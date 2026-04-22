Jyoti Saxena Viral Chat Controversy: कौन हैं ज्योति सक्सेना? लीक चैट विवाद के बाद अभिनेत्री ने डिलीट किया इंस्टाग्राम, हैकिंग का आरोप लगा तो शुरू की कानूनी कार्रवाई

ज्योति सक्सेना (Photo Credit: Instagram)

मुंबई: म्यूजिक वीडियो और शॉर्ट फिल्मों में नजर आने वाली अभिनेत्री ज्योति सक्सेना (Jyoti Saxena) इस समय एक गंभीर डिजिटल विवाद (Digital Dispute) का सामना कर रही हैं. सोशल मीडिया (Social Media) पर उनकी एक कथित निजी बातचीत के स्क्रीनशॉट वायरल होने के बाद, अभिनेत्री ने अपना इंस्टाग्राम अकाउंट (Instagram Account) हटा दिया है. ज्योति पर आरोप लगाए गए थे कि उन्होंने एक छात्र से अश्लील वीडियो कॉल के बदले पैसों की मांग की थी. हालांकि, अभिनेत्री ने इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए इसे 'पहचान की चोरी' (Identity Theft) और उनके खिलाफ एक सोची-समझी साजिश बताया है. यह भी पढ़ें: जैस्मिन सैंडलस का छलका दर्द: सफलता के बीच जब शराब की लत और अकेलेपन से जूझ रही थीं ‘धुरंधर’ की सिंगर

क्या है कथित वायरल चैट का मामला?

विवाद तब शुरू हुआ जब सोशल मीडिया पर कुछ स्क्रीनशॉट वायरल हुए. खबरों के मुताबिक, इन चैट्स में अभिनेत्री के नाम वाले अकाउंट से एक छात्र के साथ पैसों के लेन-देन की बात की जा रही थी। कथित स्क्रीनशॉट्स में दिखाया गया कि शुरू में 20,000 रुपये की मांग की गई थी, जिसे बाद में 8,000 रुपये तक कम कर दिया गया। यह चैट तेजी से वायरल हो गई, जिसके बाद अभिनेत्री को इंटरनेट पर भारी आलोचना और ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा.

हैकिंग का दावा और कानूनी कार्रवाई

आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए ज्योति सक्सेना ने सोमवार को फेसबुक के माध्यम से एक आधिकारिक बयान जारी किया. उन्होंने स्पष्ट किया कि उनका इंस्टाग्राम अकाउंट पिछले दो महीनों से किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा हैक किया गया था. ज्योति ने कहा, 'यह हमारे संज्ञान में आया है कि किसी ने अनधिकृत रूप से मेरे अकाउंट का एक्सेस लिया है और मेरी पहचान व छवियों का दुरुपयोग कर भ्रामक जानकारी फैला रहा है.'

अभिनेत्री की लीगल टीम ने अब इस मामले में साइबर कानूनों के तहत मानहानि और पहचान की चोरी का मामला दर्ज कराया है. उन्होंने मीडिया और जनता को चेतावनी दी है कि इन फर्जी स्क्रीनशॉट्स को फैलाना एक अपराध है और ऐसा करने वालों को कानूनी रूप से जिम्मेदार ठहराया जाएगा. यह भी पढ़ें: 'कपिल शर्मा शो' ने रोक दिया मेरा फिल्मी करियर: अर्चना पूरन सिंह का छलका दर्द, कहा- 'फिल्ममेकर्स को लगता है मैं सिर्फ हंसती हूं'

कौन हैं ज्योति सक्सेना?

ज्योति सक्सेना मुख्य रूप से स्वतंत्र संगीत परियोजनाओं और लघु फिल्मों के लिए जानी जाती हैं। उनके करियर के कुछ प्रमुख बिंदु निम्नलिखित हैं:

शॉर्ट फिल्म: उन्हें 2018 की लघु फिल्म 'लाछी' (Laachhi) से पेशेवर पहचान मिली.

उन्हें 2018 की लघु फिल्म 'लाछी' (Laachhi) से पेशेवर पहचान मिली. म्यूजिक वीडियो: उन्होंने बाबूुल सुप्रियो के साथ 'खोया हूं मैं' जैसे कई प्रसिद्ध गानों में काम किया है.

उन्होंने बाबूुल सुप्रियो के साथ 'खोया हूं मैं' जैसे कई प्रसिद्ध गानों में काम किया है. डिजिटल उपस्थिति: वह अपनी ग्लैमरस तस्वीरों और स्वतंत्र प्रोजेक्ट्स के कारण सोशल मीडिया पर काफी सक्रिय रही हैं.

वर्तमान में, ज्योति की टीम उनकी ऑनलाइन सुरक्षा को बहाल करने और हैकर्स की पहचान करने के लिए जांच एजेंसियों के साथ मिलकर काम कर रही है.