Bihar Road Accident: बिहार के सारण में भीषण सड़क हादसा, एनएच-531 पर ट्रक और ऑटो की टक्कर में तीन की मौत

प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: File Image)

पटना/सारण, 14 मई: बिहार (Bihar) के सारण जिले से एक दुखद खबर सामने आई है, जहाँ गुरुवार तड़के एक भीषण सड़क हादसे में तीन लोगों की जान चली गई. यह दुर्घटना दाउदपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग-531 (NH-531) पर पूरब सोनिया पुल के पास सुबह करीब 5:00 बजे हुई. एक तेज रफ्तार ट्रक और ऑटो-रिक्शा के बीच हुई इस सीधी भिड़ंत में ऑटो के परखच्चे उड़ गए. शुरुआती जांच के अनुसार, ऑटो-रिक्शा चालक सहित तीन लोग छपरा से एकमा की ओर जा रहे थे. इसी दौरान सिवान की ओर से आ रहे एक अनियंत्रित ट्रक ने ऑटो को जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी भीषण थी कि ऑटो में सवार तीनों लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. यह भी पढ़ें: Mau Highway Accident: मऊ में दर्दनाक सड़क हादसा, बेटी की शादी से लौट रहे एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत; पालतू कुत्ते ने भी गंवाई जान

स्थानीय पुलिस ने मौके पर पहुँचकर घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, एकमा पहुँचाया, जहाँ रास्ते में ही एक व्यक्ति ने दम तोड़ दिया. अन्य दो घायलों की नाजुक स्थिति को देखते हुए उन्हें छपरा के सदर अस्पताल रेफर किया गया, लेकिन इलाज के दौरान उन्होंने भी दम तोड़ दिया.

सांस्कृतिक दल से जुड़े होने की आशंका

पुलिस को क्षतिग्रस्त ऑटो-रिक्शा के भीतर से कुछ वाद्य यंत्र (Musical Instruments) मिले हैं. इसके आधार पर स्थानीय लोगों द्वारा यह आशंका जताई जा रही है कि मृतक किसी सांस्कृतिक या संगीत मंडली से जुड़े हो सकते हैं. हालांकि, प्रशासन अभी इस बात की पुष्टि करने के लिए जांच कर रहा है. राहत की बात यह रही कि सीएनजी संचालित होने के बावजूद ऑटो में आग नहीं लगी, जिससे बड़ा हादसा टल गया.

पुलिस की कार्रवाई

दाउदपुर पुलिस ने ट्रक और क्षतिग्रस्त ऑटो को जब्त कर लिया है. ट्रक चालक हादसे के तुरंत बाद मौके से फरार होने में सफल रहा, जिसकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है. पुलिस ने लापरवाही से गाड़ी चलाने की संबंधित धाराओं के तहत प्राथमिकी (FIR) दर्ज कर ली है. फिलहाल तीनों शवों को पहचान के लिए मोर्चरी में रखा गया है.

यह घटना एक बार फिर बिहार की सड़कों पर, विशेषकर सुबह और रात के समय, ड्राइविंग की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े करती है.