New Zealand vs South Africa, 1st T20I Pitch Report: माउंट माउंगानुई में पहले टी20 में बल्लेबाजों का चलेगा बल्ला या गेंदबाज मचाएंगे कहर? यहां जानें बे ओवल की पिच रिपोर्ट

न्यूज़ीलैंड बनाम दक्षिण अफ़्रीका (Photo Credit: X Formerly Twitter)

New Zealand National Cricket Team vs South Africa National Cricket Team, 1st T20I Pitch Report And Weather Update: न्यूजीलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच पांच मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज का पहला मुकाबला आज यानी 15 मार्च को खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला माउंट माउंगानुई (Mount Maunganui) के बे ओवल (Bay Oval) में भारतीय समयानुसार सुबह 11:45 बजे से खेला जाएगा. यह सीरीज आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 के बाद खेली जा रही है, जिसमें न्यूजीलैंड को फाइनल में भारत के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा था. वहीं दक्षिण अफ्रीका की टीम सेमीफाइनल तक पहुंची थी. ऐसे में दोनों टीमें इस सीरीज में शानदार प्रदर्शन करना चाहेंगी. इस टी20 इंटरनेशनल सीरीज में न्यूजीलैंड की कप्तानी मिचेल सैंटनर (Mitchell Santner) कर रहे हैं. जबकि, दक्षिण अफ्रीका की कमान केशव महाराज (Keshav Maharaj) के हाथों में है. यह भी पढ़ें: New Zealand vs South Africa T20I Stats: टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में एक दूसरे के खिलाफ कुछ ऐसा रहा हैं न्यूजीलैंड बनाम दक्षिण अफ्रीका का प्रदर्शन, यहां देखें दोनों टीमों के आंकड़े

टी20 वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल में भारत से मिली हार के बाद न्यूजीलैंड की टीम इस सीरीज में वापसी करने के इरादे से मैदान में उतरेगी. वहीं दक्षिण अफ्रीका की टीम टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सेमीफाइनल तक पहुंची थी और अब इस सीरीज में बेहतर प्रदर्शन करना चाहेगी. दोनों टीमों के बीच टी20 इंटरनेशनल में अब तक कुल 20 मुकाबले खेले गए हैं. इनमें दक्षिण अफ्रीका की टीम ने 12 मैचों में जीत दर्ज की है, जबकि न्यूजीलैंड को 8 मुकाबलों में जीत मिली है.

न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सेंटनर का घरेलू टी20 मुकाबलों में शानदार रिकॉर्ड रहा है. उन्होंने घर में खेले गए टी20 इंटरनेशनल मुकाबलों में 7.59 की इकॉनमी के साथ 65 विकेट झटके हैं. वहीं डेवोन कॉनवे का घरेलू टी20 इंटरनेशनल में औसत 46.04 का है और उन्होंने 1000 से ज्यादा रन बनाए हैं.

दक्षिण अफ्रीका के कप्तान केशव महाराज इस मुकाबले में एक खास रिकॉर्ड के करीब हैं. उन्हें टी20 इंटरनेशनल में 50 विकेट पूरे करने के लिए सिर्फ दो विकेट की जरूरत है. इसके अलावा वह टी20 इंटरनेशनल में अपने 50 मैच भी पूरे करने से एक मैच दूर हैं. वहीं टोनी डी ज़ोरज़ी टी20 क्रिकेट में 1500 रन पूरे करने के करीब हैं और उन्हें इस मुकाम तक पहुंचने के लिए 113 रन की जरूरत है.

न्यूजीलैंड के बल्लेबाज डेवोन कॉनवे को टी20 इंटरनेशनल में 50 छक्के पूरे करने के लिए सिर्फ दो छक्कों की जरूरत है. वहीं तेज गेंदबाज लॉकी फर्ग्यूसन अगर इस सीरीज में 9 विकेट हासिल कर लेते हैं तो टी20 क्रिकेट में अपने 250 विकेट पूरे कर लेंगे.

बे ओवल की पिच रिपोर्ट (Bay Oval Pitch Report)

माउंट माउंगानुई के बे ओवल की पिच आमतौर पर बल्लेबाजों के लिए अनुकूल मानी जाती है. यहां गेंद बल्ले पर अच्छी तरह से आती है और अक्सर हाई स्कोरिंग मुकाबले देखने को मिलते हैं. शुरुआती ओवरों में तेज गेंदबाजों को स्विंग और उछाल से थोड़ी मदद मिल सकती है, लेकिन जैसे-जैसे मैच आगे बढ़ता है बल्लेबाज खुलकर शॉट खेल सकते हैं.

इस मैदान की आउटफील्ड तेज है, जिससे बल्लेबाजों को चौके लगाने में मदद मिलती है. मिडिल ओवर्स में स्पिन गेंदबाज भी अहम भूमिका निभा सकते हैं. ऐसे में टॉस जीतने वाली टीम पहले गेंदबाजी करने का फैसला कर सकती है.

मौसम अपडेट (Mount Maunganui Weather Update)

माउंट माउंगानुई में मैच के दौरान मौसम आंशिक रूप से साफ रहने की संभावना है. मौसम विभाग के अनुसार बारिश की संभावना काफी कम है, जिससे फैंस को पूरा मुकाबला देखने को मिल सकता है. मैच के समय तापमान लगभग 18 से 23 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की उम्मीद है. समुद्री हवाओं के कारण तेज गेंदबाजों को स्विंग मिल सकती है.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर (NZ vs SA 1st T20I Match Playing Prediction)

न्यूजीलैंड: मिचेल सेंटनर (कप्तान), केटीन क्लार्क, डेवोन कॉनवे (विकेटकीपर), लॉकी फर्ग्यूसन, जैक फॉल्क्स, बेवोन जैकब्स, काइल जैमीसन, टॉम लैथम (विकेटकीपर), जेडन लेनोक्स, कोल मैककोन्ची, टिम रॉबिन्सन.

दक्षिण अफ्रीका: केशव महाराज (कप्तान), ओटनील बार्टमैन, गेराल्ड कोएत्ज़ी, टोनी डी ज़ोरज़ी, जॉर्डन हरमन, रुबिन हरमन, जॉर्ज लिंडे, एंडिले सिमलेन, लूथो सिपाम्ला, प्रेनेलन सुब्रायन, जेसन स्मिथ.

नोट: न्यूजीलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के इस मुकाबले का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.