Katrina Kaif Pregnant: कटरीना कैफ बनने वाली हैं मां, पति विक्की कौशल की पोस्ट ने किया कंफर्म

मुंबई, 23 सितंबर : अभिनेत्री कटरीना कैफ (Katrina Kaif) और अभिनेता विक्की कौशल (Vicky Kaushal) फिल्म इंडस्ट्री के सबसे पसंदीदा स्टार कपल्स में से एक हैं. कुछ दिनों से खबरें आ रही थीं कि बहुत जल्द दोनों पैरेंट्स बनने वाले हैं. मंगलवार को फाइनली कटरीना कैफ ने इस खबर की पुष्टि कर दी. उन्होंने अपनी प्रेग्नेंसी की अनाउंसमेंट करते हुए एक प्यारी सी तस्वीर भी पोस्ट की. इसमें कटरीना का बेबी बंप दिखाई दे रहा है. कटरीना कैफ ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक तस्वीर पोस्ट करते हुए लिखा, “हम अपने जीवन के नए और सबसे सुनहरे अध्याय की शुरुआत खुशी और कृतज्ञता से भरे दिलों के साथ करने जा रहे हैं.”

यही तस्वीर विक्की कौशल ने भी सोशल मीडिया पर साझा की है. इसमें कटरीना और विक्की कौशल दोनों साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं. फोटो में आने वाले बच्चे को लेकर उनके चेहरे पर खुशी साफ झलक रही है. कटरीना की पोस्ट आते ही वायरल हो गई है. इस पर आम लोगों से लेकर सेलेब्रिटी तक सभी कपल को बधाई देते दिखाई दिए. सबसे पहले बधाई देने वाले सेलेब्स में आयुष्मान खुराना, जान्हवी कपूर, जोया अख्तर, वरुण धवन और भूमि पेडनेकर शामिल हैं. बताया जा रहा है कि कटरीना कैफ और विक्की कौशल इसी साल अक्टूबर या नवंबर में बच्चे का स्वागत करने वाले हैं. यह भी पढ़ें : Kalki AD 2898: दीपिका पादुकोण ‘कल्कि एडी 2898’ के सीक्वल से बाहर, इशारों में एक्ट्रेस ने बता दी ‘सच्चाई’

कटरीना कैफ और विक्की कौशल ने 2021 में राजस्थान के सवाई माधोपुर स्थित रिसॉर्ट में शादी की थी. इस साल मार्च-अप्रैल से ही कटरीना के प्रेग्नेंट होने की खबरें आने लगी थीं, मगर कपल शुरू से ही इस पर चुप्पी साधे हुए था. अभी कटरीना कैफ ने काम से छुट्टी ले रखी है. उन्हें पिछली बार 2024 में आई श्रीराम राघवन की मिस्ट्री थ्रिलर ‘मेरी क्रिसमस’ फिल्म में देखा गया था. वहीं, विक्की कौशल संजय लीला भंसाली की फिल्म 'लव एंड वॉर' की शूटिंग में व्यस्त हैं, जिसमें उनके साथ आलिया भट्ट और रणबीर कपूर भी हैं.