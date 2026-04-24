Top 5 Bhojpuri Actresses: भोजपुरी सिनेमा की टॉप 5 अभिनेत्रियां, हिट फिल्मों के मामले में कौन है सबसे आगे?

भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री पिछले कुछ वर्षों में तेजी से बदली है. अब फिल्में सिर्फ नायकों के नाम पर ही नहीं, बल्कि अभिनेत्रियों की लोकप्रियता पर भी हिट हो रही हैं. साल २०२६ के आंकड़ों और हालिया रिलीज फिल्मों के प्रदर्शन के आधार पर, भोजपुरी सिनेमा में कुछ ऐसी अभिनेत्रियां हैं जिनका बॉक्स ऑफिस पर दबदबा कायम है. इनमें आम्रपाली दुबे, अक्षरा सिंह और काजल राघवानी जैसी नामचीन हस्तियां शामिल हैं, जिन्होंने अपनी एक्टिंग और डांस से करोड़ों प्रशंसकों को अपना दीवाना बनाया है.

आम्रपाली दुबे: 'यूट्यूब क्वीन' और हिट फिल्मों की गारंटी

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आम्रपाली दुबे को आज भी भोजपुरी इंडस्ट्री की सबसे सफल अभिनेत्री माना जाता है. उनकी और दिनेश लाल यादव 'निरहुआ' की जोड़ी को हिट फिल्मों की गारंटी समझा जाता है. उनकी ज्यादातर फिल्में न केवल सिनेमाघरों में बल्कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी रिकॉर्ड तोड़ कमाई करती हैं. आम्रपाली अपनी एक फिल्म के लिए लगभग २५ से ३० लाख रुपये चार्ज करती हैं, जो उन्हें इंडस्ट्री की सबसे महंगी अभिनेत्रियों में से एक बनाता है.

अक्षरा सिंह: बहुमुखी प्रतिभा और सोशल मीडिया का दबदबा

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अक्षरा सिंह केवल फिल्मों तक ही सीमित नहीं हैं, बल्कि उनके म्यूजिक एल्बम भी सुपरहिट साबित होते हैं. 'हिट' फिल्मों के मामले में उनका ग्राफ लगातार ऊपर जा रहा है. अक्षरा की खासियत उनकी दमदार एक्टिंग और गायकी है. हाल के समय में उनकी सोलो फिल्मों ने भी अच्छा प्रदर्शन किया है, जिससे यह साबित हो गया है कि वे अपने दम पर फिल्में हिट कराने की क्षमता रखती हैं.

काजल राघवानी: बॉक्स ऑफिस की 'लकी चार्म'

काजल राघवानी ने खेसारी लाल यादव के साथ कई ब्लॉकबस्टर फिल्में दी हैं. 'संघर्ष' और 'मेहंदी लगा के रखना' जैसी फिल्मों की सफलता ने उन्हें हिट अभिनेत्रियों की सूची में शीर्ष पर बनाए रखा है. उनकी ऑन-स्क्रीन केमिस्ट्री दर्शकों को सिनेमाघरों तक खींच लाने में हमेशा सफल रहती है. काजल की सादगी और नृत्य कौशल उनकी सबसे बड़ी ताकत मानी जाती है.

मोनालिसा और रानी चटर्जी का प्रभाव

भले ही मोनालिसा अब टीवी और वेब सीरीज में अधिक सक्रिय हैं, लेकिन भोजपुरी सिनेमा में उनके नाम कई बड़ी हिट फिल्में दर्ज हैं. वहीं, रानी चटर्जी को 'भोजपुरी की लेडी सुपरस्टार' कहा जाता है. रानी ने अपने करियर में ३०० से अधिक फिल्में की हैं और आज भी वे अपनी फिटनेस और बेहतरीन अदाकारी के कारण निर्देशकों की पहली पसंद बनी हुई हैं.