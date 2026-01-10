IND vs NZ 1st ODI Match: न्यूजीलैंड के खिलाफ घरेलू सरजमीं पर इन भारतीय बल्लेबाजों ने मचाया कोहराम, बनाए हैं सबसे ज्यादा रन; यहां देखें पूरी लिस्ट

भारत बनाम न्यूजीलैंड (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Indian National Cricket Team vs New Zealand National Cricket Team ODI Series: न्यूजीलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला कल यानि 11 जनवरी को खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला वडोदरा (Vadodara) के बीसीए स्टेडियम (BCA Stadium) में भारतीय समयानुसार दोपहर 1:30 बजे से खेला जाएगा. इस सीरीज के लिए दोनों टीमों का ऐलान हो गया हैं. न्यूजीलैंड की टीम भारत के दौरे पर आ रही है जहां वो तीन मैच की वनडे और पांच मैच की टी20 सीरीज खेलेगी. दौरे का आगाज वनडे सीरीज के साथ होगी. इस सीरीज में विराट कोहली (Virat Kohli) और रोहित शर्मा (Rohit Sharma) खेलते नजर आएंगे. वनडे सीरीज के बाद दोनों टीमों के बीच 21 जनवरी से टी20 सीरीज खेली जाएगी. इस सीरीज में टीम इंडिया की कमान शुभमन गिल (Shubman GIll) के हाथों में हैं. जबकि, न्यूजीलैंड की अगुवाई माइकल ब्रेसवेल (Michael Bracewell) कर रहे हैं. यह भी पढ़ें: GG-W vs UPW-W 2nd Match WPL 2026 Pitch Report And Weather Update: नवी मुंबई में गुजरात जायंट्स के बल्लेबाज मचाएंगे तांडव या यूपी वारियर्स के गेंदबाज बिखेरेंगे जलवा? मैच से पहले जानें पिच रिपोर्ट और मौसम का हाल

वनडे क्रिकेट में टीम इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच हमेशा कांटे की टक्कर हुई है, खासकर जब ये मुकाबले भारतीय सरजमीं पर खेले गए हों. घरेलू परिस्थितियों में टीम इंडिया के बल्लेबाजों ने न्यूजीलैंड गेंदबाजों के खिलाफ कई यादगार पारियां खेलीं हैं और लगातार बड़े रन बनाए हैं. टीम इंडिया ऐसे में चलिए आगामी वनडे सीरीज से पहले घरेलू सरजमीं पर सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टीम इंडिया के बल्लेबाजों पर एक नजर डाल लेते हैं.

विराट कोहली: टीम इंडिया के दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली इस लिस्ट में पहले पायदान पर हैं. विराट कोहली ने साल 2010 में न्यूजीलैंड के खिलाफ टीम भारत में अपना पहला वनडे मुकाबला खेला था. अब तक विराट कोहली ने 18 मुकाबले खेले हैं और इसकी 18 पारियों में 74.80 की उम्दा औसत के साथ 1,122 रन बनाने में सफल रहे हैं. इस दौरान विराट कोहली के बल्ले से पांच शतक और पांच अर्धशतक निकले हैं. विराट कोहली का सर्वश्रेष्ठ स्कोर नाबाद 154 रन रहा है.

सचिन तेंदुलकर: टीम इंडिया के पूर्व महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर इस लिस्ट में दूसरे स्थान पर हैं. सचिन तेंदुलकर ने साल 1994 में भारतीय सरजमीं पर न्यूजीलैंड के खिलाफ पहला वनडे खेला था. आखिरी बार सचिन तेंदुलकर साल 2003 में भारत में न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे खेलते हुए नजर आए थे. सचिन तेंदुलकर ने 16 मैच की 16 पारियों में 58.64 की औसत से 821 रन बनाए थे. इस दौरान सचिन तेंदुलकर के बल्ले से चार शतक और दो अर्धशतक निकले थे. सचिन तेंदुलकर का सर्वश्रेष्ठ स्कोर 186 रन था.

रोहित शर्मा: इस लिस्ट में तीसरे स्थान पर भारतीय टीम के स्टार बल्लेबाज रोहित शर्मा हैं. न्यूजीलैंड के खिलाफ रोहित शर्मा ने भारत में अपना पहला वनडे मैच साल 2010 में खेला था. रोहित शर्मा ने अब तक 15 मुकाबले खेले हैं और इसकी 14 पारियों में 44.28 की औसत से 620 रन बनाने में सफल रहे हैं. इस दौरान रोहित शर्मा के बल्ले से दो शतक और दो अर्धशतक निकले हैं. रोहित शर्मा का सर्वश्रेष्ठ स्कोर 147 रन रहा है.

मोहम्मद अजहरुद्दीन: इस मामले में टीम इंडिया के पूर्व कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन चौथे स्थान पर हैं. मोहम्मद अजहरुद्दीन ने भारत में न्यूजीलैंड के खिलाफ अपना पहला वनडे मुकाबला साल 1987 में खेला था. आखिरी बार मोहम्मद अजहरुद्दीन साल 1995 में खेलते हुए नजर आए थे. मोहम्मद अजहरुद्दीन ने 13 मुकाबले खेले थे और इसकी 13 पारियों में 60.50 की औसत से 484 रन बनाने में सफल रहे थे. मोहम्मद अजहरुद्दीन के बल्ले से एक शतक और दो अर्धशतक निकले थे. मोहम्मद अजहरुद्दीन का सर्वश्रेष्ठ स्कोर नाबाद 108 रन रहा था.

