Is Sharvari Wagh Dating Vedang Raina: क्या वेदांग रैना को डेट कर रही हैं शरवरी वाघ, सनी कौशल से ब्रेकअप के बाद बढ़ीं नजदीकियां

Is Sharvari Wagh Dating Vedang Raina: बॉलीवुड में इन दिनों अभिनेत्री शरवरी वाघ और अभिनेता वेदांग रैना के रिश्ते को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों कलाकार निर्देशक इम्तियाज अली की आने वाली फिल्म मैं वापस आऊंगा की शूटिंग के दौरान एक-दूसरे के करीब आए. हालांकि अब तक दोनों में से किसी ने भी अपने रिश्ते को लेकर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की है. Sharvari Wagh ने फैंस को दिया फिटनेस मोटिवेशन, Alpha के लिए तगड़ी ट्रेनिंग में जुटीं एक्ट्रेस (View Pics)

क्या एक-दूसरे को डेट कर रहे हैं शरवरी वाघ और वेदांग रैना

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शरवरी वाघ और वेदांग रैना अब सिर्फ अच्छे दोस्त नहीं रहे, बल्कि दोनों एक-दूसरे को डेट कर रहे हैं. बताया जा रहा है कि फिल्म की शूटिंग के दौरान दोनों की मुलाकात हुई और वहीं से उनकी दोस्ती गहरी होती चली गई.

रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि दोनों कलाकार इस रिश्ते को लेकर काफी गंभीर हैं और एक-दूसरे के साथ समय बिताना पसंद करते हैं. हालांकि दोनों फिलहाल अपने रिश्ते को पब्लिक से दूर रखना चाहते हैं और अपनी निजी जिंदगी को निजी ही रखना पसंद कर रहे हैं.

फिल्म ‘मैं वापस आऊंगा’ से बढ़ीं चर्चाएं

इन खबरों के बीच 13 मार्च 2026 को फिल्म मैं वापस आऊंगा का टीजर रिलीज हुआ, जिसके बाद दोनों के रिश्ते को लेकर चर्चा और तेज हो गई. इस फिल्म का निर्देशन इम्तियाज अली कर रहे हैं और इसकी कहानी 1947 के बंटवारे की पृष्ठभूमि पर आधारित एक प्रेम कहानी बताई जा रही है. फिल्म में शरवरी वाघ और वेदांग रैना के अलावा दिलजीत दोसांझ और नसीरुद्दीन शाह भी अहम भूमिका निभाते नजर आएंगे.

टीजर में दोनों कलाकारों की ऑन-स्क्रीन केमिस्ट्री को भी काफी पसंद किया जा रहा है. कई लोग मान रहे हैं कि उनकी ऑफ-स्क्रीन बॉन्डिंग का असर फिल्म में भी दिखाई दे सकता है.

Watch the Teaser of ‘Main Vaapas Aaunga’:

पहले भी जुड़ चुका है दूसरे सितारों के साथ नाम

इससे पहले शरवरी वाघ का नाम अभिनेता सनी कौशल के साथ जोड़ा जाता रहा है. हालांकि दोनों कलाकारों ने कभी भी अपने रिश्ते को लेकर सार्वजनिक तौर पर कुछ नहीं कहा.

वहीं वेदांग रैना का नाम उनकी फिल्म द आर्चीज की को-स्टार खुशी कपूर के साथ भी जुड़ चुका है. साल 2026 की शुरुआत में दोनों के अलग होने की खबरें सामने आई थीं. इसके बाद अब शरवरी वाघ और वेदांग रैना के रिश्ते की अटकलें तेज हो गई हैं. फिलहाल दोनों कलाकारों की ओर से इस मामले में कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है और उनके प्रतिनिधियों ने भी निजी जिंदगी पर टिप्पणी करने से इनकार किया है.