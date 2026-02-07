Ritu Tawde Reaction: 'बहुत अच्छा महसूस कर रही हूं', मुंबई मेयर पद के लिए नामांकन के बाद रीतू तावड़े की पहली प्रतिक्रिया; VIDEO

(Photo Credits ANI)

Ritu Tawde Reaction: देश की सबसे बड़ी और अमीर महानगरपालिका, बीएमसी (BMC) के आगामी मेयर चुनाव के लिए बीजेपी की ओर से आधिकारिक उम्मीदवार घोषित किए जाने के बाद रीतू तावड़े ने अपनी खुशी जाहिर की है. शनिवार को नामांकन दाखिल करने से पहले मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा, "मैं बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ. यह मेरे लिए और मेरे वार्ड की जनता के लिए गर्व का क्षण है."

रीतू तावड़े को शनिवार सुबह महायुति गठबंधन (बीजेपी और शिंदे नीत शिवसेना) की ओर से संयुक्त रूप से महापौर पद का प्रत्याशी चुना गया है. यह भी पढ़े: Ritu Tawde for Mumbai Mayor: BJP का ऐलान, मुंबई महापौर पद की उम्मीदवार होंगी रीतू तावड़े, शिवसेना से संजय घाडी होंगे डिप्टी मे

"पार्टी के विश्वास पर खरा उतरूंगी"

नामांकन प्रक्रिया के लिए बीएमसी मुख्यालय पहुंचीं रीतू तावड़े ने पार्टी नेतृत्व, विशेष रूप से देवेंद्र फडणवीस और आशीष शेलार का आभार व्यक्त किया. उन्होंने कहा कि पार्टी ने एक जमीनी कार्यकर्ता पर जो भरोसा जताया है, वह उस पर पूरी तरह खरा उतरने की कोशिश करेंगी.

प्राथमिकता: उन्होंने स्पष्ट किया कि मुंबई का विकास और नागरिकों की बुनियादी समस्याओं का समाधान उनकी पहली प्राथमिकता होगी.

महिला सशक्तिकरण: चूंकि यह पद 'सामान्य वर्ग की महिला' के लिए आरक्षित है, रीतू तावड़े ने इसे महिलाओं के लिए एक बड़ा अवसर बताया.

समर्थकों में भारी उत्साह

नामांकन के दौरान रीतू तावड़े के साथ बीजेपी और शिवसेना (शिंदे गुट) के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे. उनके नाम की घोषणा होते ही समर्थकों ने बीएमसी मुख्यालय के बाहर जमकर नारेबाजी की और गुलाल उड़ाकर जश्न मनाया. बीजेपी ने अपने सभी पार्षदों को भगवा रंग के कपड़े (साड़ी और कुर्ता) पहनकर आने का निर्देश दिया था, जिससे पूरा परिसर भगवामय नजर आया.

क्या है जीत का समीकरण?

आंकड़ों के लिहाज से रीतू तावड़े की राह काफी आसान नजर आ रही है. बीएमसी में बहुमत का आंकड़ा 114 है, जबकि महायुति गठबंधन के पास कुल 118 पार्षदों का समर्थन है:

बीजेपी: 89 पार्षद

शिवसेना (एकनाथ शिंदे): 29 पार्षद

11 फरवरी को होने वाले चुनाव में मतदान की प्रक्रिया पूरी होगी. यदि विपक्ष (शिवसेना UBT और कांग्रेस) कोई साझा उम्मीदवार नहीं उतारता है, तो रीतू तावड़े निर्विरोध भी चुनी जा सकती हैं. हालांकि, विपक्ष की रणनीतियों को देखते हुए चुनाव होने की पूरी संभावना है.