LPG Shortage News: मुंबई में एलपीजी गैस सिलेंडर की कमी, होटल और बीएमसी स्कूलों के मिड डे मील पर पड़ा असर

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LPG Shortage LIVE Updates Today March 13: मुंबई में इन दिनों एलपीजी गैस सिलेंडर की कमी की खबरें सामने आ रही हैं, जिसका असर शहर के कई हिस्सों में देखने को मिल रहा है. खास तौर पर छोटे होटल, ढाबे और बीएमसी स्कूलों के मिड डे मील कार्यक्रम पर इसका सीधा प्रभाव पड़ा है. गैस सिलेंडर की समय पर सप्लाई नहीं होने से कई जगहों पर खाना बनाने में दिक्कतें आ रही हैं. भारत में LPG सिलेंडर बुक करना हुआ आसान: इंडेन, एचपी और भारत गैस के लिए व्हाट्सएप और मिस्ड कॉल नंबर जारी

होटलों और छोटे रेस्टोरेंट पर सबसे ज्यादा असर

एलपीजी सिलेंडर की कमी का सबसे ज्यादा असर छोटे होटल, ढाबों और लोकल रेस्टोरेंट पर पड़ा है. कई होटल मालिकों का कहना है कि गैस की सप्लाई समय पर नहीं मिलने से उन्हें खाना बनाने में परेशानी हो रही है.

कुछ होटल संचालकों ने बताया कि सिलेंडर खत्म होने के बाद नया सिलेंडर मिलने में देरी हो रही है, जिसके कारण उन्हें सीमित मेन्यू रखना पड़ रहा है. कई जगहों पर होटल मालिकों को महंगे दामों पर गैस सिलेंडर खरीदने की भी शिकायत सामने आई है.

बीएमसी स्कूलों के मिड डे मील पर भी पड़ा असर

गैस सिलेंडर की कमी का असर बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) के स्कूलों में चल रहे मिड डे मील कार्यक्रम पर भी देखा जा रहा है. कई स्कूलों में भोजन बनाने वाली एजेंसियों को समय पर गैस सिलेंडर नहीं मिल पाने की वजह से दिक्कतें आ रही हैं.

कुछ जगहों पर रसोई कर्मचारियों को वैकल्पिक इंतजाम करने पड़े हैं, ताकि बच्चों के भोजन की व्यवस्था प्रभावित न हो. हालांकि अधिकारियों का कहना है कि बच्चों को मिलने वाले भोजन को किसी भी स्थिति में बंद नहीं किया जाएगा और इसके लिए जरूरी इंतजाम किए जा रहे हैं.

घरेलू उपभोक्ताओं को भी हो रही परेशानी

गैस सिलेंडर की कमी के कारण घरेलू उपभोक्ताओं को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. कई लोगों का कहना है कि बुकिंग के बाद सिलेंडर की डिलीवरी में देरी हो रही है. वहीं गैस एजेंसियों का कहना है कि सप्लाई में आई अस्थायी दिक्कत के कारण यह स्थिति बनी है और जल्द ही हालात सामान्य होने की उम्मीद है.

जल्द सामान्य हो सकती है स्थिति

गैस सप्लाई से जुड़े अधिकारियों के अनुसार, कुछ तकनीकी और लॉजिस्टिक कारणों की वजह से सप्लाई प्रभावित हुई है. हालांकि एजेंसियों का दावा है कि आने वाले दिनों में एलपीजी गैस सिलेंडर की सप्लाई सामान्य हो जाएगी और होटल, स्कूलों तथा घरेलू उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी.