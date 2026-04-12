Swati Rajput Pregnancy News: टीवी एक्ट्रेस स्वाति राजपूत के घर गूंजने वाली है किलकारी, पति संग साझा की प्रेग्नेंसी की खुशखबरी; बेबी बंप की तस्वीरें भी शेयर कीं

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Swati Rajput Pregnancy News: 'पटियाला बेब्स' और 'ये झुकी झुकी सी नजर' जैसे मशहूर टीवी शोज से घर-घर में पहचान बनाने वाली अभिनेत्री स्वाति राजपूत ने अपने प्रशंसकों के साथ एक बेहद खुशी भरी खबर साझा की है. शादी के तीन साल बाद स्वाति और उनके पति सौरभ गोयल अपने पहले बच्चे का स्वागत करने के लिए तैयार हैं. एक्ट्रेस ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल पर मैटरनिटी फोटोशूट की तस्वीरें साझा कर अपनी गर्भावस्था (pregnancy) की घोषणा की है.

तस्वीरों में दिखी कपल की खुशी

स्वाति राजपूत ने जो तस्वीरें पोस्ट की हैं, उनमें वह और उनके पति सौरभ गोयल काफी खुश नजर आ रहे हैं। तस्वीरों में स्वाति अपना बेबी बंप फ्लॉन्ट करती हुई दिखाई दे रही हैं, जबकि सौरभ उन्हें प्यार से निहारते और बेबी बंप पर हाथ रखे हुए नजर आ रहे हैं। एक तस्वीर में सौरभ, स्वाति के बेबी बंप पर प्यार से किस करते हुए भी दिखे, जिसे फैंस ने बेहद भावुक और प्यारा बताया है. यह भी पढ़े: Divyanka Tripathi-Vivek Dahiya Announce Pregnancy: दिव्यंका त्रिपाठी ने कन्फर्म की प्रेग्नेंसी, शादी के 10 साल बाद घर गूंजेगी किलकारी, एक्ट्रेस ने फ्लॉन्ट किया बेबी बंप

एक्ट्रेस ने इस खास पोस्ट के साथ बेहद प्यारा कैप्शन लिखा है- "हमारा नन्हा सा प्यार आने वाला है।" इसके साथ ही उन्होंने हार्ट और नजर न लगने वाले इमोजी भी साझा किए हैं.

स्वाति राजपूत के घर गूंजने वाली है किलकारी

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2023 में हुई थी शादी

स्वाति राजपूत और सौरभ गोयल ने साल 2023 में एक बेहद निजी समारोह में शादी रचाई थी। शादी के तीन साल बाद अब कपल के घर नन्हे मेहमान के आने की आहट ने परिवार और प्रशंसकों में उत्साह भर दिया है। सोशल मीडिया पर इस घोषणा के बाद से ही फैंस और इंडस्ट्री के साथी कलाकार उन्हें लगातार बधाई संदेश भेज रहे हैं.

वर्क फ्रंट पर रही हैं सक्रिय

स्वाति राजपूत ने अपने अभिनय करियर की शुरुआत 2011 में 'तुम देना साथ मेरा' सीरियल से की थी. इसके बाद उन्होंने 'इस प्यार को क्या नाम दूं' और 'एजेंट राघव' जैसे कई चर्चित शोज में काम किया. साल 2022 में 'ये झुकी झुकी सी नजर' में दीया माथुर के लीड रोल ने उन्हें काफी लोकप्रियता दिलाई. फिलहाल अभिनेत्री अपने जीवन के इस नए और खूबसूरत पड़ाव को लेकर बेहद उत्साहित हैं.