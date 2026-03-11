Buldhana Shocker: बुलढाणा में खौफनाक वारदात, पत्नी को मारने की तीन नाकाम कोशिशों के बाद पति ने दी 1 लाख की सुपारी; एक्सीडेंट का दिया रूप

प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: File Photo)

बुलढाणा/मुंबई: महाराष्ट्र (Maharashtra) के बुलढाणा ( Buldhana) जिले से एक रोंगटे खड़े कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक पति (Husband) ने अपनी ही पत्नी (Wife) को रास्ते से हटाने के लिए पहले जहर का सहारा लिया और फिर पेशेवर अपराधियों (Contract Killers) को सुपारी देकर उसकी हत्या करवा दी. पुलिस ने इस मामले का पर्दाफाश करते हुए पति और उसके दो साथियों को गिरफ्तार कर लिया है. शुरुआत में इसे एक साधारण 'हिट-एंड-रन' (सड़क हादसा) माना जा रहा था, लेकिन पुलिस की सतर्कता और तकनीकी जांच ने इस गहरी साजिश का भंडाफोड़ कर दिया. यह भी पढ़ें: भागलपुर में दर्दनाक हादसा: गंगा में डूब रही चाची को बचाने के प्रयास में तीन सगे भाइयों की मौत, परिवार में मचा कोहराम

जहर देने की तीन कोशिशें रहीं नाकाम

पुलिस पूछताछ के दौरान आरोपी पति ने स्वीकार किया कि वह अपने वैवाहिक जीवन से खुश नहीं था और किसी अन्य महिला से शादी करना चाहता था. उसने पिछले कुछ महीनों में कम से कम तीन बार अपनी पत्नी के खाने और पीने की चीजों में जहरीला पदार्थ मिलाकर उसे मारने की कोशिश की. हालांकि, हर बार पत्नी को या तो स्वाद अजीब लगा या समय पर इलाज मिल जाने के कारण उसकी जान बच गई। इन असफल कोशिशों के बाद आरोपी ने हत्या के लिए खतरनाक रास्ता चुना.

1 लाख की सुपारी और 'फेक' एक्सीडेंट

जब जहर काम नहीं आया, तो आरोपी ने स्थानीय अपराधियों से संपर्क किया और हत्या को अंजाम देने के लिए 1 लाख रुपये की सुपारी दी. योजना के अनुसार, जब महिला अपने घर के पास पैदल चल रही थी, तब पीछे से एक तेज रफ्तार वाहन ने उसे टक्कर मार दी. टक्कर इतनी जोरदार थी कि महिला की मौके पर ही मौत हो गई. आरोपियों ने इसे इस तरह से अंजाम दिया कि पुलिस और परिजन इसे तेज रफ्तार ड्राइविंग का मामला समझें.

पुलिस को कैसे हुआ शक?

घटना के बाद पति के बयान में विरोधाभास और उसकी संदेहास्पद बॉडी लैंग्वेज ने पुलिस का ध्यान खींचा. पुलिस को शक तब गहरा गया जब जांच में पता चला कि आरोपी के मोबाइल फोन से कुछ अज्ञात लोगों के साथ लगातार संपर्क किया गया था.

कानूनी कार्रवाई और गिरफ्तारी

महाराष्ट्र पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की हत्या और आपराधिक साजिश से संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है. पुलिस ने आरोपी पति के साथ-साथ उन दो लोगों को भी हिरासत में लिया है जिन्हें वाहन चलाने के लिए काम पर रखा गया था.

अधिकारियों के अनुसार, पुलिस अब आरोपी के डिजिटल डिवाइस की फॉरेंसिक ऑडिट कर रही है ताकि हत्या की योजना से जुड़े और अधिक सबूत जुटाए जा सकें. सभी आरोपियों को पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया है और जल्द ही चार्जशीट दाखिल की जाएगी.