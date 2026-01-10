रिश्ते सुधारने के लिए अमेरिका-वेनेजुएला के बीच पहली बातचीत

प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credit: Image File)

वेनेजुएला और अमेरिका के बीच कूटनीतिक रिश्ते बहाल करने की संभावनाओं के बीच एक अमेरिकी दल शुक्रवार को काराकस पहुंचा था. वहीं, ट्रंप अमेरिकी तेल कंपनियों पर वेनेजुएला में कम से कम 100 अरब डॉलर निवेश करने का दबाव बना रहे हैंजनवरी की शुरूआत में नाटकीय सैन्य कार्रवाई के बाद अमेरिका और वेनेजुएला के बीच कूटनीतिक रिश्ते बहाल करने की दिशा में शुरुआती कदम उठाए गए हैं. 3 जनवरी को अमेरिका, वेनेजुएला के तत्कालीन राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस को पकड़कर न्यूयॉर्क ले आया था. अमेरिका ने मादुरो पर नशा तस्करी गिरोह का सरगना होने का आरोप लगाया है.

शुक्रवार, 9 जनवरी को वेनेजुएला ने कहा कि रिश्ते फिर से कायम करने की दिशा में उसने अमेरिका के साथ बातचीत शुरू कर दी है. इस बातचीत के लिए अमेरिकी राजनयिकों का एक दल और एक सुरक्षा दस्ता राजधानी काराकस आया हुआ था. अमेरिकी विदेश विभाग ने एक बयान में कहा कि यह प्रतिनिधिमंडल वेनेजुएला की राजधानी में अमेरिकी दूतावास को फिर से खोलने की संभावनाओं का शुरूआती जायजा लेने के लिए कराकस में था.

पढ़ें: ग्वाटेमाला से पनामा तक: अमेरिका ने कब-कब किया लैटिन अमेरिका में हस्तक्षेप

ट्रंप से कूटनीतिक बातचीत चाहती हैं अंतरिम राष्ट्रपति

मादुरो के दौर में वेनेजुएला की उप-राष्ट्रपति रहीं डेल्सी रोद्रिगेज अब अंतरिम राष्ट्रपति हैं. उनकी सरकार के मुताबिक, वेनेजुएला ने अमेरिकी सरकार के साथ "एक संभावित राजनयिक प्रक्रिया शुरू करने का फैसला किया है," जिसका मकसद "दोनों देशों में राजनयिक मिशनों को फिर से स्थापित करना है." वेनेजुएला ने कहा कि वह भी अमेरिकी राजधानी वाशिंगटन डीसी में एक प्रतिनिधिमंडल भेजने की योजना बना रहा है, हालांकि इस बारे में ज्यादा जानकारी नहीं दी गई. वेनेजुएला के किसी भी अधिकारी को वॉशिंगटन दौरे के लिए अमेरिकी वित्त मंत्रालय से प्रतिबंधों में छूट की जरूरत होगी.

शुक्रवार को रोद्रिगेज ने कहा कि उन्होंने पूरे घटनाक्रम पर ब्राजील, कोलंबिया और स्पेन के नेताओं के साथ टेलीफोन पर बातचीत की थी. रोद्रिगेज ने अमेरिकी कार्रवाई को "गंभीर, आपराधिक, गैर-कानूनी और अवैध आक्रामकता" करार दिया. हालांकि, उन्होंने बाद में यह भी कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप के साथ राजनयिक स्तर की बातचीत ही वेनेजुएला की रक्षा करने और "राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और प्रथम महिला सिलिया फ्लोरेस की वापसी सुनिश्चित करने" का सबसे बेहतर तरीका है. वेनेजुएला का कहना है कि अमेरिकी सैन्य हमले में 100 लोग मारे गए हैं. शुक्रवार को हुए ताजा विरोध प्रदर्शनों में, प्रदर्शनकारियों ने कराकस की सड़कों पर रैली निकाली और मादुरो की रिहाई की मांग की.

ट्रंप का अमेरिकी तेल कंपनियों पर दबाव

राष्ट्रपति ट्रंप ने बार-बार कहा है कि दक्षिण अमेरिकी देश में अमेरिकी हस्तक्षेप के पीछे बड़ी वजहों में से एक, वेनेजुएला के विशाल तेल भंडारों तक पहुंच बनाना है. शुक्रवार को व्हाइट हाउस में आयोजित एक बैठक में ट्रंप ने बड़ी तेल कंपनियों से वेनेजुएला में निवेश बढ़ाने की बात कही.

चर्चा शुरू होते ही ट्रंप ने तेल कंपनियों के प्रतिनिधियों से कहा कि वे चाहते हैं कि अमेरिकी तेल कंपनियां वेनेजुएला के तेल उत्पादन को बढ़ाने के लिए कम से कम 100 अरब डॉलर निवेश करने के वादा करें. ट्रंप ने आगे कहा,"अगर आप लोग इसमें शामिल नहीं होना चाहते, तो बस मुझे बता दें, क्योंकि मेरे पास 25 लोग ऐसे हैं जो आज यहां नहीं हैं लेकिन आपकी जगह लेने के लिए तैयार हैं."