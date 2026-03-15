Petrol Price Today, March 15, 2026: दिल्ली, मुंबई, चेन्नई समेत अन्य बड़े शहरों में आज क्या है पेट्रोल का रेट? जानें ताजा कीमतें

Petrol Price Today, March 15, 2026: वैश्विक तेल बाजार में जारी भारी उथल-पुथल के बीच भारतीय तेल विपणन कंपनियों (OMCs) ने रविवार, 15 मार्च 2026 को पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया है. पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और 'होर्मुज जलडमरूमध्य' (Strait of Hormuz) में आपूर्ति बाधित होने की चिंताओं के कारण अंतरराष्ट्रीय बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड (Brent Crude) 103 डॉलर प्रति बैरल के पार पहुंच गया है. इसके बावजूद, घरेलू बाजार में ईंधन की कीमतें पिछले कई महीनों से स्थिर बनी हुई हैं, जो आम उपभोक्ताओं के लिए बड़ी राहत की बात है.

प्रमुख शहरों में आज पेट्रोल के भाव (प्रति लीटर)

देश के विभिन्न राज्यों में स्थानीय करों (VAT), ढुलाई शुल्क और डीलर कमीशन के कारण पेट्रोल की कीमतें अलग-अलग होती हैं. 15 मार्च की सुबह 6 बजे जारी किए गए ताजा रेट नीचे दिए गए हैं: यह भी पढ़े: Petrol Price Today, March 13, 2026: दिल्ली, मुंबई और चेन्नई समेत प्रमुख शहरों में ईंधन के दाम स्थिर; जानें अपने शहर में पेट्रोल के ताजा रेट

शहर पेट्रोल की कीमत (आज) नई दिल्ली ₹94.77 मुंबई ₹103.54 कोलकाता ₹105.45 चेन्नई ₹100.84 बेंगलुरु ₹102.96 हैदराबाद ₹107.46 लखनऊ ₹94.70 जयपुर ₹104.72

वैश्विक युद्ध का कच्चे तेल पर असर

मिडल ईस्ट (पश्चिम एशिया) में ईरान और इजरायल के बीच जारी संघर्ष ने ऊर्जा बाजार को अस्थिर कर दिया है. पिछले कुछ सत्रों में ब्रेंट क्रूड में 2.6% से अधिक की तेजी आई है. विशेषज्ञों का मानना है कि यदि व्यापारिक समुद्री मार्ग इसी तरह बाधित रहे, तो कच्चे तेल की कीमतें 110 से 150 डॉलर प्रति बैरल तक जा सकती हैं. भारत अपनी जरूरत का लगभग 85-90% कच्चा तेल आयात करता है, इसलिए वैश्विक कीमतों में उछाल देश के व्यापार घाटे और रुपये की सेहत के लिए चुनौती बन सकता है.

रसोई गैस (LPG) और CNG का हाल

पेट्रोल और डीजल की कीमतें भले ही स्थिर हों, लेकिन अन्य ईंधन श्रेणियों में हाल ही में बढ़ोतरी देखी गई है. मार्च 2026 में ही घरेलू एलपीजी (14.2 किलो) सिलेंडर की कीमतों में 60 रुपये का इजाफा हुआ था, जिससे दिल्ली में इसकी कीमत अब 913 रुपये हो गई है. वहीं, दिल्ली में सीएनजी (CNG) की कीमत 77.09 रुपये प्रति किलोग्राम पर बनी हुई है. सरकार और तेल कंपनियां फिलहाल अंतरराष्ट्रीय कीमतों के बोझ को खुद वहन कर रही हैं ताकि महंगाई पर नियंत्रण रखा जा सके.

आगे क्या है उम्मीद?

बाजार विश्लेषकों का कहना है कि यदि कच्चा तेल लगातार 100 डॉलर के ऊपर बना रहता है, तो अगली तिमाही में पेट्रोल-डीजल की खुदरा कीमतों में संशोधन अपरिहार्य हो सकता है. हालांकि, केंद्रीय मंत्रियों ने हाल ही में भरोसा जताया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था किसी भी अल्पकालिक आर्थिक झटके को झेलने के लिए पूरी तरह सक्षम है.