में सनराइजर्स हैदराबाद अपनी जीत की लय बरकरार रखना चाहेगी. बल्लेबाजी में ट्रेविस हेड और ईशान किशन से विस्फोटक शुरुआत की उम्मीद होगी. वहीं, हेनरिक क्लासेन और नितीश रेड्डी मध्यक्रम में अहम भूमिका निभा सकते हैं. गेंदबाजी में पैट कमिंस और साकिब हुसैन से अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद रहेगी.

आज के मुकाबले में बन सकते हैं ये बड़े रिकॉर्ड्स (RR vs SRH Records And Milestones)

आईपीएल इतिहास में सनराइजर्स हैदराबाद के बल्लेबाज ईशान किशन को 3000 रन पूरे करने के लिए 41 रन की जरूरत है.

टी20 क्रिकेट में राजस्थान रॉयल्स के बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल को 3500 रन पूरे करने के लिए 44 रन की आवश्यकता है.

आईपीएल इतिहास में सनराइजर्स हैदराबाद के कप्तान पैट कमिंस को 100 विकेट पूरे करने के लिए 2 विकेट की दरकार है.

टी20 क्रिकेट में राजस्थान रॉयल्स के तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर को 200 विकेट पूरे करने के लिए 5 विकेट की जरूरत है.

आईपीएल इतिहास में सनराइजर्स हैदराबाद के बल्लेबाज ट्रेविस हेड को 100 चौके पूरे करने के लिए 3 चौकों की आवश्यकता है.

टी20 क्रिकेट में राजस्थान रॉयल्स के बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी को 500 रन पूरे करने के लिए 43 रन की जरूरत है.

आईपीएल इतिहास में सनराइजर्स हैदराबाद के बल्लेबाज हेनरिक क्लासेन को 150 छक्के पूरे करने के लिए 4 छक्कों की दरकार है.

टी20 क्रिकेट में राजस्थान रॉयल्स के विकेटकीपर बल्लेबाज ध्रुव जुरेल को 1500 रन पूरे करने के लिए 39 रन की आवश्यकता है.

आईपीएल इतिहास में सनराइजर्स हैदराबाद के बल्लेबाज अभिषेक शर्मा को 2000 रन पूरे करने के लिए 61 रन की जरूरत है.

टी20 क्रिकेट में राजस्थान रॉयल्स के बल्लेबाज डोनोवन फरेरा को 100 छक्के पूरे करने के लिए 4 छक्कों की आवश्यकता है.

आईपीएल इतिहास में सनराइजर्स हैदराबाद के गेंदबाज साकिब हुसैन को 50 विकेट पूरे करने के लिए 3 विकेट की जरूरत है.

टी20 क्रिकेट में राजस्थान रॉयल्स के गेंदबाज नांद्रे बर्गर को 100 विकेट पूरे करने के लिए 2 विकेट की दरकार है.

नोट: राजस्थान रॉयल्स क्रिकेट टीम बनाम सनराइजर्स हैदराबाद क्रिकेट टीम के इस मुकाबले का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.