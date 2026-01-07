Our Ray of Light Vihaan Kaushal: कैटरीना कैफ और विक्की कौशल ने सोशल मीडिया पर फैंस के लिए शेयर की बेटे की पहली झलक, नाम रखा 'विहान'; जानें इस नाम का खास मतलब (View Post)

(Photo Credits Twitter)

Our Ray of Light Vihaan Kaushal: बॉलीवुड के पावर कपल कैटरीना कैफ और विक्की कौशल (Katrina Kaif and Vicky Kaushal) ने आखिरकार अपने नन्हे मेहमान के नाम का खुलासा कर दिया है. बुधवार, 7 जनवरी 2026 को कपल ने एक संयुक्त सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए अपने बेटे का नाम 'विहान कौशल' (Vihaan Kaushal) बताया. इसके साथ ही उन्होंने अपने बेटे की एक बेहद प्यारी तस्वीर भी साझा की, जिसमें नन्हे विहान का हाथ अपने माता-पिता की उंगलियों को थामे हुए नजर आ रहा है.

कैटरीना-विक्की ने बेटे का नाम रखा विहान

सोशल मीडिया पर तस्वीर साझा करते हुए कैटरीना और विक्की ने एक दिल छू लेने वाला कैप्शन लिखा. उन्होंने लिखा, "हमारी रोशनी की किरण- विहान कौशल, हमारी प्रार्थनाएं पूरी हुईं, जिंदगी खूबसूरत है, हमारी दुनिया एक पल में बदल गई. आभार व्यक्त करने के लिए शब्द कम हैं. यह भी पढ़े: Kareena Kapoor Blessed With Baby Boy: करीना कपूर ने दिया बेटे को जन्म, दोबारा पापा बने Saif Ali Khan

कपल का भावुक पोस्ट

View this post on Instagram A post shared by Katrina Kaif (@katrinakaif)

7 नवंबर 2025 को बेटे ने लिया था जन्म

बता दें कि कपल ने ठीक दो महीने पहले, यानी 7 नवंबर 2025 को अपने पहले बच्चे का स्वागत किया था. हालांकि, उन्होंने जन्म की खबर तुरंत साझा की थी, लेकिन बच्चे की निजता को ध्यान में रखते हुए नाम और फोटो को अब तक गुप्त रखा था.

View this post on Instagram A post shared by Vicky Kaushal (@vickykaushal09)

'विहान' नाम का खास मतलब

विहान एक संस्कृत शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ "भोर" या "सूर्य की पहली किरण" होता है। इसे 'नई शुरुआत' या 'एक नए युग' का प्रतीक भी माना जाता है.भारतीय संस्कृति में यह नाम आशा और सकारात्मकता का संचार करने वाला माना जाता है। कपल ने अपने कैप्शन में भी उसे 'रे ऑफ लाइट' (रोशनी की किरण) कहकर संबोधित किया है, जो इस नाम के अर्थ के साथ पूरी तरह मेल खाता है.

दिलचस्प बात यह है कि विक्की कौशल की सुपरहिट फिल्म 'उरी: द सर्जिकल स्ट्राइक' (2019) में उनके किरदार का नाम भी 'विहान सिंह शेरगिल' था, जिससे फैंस इस नाम को और भी खास मान रहे हैं.

दिलचस्प बात यह है कि विक्की कौशल की सुपरहिट फिल्म 'उरी: द सर्जिकल स्ट्राइक' (2019) में उनके किरदार का नाम भी 'विहान सिंह शेरगिल' था, जिससे फैंस इस नाम को और भी खास मान रहे हैं।

बॉलीवुड सितारों और फैंस की प्रतिक्रियाएं

जैसे ही यह पोस्ट सामने आई, मनोरंजन जगत से बधाइयों का तांता लग गया। आलिया भट्ट, प्रियंका चोपड़ा, करीना कपूर खान और ऋतिक रोशन जैसे सितारों ने कपल को बधाई दी। विक्की के भाई सनी कौशल ने भी अपने भतीजे के नाम का स्वागत करते हुए सोशल मीडिया पर खुशी जाहिर की। फैंस भी 'लिटिल कौशल' की पहली झलक पाकर बेहद उत्साहित हैं और कमेंट्स में प्यार लुटा रहे हैं।

वर्क फ्रंट पर क्या है अपडेट?

फिलहाल दोनों कलाकार अपने पैरेंटहुड का आनंद ले रहे हैं, लेकिन उनके प्रोफेशनल प्रोजेक्ट्स भी पाइपलाइन में हैं। विक्की कौशल जल्द ही संजय लीला भंसाली की फिल्म 'लव एंड वॉर' (Love & War) में नजर आएंगे, जिसकी शूटिंग 2026 में जारी रहेगी। वहीं, कैटरीना कैफ, जो आखिरी बार थ्रिलर 'मैरी क्रिसमस' में दिखी थीं, आने वाले समय में कुछ बड़े प्रोडक्शन वेंचर्स के साथ वापसी कर सकती हैं।