JioStar ने ICC मीडिया डील से बाहर होने की खबरों को किया खारिज, मीडिया राइट्स एग्रीमेंट और हालिया मीडिया रिपोर्ट पर जारी किया जॉइंट स्टेटमेंट

जियोस्टार, आईसीसी(Credit: X/@ICC & @JioHotstar)

JioStar-ICC Media Deal: टी20 वर्ल्ड कप 2026 अब बहुत करीब है. भारत और श्रीलंका में 7 फरवरी से शुरू होने जा रहे इस मेगा टूर्नामेंट को लेकर दुनिया भर के फैंस में उत्साह चरम पर है. लेकिन इसी बीच ICC को एक बड़ी चिंता ने घेर लिया था. रिपोर्ट्स सामने आई थीं कि JioStar (Jio + Hotstar का संयुक्त मंच), जो भारत में सभी ICC टूर्नामेंट का आधिकारिक डिजिटल स्ट्रीमिंग पार्टनर है, अपनी मीडिया राइट्स डील से बाहर होने की तैयारी कर रहा है. यह खबर इसलिए भी गंभीर थी क्योंकि JioStar के साथ ICC की यह डील अभी दो साल और चलनी बाकी थी. JioStar ने बीच में छोड़ी ICC मीडिया पार्टनरशिप? T20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले ICC की बढ़ी मुश्किलें; इन प्लेटफॉर्म ने दिखाई रुचि- रिपोर्ट्स

हालांकि अब फैंस और ICC दोनों के लिए राहत की खबर आई है. JioStar ने आधिकारिक बयान जारी कर साफ कर दिया है कि वे डील से बाहर नहीं हो रहे. प्लेटफॉर्म ने पुष्टि की कि वे अपनी सभी जिम्मेदारियों को निभाते रहेंगे और आगामी ICC आयोजनों का प्रसारण पहले की तरह जारी रहेगा.

JioStar का आधिकारिक बयान

स्टेटमेंट में कहा, “JioStar अपनी अनुबंधीय प्रतिबद्धताओं के प्रति पूरी तरह समर्पित है. हम ICC के साथ मिलकर आने वाले टूर्नामेंट्स, खासकर टी20 वर्ल्ड कप का विश्वस्तरीय डिजिटल कवरेज प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं.” “हाल ही में मीडिया में जो रिपोर्ट्स आई हैं, वे वास्तविकता को प्रतिबिंबित नहीं करतीं. ICC और JioStar के बीच मौजूदा समझौता पूरी तरह प्रभावी है, और JioStar भारत में ICC का आधिकारिक मीडिया राइट्स पार्टनर बना रहेगा. किसी भी प्रकार का यह दावा कि JioStar डील से हट रहा है, पूरी तरह गलत है.”

कंपनी ने यह भी स्पष्ट किया कि टी20 विश्व कप सहित सभी आयोजनों की तैयारियाँ योजना के अनुसार चल रही हैं और इससे दर्शकों, विज्ञापनदाताओं या उद्योग के किसी भी सहयोगी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा.

आखिर JioStar के पीछे हटने की खबरें क्यों आईं?

Cricbuzz की रिपोर्ट के अनुसार, JioStar ने 2024-25 में अपने स्पोर्ट्स कॉन्ट्रैक्ट्स में भारी नुकसान झेला. 2024-25 में कंपनी का नुकसान बढ़कर ₹25,760 करोड़ तक पहुंच गया. 2023-24 में यह नुकसान ₹12,319 करोड़ था. यानी सिर्फ एक साल में नुकसान लगभग दोगुना हो गया. इन नुकसान की सबसे बड़ी वजह बताई जा रही है हाल ही में लागू किया गया Protection and Regulation of Online Gaming Act 2025, जिसके बाद Dream11, MyCircle11 जैसे रियल-मनी गेमिंग (RMG) ऐप्स पर प्रतिबंध लग गया. ये ऐप्स लंबे समय से खेल आयोजनों में प्रमुख विज्ञापनदाता रहे हैं. प्रतिबंध के बाद विज्ञापन बाजार में लगभग $840 मिलियन (₹7,000 करोड़) का बड़ा गैप पैदा हो गया, जिससे JioStar को भारी आर्थिक झटका लगा.

भारत में करोड़ों क्रिकेट प्रेमी टी20 वर्ल्ड कप 2026 को मोबाइल पर JioStar के जरिए देखेंगे. अगर JioStar डील से बाहर हो जाता, तो प्रसारण में बड़ा संकट खड़ा हो सकता था. अब कंपनी के बयान के बाद यह स्पष्ट हो गया है कि टूर्नामेंट का स्ट्रीमिंग अनुभव फैंस के लिए बिना किसी बाधा के उपलब्ध रहेगा.