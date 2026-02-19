Chhatrapati Shivaji Maharaj Jayanti 2026: सोनाली बेंद्रे और विक्की कौशल ने छत्रपति शिवाजी महाराज को किया नमन, 'शेर दिल राजा' को दी भावभीनी श्रद्धांजलि

सोनाली बेंद्रे, विक्की कौशल (Photo Credits: Instagram)

Chhatrapati Shivaji Maharaj Jayanti 2026: मराठा साम्राज्य (Maratha Empire) के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती (Chhatrapati Shivaji Maharaj Jayanti) यानी 'शिव जयंती' (Shiv Jayanti) के अवसर पर आज पूरा देश उन्हें नमन कर रहा है. इस खास मौके पर बॉलीवुड जगत की मशहूर हस्तियों, सोनाली बेंद्रे (Sonali Bendre) और विक्की कौशल (Vicky Kaushal) ने भी सोशल मीडिया (Social Media) के माध्यम से महाराज की विरासत को याद किया और उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की. यह भी पढ़ें: Shiv Jayanti 2026 Marathi Wishes: छत्रपति शिवाजी महाराज जयंती के इन मराठी Quotes, WhatsApp Messages, GIF Greetings के जरिए दें अपनों को शुभकामनाएं

सोनाली बेंद्रे ने साझा की गौरवशाली तस्वीर

महाराष्ट्र की जड़ों से ताल्लुक रखने वाली अभिनेत्री सोनाली बेंद्रे ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर छत्रपति शिवाजी महाराज की एक भव्य प्रतिमा की तस्वीर साझा की. इस तस्वीर में महाराज सिंहासन पर विराजमान नजर आ रहे हैं. सोनाली ने कैप्शन में लिखा, 'इतिहास रचने वाले शेर दिल राजा को याद कर रही हूं. जय भवानी, जय शिवाजी.'

सोनाली, जिन्होंने अपने 30 साल के करियर में 'सरफरोश' और 'हम साथ-साथ हैं' जैसी कई यादगार फिल्में दी हैं, अक्सर अपनी संस्कृति और विरासत के प्रति गर्व व्यक्त करती रही हैं. हाल ही में उन्होंने टेलीविजन पर एक रियलिटी शो की मेजबानी के लिए सर्वश्रेष्ठ होस्ट का पुरस्कार भी जीता है.

सोनाली बेंद्रे ने शिव जयंती पर छत्रपति शिवाजी महाराज को श्रद्धांजलि दी

(Photo Credits: Instagram/@iamsonalibendre)

विक्की कौशल ने मराठी में दी शुभकामनाएं

अभिनेता विक्की कौशल ने भी इस अवसर पर अपनी श्रद्धा व्यक्त की. उन्होंने मराठी भाषा में पोस्ट साझा करते हुए लिखा, 'छत्रपति शिवाजी महाराज जयंतीच्या हार्दिक शुभेच्छा' (छत्रपति शिवाजी महाराज जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं).

विक्की कौशल का महाराज और उनके वंशजों के प्रति गहरा जुड़ाव रहा है. गौरतलब है कि फरवरी 2025 में विक्की ने फिल्म 'छावा' में शिवाजी महाराज के पुत्र छत्रपति संभाजी राजे की भूमिका निभाई थी, जिसके लिए उन्हें दर्शकों और समीक्षकों से काफी सराहना मिली थी. यह भी पढ़ें: Chhatrapati Shivaji Maharaj Jayanti 2026: छत्रपति शिवाजी महाराज को पीएम मोदी, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खरगे ने दी श्रद्धांजलि, शौर्य और सुशासन के प्रतीक को देश ने किया नमन

विक्की कौशल ने छत्रपति शिवाजी महाराज को उनकी जयंती पर याद किया

(Photo Credits: Instagram/@vickykaushal09)

अदम्य साहस और सुशासन की विरासत

छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म 17वीं शताब्दी में हुआ था और आज 400 से अधिक वर्षों के बाद भी उन्हें उनकी बहादुरी, प्रगतिशील शासन और सैन्य रणनीतियों के लिए याद किया जाता है. महाराष्ट्र सहित देश के विभिन्न हिस्सों में आज का दिन बड़े उत्साह के साथ मनाया जा रहा है. जगह-जगह सांस्कृतिक कार्यक्रम, शोभा यात्राएं और जुलूस निकाले जा रहे हैं.

विशेषज्ञों का मानना है कि शिवाजी महाराज की नीतियां, जैसे कि 'स्वराज्य' की अवधारणा और महिलाओं के प्रति सम्मान, आज के समय में भी उतनी ही प्रासंगिक हैं. बॉलीवुड हस्तियों द्वारा दी गई ये श्रद्धांजलियां दर्शाती हैं कि महाराज की विरासत किस प्रकार आज की पीढ़ी और कला जगत को प्रेरित कर रही है.