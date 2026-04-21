'कपिल शर्मा शो' ने रोक दिया मेरा फिल्मी करियर: अर्चना पूरन सिंह का छलका दर्द, कहा- 'फिल्ममेकर्स को लगता है मैं सिर्फ हंसती हूं'

अर्चना पूरन सिंह (Photo Credit: Instagram)

मुंबई: पिछले चार दशकों से भारतीय सिनेमा का हिस्सा रहीं अर्चना पूरन सिंह (Archana Puran Singh) आज भले ही 'लाफ्टर क्वीन' (Laughter Queen) के रूप में दुनिया भर में मशहूर हैं, लेकिन उनके लिए यह शोहरत एक पेशेवर कीमत के साथ आई है. अर्चना ने हाल ही में साझा किया कि 'द कपिल शर्मा शो' (The Kapil Sharma Show) ने उनके फिल्मी करियर को लगभग खत्म कर दिया. उनकी नई फिल्म 'टोस्टर' (Toaster) के प्रमोशन के दौरान, अभिनेत्री ने बताया कि कैसे टीवी पर लगातार दिखने की वजह से फिल्ममेकर्स ने उन्हें गंभीर भूमिकाओं के लिए अप्रोच करना बंद कर दिया. यह भी पढ़ें: Ashneer Grover Biopic: अश्नीर ग्रोवर की बायोपिक में 61 साल के आमिर खान की पत्नी बनेंगी 39 वर्षीय श्रद्धा कपूर? जानें फिल्म से जुड़ी बातें

फिल्मों से दूरी की वजह: व्यस्त शेड्यूल और टाइपकास्टिंग

अर्चना ने साल 2019 में नवजोत सिंह सिद्धू की जगह इस शो में ली थी. उन्होंने बताया कि साल भर में करीब 100 एपिसोड की शूटिंग के कारण वे फिल्मों के लिए समय नहीं निकाल पा रही थीं.

उन्होंने एक वाकये का जिक्र करते हुए कहा, "एक बार मुझे स्कॉटलैंड में 25 दिनों की शूटिंग का ऑफर मिला, लेकिन कपिल के शो की वजह से मैं नहीं जा सकी. बार-बार मना करने के कारण लोगों ने मुझे काम देना बंद कर दिया." अर्चना ने अफसोस जताया कि अब फिल्म उद्योग उन्हें एक अभिनेत्री के बजाय केवल एक 'जज' के रूप में देखता है, जो सिर्फ कुर्सी पर बैठकर हंसती है.

'टोस्टर' से जगी नई उम्मीद

कपिल शर्मा का शो अब नेटफ्लिक्स पर 'द ग्रेट इंडियन कपिल शो' के रूप में सीजनल फॉर्मेट में आ गया है. इस बदलाव ने अर्चना को फिल्मों के लिए समय निकालने की आजादी दी है. इसी का नतीजा है कि वह 15 अप्रैल 2026 को रिलीज हुई डार्क कॉमेडी फिल्म 'टोस्टर' में नजर आईं.

राजकुमार राव, जो इस फिल्म के जरिए निर्माता के रूप में अपनी शुरुआत कर रहे हैं, अर्चना के काम से काफी प्रभावित थे. अर्चना को उम्मीद है कि 'टोस्टर' के बाद फिल्म जगत की उनके प्रति धारणा बदलेगी और उन्हें फिर से चुनौतीपूर्ण भूमिकाएं मिलेंगी. यह भी पढ़ें: Screen Awards 2026: जाकिर खान ने बॉलीवुड को किया जमकर रोस्ट; 'धुरंधर 2' की सफलता और 'फेक' पार्टियों पर कसा तंज

जलवा से लेकर ओटीटी तक का सफर

अर्चना पूरन सिंह ने अपने करियर की शुरुआत फिल्म 'निकाह' से की थी और 'जलवा' (1987) में नसीरुद्दीन शाह के साथ उनकी मुख्य भूमिका को काफी सराहा गया था. 'कुछ कुछ होता है', 'बोल बच्चन' और 'दे दना दन' जैसी फिल्मों में उनकी कॉमिक टाइमिंग ने उन्हें घर-घर में पहचान दिलाई. ओटीटी स्पेस में कदम रखते हुए, वे जल्द ही केके मेनन के साथ वेब सीरीज 'आदर्श बाल विद्यालय' में भी नजर आएंगी.